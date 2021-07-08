Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ця реформа — одне з найбільших досягнень за роки незалежності

Нині урядова команда із робочим візитом вирушає до Вільнюса, де відбувається дводенна конференція, присвячена реформам в Україні. Це надзвичайно важлива подія, яка свідчить про солідарність із нашою країною та послідовну підтримку її прогресивного руху вперед до європейського майбутнього та структурних реформ. Про це під час учорашнього засідання уряду поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проведення четвертої Конференції з реформ — це не лише про оцінку змін у країні, й про визначення кроків із подальшого їхнього впровадження, а також це майданчик, де можна залучити ще більше міжнародних партнерів.

«А нам однозначно є що показати та про що розповісти. І це можна побачити через призму рішень уряду, Президента, Верховної Ради», — зазначив очільник уряду. Він також коротко зупинився на найважливіших напрямах.

Залучаємо інвестиції

Щодо поліпшення інвестиційного клімату, то уряд активно працює в цьому напрямі задля наближення України до ТОП-30 у рейтингу Doing Business. Потрапити туди — один із довгострокових пріоритетів для нашої країни, прописаних в Національній економічній стратегії.

Задля цього запроваджено нові податкові стимули для великих інвестпроєктів. Ухвалено багато важливих законів щодо підтримки значних інвестиційних проєктів. Уряд активно сприяє тому, щоб механізми «інвестиційних нянь» запрацювали на практиці якомога швидше. Вже ухвалено 4 підзаконні акти.

А нині уряд затвердив Методологію розрахунку обсягу надання державної допомоги. «Її затвердження дасть інвестору змогу отримувати податкові стимули до 30%, що передбачено законом про «інвестиційних нянь», — зазначив Денис Шмигаль.

Офіс із залучення та підтримки UkraineInvest вже отримав 23 запити від потенційних інвесторів на загальну суму 1,35 мільярда доларів США.

Не менш важливим, за його словами, є впровадження накопичувальної пенсійної системи та розвиток в України Фондового ринку. Тож для того, аби українці могли мати гідне пенсійне забезпечення, уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та Фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

«Це необхідний крок з підготовки інфраструктури для функціонування накопичувальних пенсійних фондів, а також механізм, що дає змогу працювати там виключно професійним і відповідальним компаніям», — наголосив Прем’єр.

Також уряд підтримує розвиток Фондового ринку як один з механізмів залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в реальний сектор економіки. І маємо вже прогрес у цьому напрямі. Так уряд, ЄБРР, Американська торгова палата в Україні та USАID уклали Меморандум про створення Національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках. А минулого тижня Національна комісія з цінних паперів ухвалила рішення про видачу першої ліцензії на проведення діяльності на ринках капіталу.

Прозорі аукціони

Наступний напрям, над яким активно працює уряд, — зменшення частки й ролі держави в економіці, що закріплено в Національній економічній стратегії до 2030 року. Частина положень цього документа вже на стадії реалізації. Зокрема це стосується Великої приватизації.

Нещодавно Фонд держмайна оголосив про старт подачі інвесторами заявок на участь у аукціоні з приватизації акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Це буде перший за останні 15 років прозорий аукціон з Великої приватизації. Конкурс має відбутися 31 серпня 2021 року зі стартовою ціною 3,7 мільярда гривень.

Очільник уряду також зазначив, що 6 липня відновив роботу Номінаційний комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Це активізує процес призначення Наглядових рад у держпідприємствах, що дуже важливо в боротьбі з корупцією та запровадження ефективного управління.

Започаткування ринку землі — це без перебільшення одне з найбільших досягнень за роки незалежності. «Українці тепер можуть не просто нею володіти, а за бажання — вільно розпоряджатися. Запровадження земельної реформи містить рішення і заходи, які встановлюють прозорі й зрозумілі правила гри для всіх учасників ринку, а найголовніше — для її власників, тобто громадян України та українських громад», — сказав Прем’єр. І уточнив, що за перші шість днів після відкриття ринку було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій.

Соціальні питання — у пріоритеті

Уряд також підтримав ініціативу про збільшення соціальної допомоги деяким категоріям громадян з 1 січня 2022 року. Передбачається підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

«Пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. А також призначення державної соціальної допомоги й допомоги на дітей одиноким матерям без поступового зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу», — поінформував очільник уряду.

Урядовці затвердили нормативно-правовий акт, який забезпечить рівні права матері й батька в отриманні відпустки для догляду за дитиною. Документ гарантує права на відпустку при народженні дитини її батьку, бабусі чи дідусеві, або іншому повнолітньому родичу, якщо мати чи батько одинаки.

Наприкінці засідання уряду міністр оборони Андрій Таран повідомив, що через резонанс щодо незручного взуття на підборах, у якому мали б марширувати під час параду до Дня Незалежності дівчата-курсантки, мав особисту розмову з багатьма з них. Дівчата зазначили, що хочуть бути на урочистостях саме у парадній формі. Та, на їхню думку, нинішнє взуття незручне.

Нині, за словами міністра, розробляють новий експериментальний зразок такого взуття. Підбори стануть значно меншими, воно матиме шнурівку, що запобігатиме спаданню та враховуватиме різну повноту стопи.