Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив нагальні напрями відновлення, які допомагають економічному розвитку та сталому проходженню холодного періоду

«Україна увійшла в осінньо-зимовий період.Головне наше завдання —забезпечити людей світломі теплом, захистити енергетичну інфраструктуру та продовжити відновлення. Бо цеумови для життя тут і зараз.

Це запорука нашої стійкості», — такими словами розпочав учорашнє засіданняуряду Прем’єр-міністр ДенисШмигаль. За його словами, увідновленні країна рухаєтьсяза п’ятьма напрямами.

Перший — енергетика.Сьогодні він ключовий. Завершуються планові ремонти, щоб задіяти аксимальніпотужності протягом цієї зими.

Генерація. Уже додано венергосистему 1,5 ГВт, і ціцифри збільшуються до 1,7ГВт, як і планували.

Щодо ресурсів. «Маємомайже 15,8 млрд кубів газу, плануємо накопичити до16,5 млрд куб м. За данимиНАК «Нафтогаз», є всі шансипройти зиму за рахунок газувласного, українського видобутку», — наголосив Прем’єр.

Щодо пунктів незламності. Їх розгорнуто понад 13 тисяч. Найбільше — на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Проте близько 2,5тис. пунктів потребують доукомплектування. «Це завдання для місцевої влади. Усюди має бути генератор, пальне, старлінк, засоби опалення. Скоро всі зможуть знайтинайближчий до себе пункт незламності через інтерактивнукарту в «Дії», — підкресливДенис Шмигаль.

Безпека енергооб’єктів.Комбінація активного та пасивного захисту зменшитьризики в разі масованих російських атак. Буде непросто,але Україна витримає, переконаний Денис Шмигаль.

Другий напрям відновлення — критична та соціальнаінфраструктура. Прем’єр-міністр повідомив, що уряд 62млрд грн передбачив з Фондувідновлення. З них 11,3 млрдгрн — на відновлювальні проєкти в соцсфері та ЖКГ. 3,5млрд грн — на будівництвота відбудову інфраструктури,житла та громадських споруд.

Ще майже 19 млрд грн — навиконання робіт на об’єктахенергетики.

Ще один важливий аспект —укриття у школах. На це регіонам уряд спрямував 1,5 млрдгрн субвенції. Роботи тривають, відповідні міністерства постійно комунікують про перебігвідновлювальних робіт.

Третій напрям — житлові програми «єВідновлення» та «єОселя». Загалом нажитлові компенсації українцям, чиє житло постраждаловід обстрілів, спрямовано 4,4млрд грн. У програмі «єВідновлення» передбачено трикомпоненти. З них два — настадії активної реалізації.

На відшкодування за пошкоджене майно поданобільш як 50 тисяч заявок.Найбільше — на Харківщині, Київщині та Миколаївщині — там, де були ворожа окупація або інтенсивні обстріли. Увигляді компенсації люди вжеотримали 1,5 млрд грн.4,3 тисячі заявок надійшлощодо зруйнованого житла. У«Дії» триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада цісертифікати можна буде використовувати.

«Нарешті третій компонент«єВідновлення» — відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. ВерховнаРада ухвалила відповіднийзакон. Очікуємо, що виплатирозпочнуть з початку 2024 року», — зазначив Денис Шмигаль.

Щодо програми «єОселя», то пільгові іпотечні кредити отримали майже 4 тис.українських родин на суму 5,7млрд грн. Переважно це військові, педагоги та медики.

Четвертий напрям відновлення — розмінування.

«Тут плануємо максимальноприскоритися. Очищення нашої землі від російських мінмає тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримкупартнерів. За підсумками конференції в Загребі й попередніх домовленостей акумулювали 500 млн доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів», — наголосив Прем’єр.

П’ятий напрям відновлення — підтримка малого йсереднього бізнесу. Один ізключових векторів — доступні кредити та гранти. Від початку повномасштабної війниза програмою «5—7—9» підприємці отримали понад 39тисяч пільгових кредитів насуму більш як 152 млрд грн.

Половина кредитного портфеля йде в аграрний сектор,25% — в торгівлю, до 15% —у промисловість.

Щодо грантів програми«єРобота», то від її стартумалому бізнесу та мікробізнесу перераховано 1,7 млрдгрн. На створення садів і теплиць аграріям надали 470,5млн грн, переробним підприємствам — понад 2 млрд грн.

Кожен такий грант — це інвестиції в робочі місця, новівиробництва, посилення наших експортних можливостей.

«Усі ці п’ять напрямів відновлення будемо продовжувати й у 2024 році. Маємо дляцього політичну волю, правову базу та відповідні ресурси. Крім того, розраховуємона дієву допомогу партнерів.

Призначення спецпредставника США з питань економічного відновлення свідчитьпро високий рівень солідарності з Україною», — констатував Денис Шмигаль і розповів, що з Пенні Пріцкер обговорили основні напрями відбудови, джерела фінансування, потенційні точки зростання українського ВВП.

«Вдячний їй за щире бажання допомогти Україні таза зусилля, спрямовані на посилення нашої держави», —резюмував глава уряду.

Джерело:Департамент комунікаційСекретаріату КМУ