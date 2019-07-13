Ви бачили, як у Десні купаються зорі, чи, може, чули, як Антонієвими печерами блукає привид ченця? Тут шукали натхнення Шевченко й Тичина, тут створював шедеври Довженко

Чернігівщина схожа на сплячу царівну з казки — на ту, яку отруїла зла мачуха. Така неймовірно красива, має популярність серед знаті, та що там говорити — серед князів, отаманів і гетьманів.

Сьогодні вона здатна здивувати навіть найвибагливіших мандрівників своєю колишньою величчю. Природні парки, неймовірні замки, старовинні церкви, монастирі, музеї-заповідники, пам’ятники, кургани чекають на допитливих. Адже тільки вони можуть знову «розбудити» зачаровану красуню.

Романтична Качанівка

Неймовірною красою Чернігівщина може похизуватися і вразити мандрівника одразу на під’їзді до Національного історико-культурного заповідника «Качанівка».

На околиці села край похилого пагорба видніється білосніжний палацовий комплекс, а трохи нижче — величезний парк зі скульптурами, містками, амфітеатром. Вхід до центральної будівлі охороняють два мармурових леви. Щоправда, це не єдині представники царя звірів, яких можна зустріти на території комплексу. Деякі з них ліниво дрімають у камені.

Гуляючи заповідником, мимоволі ловиш себе на думці, що ти потрапив у далекі часи, коли цими доріжками ходили Максимович, Гоголь, Шевченко, Рєпін, Марко Вовчок, Костомаров, у «своїй» альтанці Михайло Глінка працював над оперою «Руслан і Людмила». А коли сонце ховається за ставком, то наостанок щодень воно обіймає своїм промінням дерева у парку й палаци, а леви дарують ледь помітну усмішку.

Потрапити в Качанівку можна кількома способами: автомобілем, у складі екскурсійної групи чи громадським транспортом. Одразу зазначимо, що прямого транспортного сполучення між Києвом і Качанівкою немає. Потрібно доїхати до Ніжина, а звідти автобусом Ніжин — Іваниця добратися до садиби. Замовити тур значно простіше. Так, за груповий ви заплатите 400—930 грн, індивідуальний обійдеться від 2500 грн. В екскурсійну програму зазвичай входить і відвідування Тростянця (садиба Скоропадських), Сокиринців (садиба роду Ґалаґанів).

Гетьманський Батурин

Розкрити секрети Гетьманщини, ознайомитися зі славним козацьким минулим можна у колишній гетьманській столиці — Батурині. Тут все нагадує про ті часи: будівлі, церкви, та й самі люди. У Батурині, як більш ніде, вам розкажуть історію сім’ї Розумовських і яку роль вона відігравала у той період не лише для життя України, а й Російської імперії. У палаці Кирила Розумовського ви зануритесь у побут ХVIII століття, а біля будинку Генерального судді Василя Кочубея, який спорудили у стилі українського бароко, побачите фрагменти валу Батуринської фортеці.

Збереглася цитадель Батуринської фортеці, в центрі якої — гетьманський дім. Заслуговують на вашу увагу любовні листи Івана Мазепи до своєї коханої Мотрі. А якщо плануєте відвідати Батурин у складі групи, будьте готові за одноденну екскурсію заплатити від 500 до 950 грн. З Києва у Батурин ходять регулярні автобуси, вартість квитка в один бік — 200 грн, у дорозі пробудете близько чотирьох годин.

Мезинський національний природний парк

Дорогою до Мезинського парку обов’язково заїдьте в село Вишеньки, тут ви познайомитесь із неймовірним палацом фельдмаршала Петра Рум’янцева-Задунайського, який нагадує середньовічний замок, де дивовижним чином переплелись елементи готики, романтизму, класицизму й проглядаються східні мотиви.

Мезинський парк розкинувся на берегах Десни. Саме тут розташована Мізинська стоянка, вік якої 20 тисяч років. Саме тут знайдено поселення, що належать до періоду пізнього палеоліту.

Доїхати до парку можна тільки власним автотранспортом або у складі туристичної групи. Туристичні агентства пропонують дводенні тури вартістю 920 грн. У кожен тур включено відвідування сіл, що належать до Мезинського національного природного парку. Вартість індивідуальних турів залежить від програми. Їхня ціна стартує від 3000 грн.

Древній Чернігів

Чернігів вирізняється з-поміж інших міст. Тут дивним чином перепліталися дороги й культури різних народів і епох. Перше, що побачите і що одразу впадає в око, коли приїжджаєш у місто, — церкви. Вони манять красою, захоплюють історією. Коли підходиш до гармат, розумієш: дарма, що вони давно не стріляли, але будь-якої миті можуть стати на захист міста.

Зауважте, гармат на чернігівському Валу всього 12. Тож якщо вам хтось не подобається, сміливо призначайте зустріч біля 13-ї. Людина, яка не знає точної кількості гармат, довгенько шукатиме оту тринадцяту!

Ще однією принадою міста став привид Антонієвих печер, але кажуть, що протягом останнього століття його бачили одиниці. Навіть якщо вам не вдасться його побачити, ви не пожалкуєте, що побували в унікальному комплексі підземних приміщень, бо ваші уявлення про печери зміняться. А ще тут ріс унікальний дуб, який посадив Антоній Печерський. Легенда говорить, що люди дуб з’їли, оскільки його кору вважали цілющою, а криницю з цілющою водою відновили.

Перш ніж вирушити у мандрівку, незайвим буде зайти на сайт «Чернігівщина туристична» (chernihivregion.travel). Тут можна дізнатись про основні пам’ятки, графік роботи музеїв, театрів. На сайті міститься також інформація про готелі та заклади харчування. Тут можна дізнатися і про важливі культурні події. На вулиці Шевченка, 9, розташований офіс Чернігівського обласного туристично-інформаційного центру, де безкоштовно можна взяти карту міста, буклети про визначні місця, дізнатися про екскурсійні пропозиції.

Доїхати до Чернігова можна автомобілем, автобусом чи поїздом. У місті працюють екскурсійні агентства, де можна замовити екскурсію містом чи печерами. Вартість одноденного туру — від 220 грн до 490 грн. У місті можна зупинитися в готелі, апартаментах чи в хостелі. Вартість проживання в готелі (номер на дві особи) — від 230 грн до 2590 грн, в апартаментах — від 400 до 1300 грн; у хостелі ліжко у 4-місному номері коштує 120–180 грн.

Приємної вам подорожі!

Детальніше про все, що вас цікавить, можете дізнатися в департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70

Телефон: +38 (0462) 676263

E-mail: dep@cult.gov.ua

Сайт: www.cult.gov.ua

А також в управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 9

Телефон: +38 (0462), 777-051

E-mail: kultura@chernigiv-rada.gov.ua

Сайт: www.chernigiv-rada.gov.ua