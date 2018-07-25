У Києві триває Перший національний хакатон з питань оборони і безпеки України за правилами та умовами НАТО. Змагання фахівців з програмування завершаться 27 липня. А проводять їх в інноваційному парку Unit City за трьома видами: моделювання, кодування та комбінованим. Учасники працюють над розробленням інноваційних архітектурних рішень, а також програмного забезпечення для реалізації завдань, які є складовими сектору безпеки та оборони України в контексті створення системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR).

Захід покликаний створити умови для ефективної взаємодії талановитої молоді та професійних експертів України й НАТО задля формування інноваційних і технологічних рішень у контексті реалізації концепції мереж для майбутніх військових місій НАТО Federated Mission Networking (FMN).

Участь у змаганнях беруть команди Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, СБУ, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, командування ВМС, Харківського університету повітряних сил, Житомирського військового інституту імені С. Корольова, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут. А в журі працюють кваліфіковані експерти з України та НАТО.

Перший національний хакатон з питань оборони і безпеки організували Генеральний штаб Збройних сил і Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine за підтримки Агенції з питань обслуговування систем інформації та зв’язку НАТО і Трастового фонду НАТО з удосконалення систем командування, управління, зв’язку та обміну інформацією.

«Ми очікуємо, що цей хакатон дасть нам змогу відповісти на ті нагальні питання, які ставить перед нами сучасність. Його завдання полягає в тому, щоб ми могли знайти рішення, які можемо у прикладному вигляді використати і втілити в життя в щоденному захисті нашої держави», — сказала під час урочистого відкриття міжнародного заходу віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Сьогодні не тільки зі зброєю в руках треба захищати свою країну. Країну, за словами урядовця, її громадяни захищають на багатьох лініях оборони, і одна з них — кібербезпека і вміння обмінюватись інформацією, управляти через спеціальні засоби зв’язку й координувати дії представників різних структур, які стоять на сторожі Батьківщини.

Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Україна вже сьогодні є надавачем безпеки, по суті, гарантуючи безпеку Північноатлантичного альянсу зі сходу. Вона переконана, що Перший національний хакатон з питань оборони і безпеки України допоможе нашим фахівцям і країні загалом «бути ще цікавішими і важливішими для НАТО», повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.

Охопила урядовець і деякі зовнішньополітичні аспекти, пов’язані із ситуацією на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. Так, Сполучені Штати чітко заявили про підтримку виконання мінських угод і неможливість проведення будь-якого референдуму на цих територіях Донеччини й Луганщини. Так вона прокоментувала інформацію про те, що нібито президент РФ Володимир Путін запропонував президентові США Дональду Трампу провести референдум на згаданих українських землях. «Була чітка реакція з Білого дому, з Ради нацбезпеки США, що Сполучені Штати займають позицію підтримки виконання мінських угод і неможливості проведення референдуму на території країни, яка не контролює частину своєї території. Тому тут немає предмета для обговорення», — цитує УНІАН слова урядовця.

Так само реакцією на власне безсилля Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає розроблювані в РФ так звані санкції стосовно фізичних і юридичних осіб України. «До сьогодні триває єдність західного світу з Україною, і ця єдність та відповідь на дії Російської Федерації змушують Росію нервуватися. Починаючи з незаконного захоплення українських територій, з пропагандистських та інформаційних, кібернетичних атак, заборони транзиту української продукції, створення торговельних перешкод. Насправді це атака на суверенну незалежну Україну», — констатувала вона так, щоб ці слова вкотре почули іноземні партнери України.

Тому теперішні ймовірні санкції, як і попередні, уже запроваджені Росією проти України, на вигляд смішні й недолугі.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»