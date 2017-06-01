Уже на початку липня Одеська область має отримати ще три конт­рольно-вагові комплекси, з допомогою яких стежитимуть, щоб вантажівки не перевозили більш як дозволені 40 тонн. Про це під час робочого візиту на Одещину повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Помітний улов

Нині в регіоні діють два таких комплекси. Торік, маючи у розпорядженні лише один, Одещина була очевидним лідером у країні за кількістю зважувань, нарахованих адміністративних штрафів і зібраної плати за понаднормове навантаження автомобілів. Тільки штрафів протягом минулого року тут виписали майже на мільйон гривень. Це чи не п’ята частина загального у країні показника. Такі високі результати зумовлені передусім тим, що Одеська область перебуває у зоні підвищеного ризику руйнування шляхів під колесами перевантажених автомобілів. Саме її дорогами левову частку українського врожаю відправляють на експорт через одеські порти. А це ледь не 40 мільйонів тонн.

Тож потенційних порушників тут більше, ніж деінде. А навіть дірява сітка давала помітний улов. Строк надання нових комплексів початком липня означено не випадково: саме о цій порі почнуть рухатися в бік портів перші фури із зерном нового врожаю. А як показує досвід, вантажити їх перевізники люблять під зав’язку.

«Фури перевантажували не на 10—20% дозволених законом 40 тонн, а доходило до 100—150 тонн, — Володимир Омелян ділиться спогадами, як рік тому в Україні запровадили габаритно-ваговий контроль. — Ще рік-другий такої безжальної експлуатації — і в нас просто не стало б доріг».

Кричущим для області питанням назвав ваговий контроль голова Одеської ОДА Максим Степанов: «Можемо вкладати мільярди гривень у дороги, але якщо не контролюватимемо вагу, як це робить весь цивілізований світ, то матимемо ці витрати щороку».

Особливу пильність область виявляє ще й тому, що на цей рік тут запланували масштабний ремонт багатьох стратегічних автошляхів. Перебуваючи в Одесі, міністр інфраструктури анонсував майже 2 мільярди, які Одещина отримає на ремонт транспортної інфраструктури. До кінця року мають здати в експлуатацію трасу Одеса — Рені та ще кілька важливих автодоріг. Цілком логічне бажання якомога довше зберегти їх у хорошому стані.

Не за страх, а на совість

За підрахунками обласної влади, регіон потребує щонайменше 6—7 вагових комплексів. Краще 9. Якщо уряд виконає свою обіцянку, в області їх буде 5. Оскільки питання нагальне, область готова, якщо треба, долучитися до нього власними коштами.

«Тому що це дороги, якими їздимо, — пояснив очільник області. — Тож якусь кількість зможемо закупити за кошти обласного бюджету, а місцева влада відведе земельні ділянки».

Навіщо ділянки? Для штрафників: «Робимо майданчики, куди спрямовуватимемо машини з великою вагою. Перевантажений автомобіль далі не їхатиме. Везе зерно по 100 тонн — хай потім лопатами перекидає в іншу машину. Один раз покидає — більше не возитиме».

Цю загрозливу для порушників картину міністр інфраструктури доповнив перспективою штрафних санкцій. Володимир Омелян вважає, що штрафи мають бути високими і стягувати їх слід не лише з перевізника, а й із власника і відправника вантажу. Урядовець сподівається, що парламент дасть добро на такі санкції, «щоб усі були причетні, а не шукали одного цапа-відбувайла».

Міністр не втрачає надії, що дбатимуть про дорогу перевізники з часом не лише з-під палки: «Це питання культури людей. Чому перевізники не роблять цього в Європі? Переїжджають польський кордон і їдуть, дотримуючись 40 тонн. В Україні ж везуть і 70, і 100». Тож поки що з-під палки.

Їх, себто контрольно вагових-комплексів, цього року планують придбати 78 для всієї країни. На додачу до тих 30, що вже є. Шансів прошмигнути непоміченим у порушників стане значно менше. Міністр покладає надії на чітку співпрацю дорожньої інспекції та поліції — «щоб це було спільне цілодобове патрулювання без жодних винятків у роботі». А ще сподівається, що вдасться звести до мінімуму людський чинник: «Ми повинні створити повністю автоматичні системи зчитування ваги, щоб не було впливу людського чинника (чи то корупція, чи звичайний недогляд). Це має бути чітка система у всій Україні, коли будь-який перевізник, будь-який відправник вантажу розуміє, що більш як 40 тонн дорогами України перевозити не можна».

«Треба розірвати це зачароване коло, бо ми ремонтуємо дороги, а вантажівки знищують їх», — наголошує Володимир Омелян. Особливо йому подобається, коли шпаринку в цьому колі роблять самі водії: «Я був дуже втішений випадком цього року на трасі Київ — Одеса, коли перевізники самі заблокували трасу і почали вимагати габаритно-вагового контролю, коли побачили, що окремі недобросовісні їхні колеги справді їздять з перевищенням норми». Тобто є надія, що в осяжному майбутньому наші водії берегтимуть дороги не за страх, а на совість — хоч би від усвідомлення, що їм самим ними їздити.