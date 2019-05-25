На Закарпаття сильні зливи й дощі прийшли на кілька днів пізніше, ніж в інші регіони на заході України. Однак велика вода, здається, забажала надолужити втрачене: чотири дні на більшій частині області дощі йшли майже безперестанку. Наслідком паводка стало істотне підвищення рівня води. У басейні Ужа зафіксовано історичний максимум її підйому, зокрема у притоці Тур’ї вода піднялася на 3,5 метра відносно нуля посту спостережень.
На терміновому засіданні оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було повідомлено: лише за два дні випало близько 120 мм опадів, що становить місячну норму. Найбільші підтоплення і руйнування сталися в Іршавському, Виноградівському та Воловецькому районах, багато біди стихія наробила в Перечинському, Тячівському та Хустському. Величезні площі на Іршавщині, де селяни вирощують ранні овочі — капусту, перець, огірки тощо, опинилися у воді. Урожай, який городники не встигли зібрати, втрачено.
В Ужгороді для запобігання надзвичайній ситуації виклали понад півсотні мішків із піском у місці, де було незначне зниження водозахисної дамби. За словами міського голови Богдана Андріїва, це запобіжні заходи для захисту від можливого переливу води з Ужа. У Мукачеві через підтоплення лівого берега річки Латориця водопостачання здійснюють за графіком, про який попереджено населення міста.
На автотрасах, зокрема й державного значення, впродовж минулих двох днів доводилося перекривати рух транспорту в місцях, де вода виливалася на проїзну частину. Однак уже в п’ятницю рух на всіх автошляхах відновлено повністю.
Трагедія сталася в селищі Воловець: наблизившись до краю берега, 11-річний хлопчик упав у річку, і його поглинули хвилі. Через багато годин тіло знайшли за кілька кілометрів від місця падіння.
Уранці 24 травня кількість підтоплених дворогосподарств на Закарпатті становила понад 250. Підтопленими залишаються 23 житлові будинки, хоч рятувальники відкачали понад 12 тисяч кубометрів води. У полоні паводка перебувають 2005 га сільгоспугідь і пасовищ. Пошкоджено 15 мостових переходів, в одному з районів зруйновано, а в іншому пошкоджено по одному мосту; берегоукріплення зазнали руйнувань на майже кілометровій довжині.
Шкоду, завдану паводковими дощами, ще підраховують, однак уже зрозуміло, що вона обчислюватиметься багатомільйонними сумами. Учора, у п’ятницю, дощі на території області переважно припинилися, що дає змогу надзвичайникам і рятувальникам здійснювати роботи з ліквідації наслідків паводка у сприятливіших умовах.