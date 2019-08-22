Чинний склад уряду за понад три роки роботи заклав фундамент для впровадження якісних змін у країні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, підбиваючи підсумки роботи Кабміну на його фактично останньому засіданні.

Прем’єр повідомив, що наступного тижня під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання уряд під його керівництвом складає повноваження. «І для нас дуже важливо, щоб усе те, що було зроблено в державі, мало логічне продовження», — наголосив Володимир Гройсман і висловив упевненість, що за роки діяльності уряд заклав фундамент для впровадження якісних змін і досягнення позитивних результатів. Послідовність і системність стали ключовими чинниками успіху України на шляху фундаментальних перетворень і змін. Прем’єр представив поточний стан справ в економіці, соціальній сфері, сегменті освіти, медицини, оборони, а також визначив 12 пріоритетів, які потребують посиленої уваги в роботі нового уряду, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Міжнародні резерви на початок роботи нашого уряду становили 13,2 мільярда доларів. Ми залишаємо наступному уряду майже 22 мільярди. Курс національної валюти стабільний. Ми зменшили борг відносно ВВП. І ще один показник — інфляція. Ми досягли однозначного показника. Цього року маємо всі шанси отримати інфляцію за підсумками року менш як 8%», — поінформував Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр нагадав, що навесні 2014 року уряд Арсенія Яценюка приймав країну з обсягом грошей на єдиному казначейському рахунку 108 тисяч гривень. «Нині на єдиному казначейському рахунку майже 130 мільярдів гривень», — не без гордості зазначив Прем’єр-міністр.

На думку Володимира Гройсмана, Україні є чим пишатися і є чого прагнути, щоб бути справді успішною державою: «Для нас важливо, щоб усе зроблене мало продовження. Досвід багатьох країн, зокрема європейських, показує: якщо ухвалені рішення системно реалізовувати, буде очікуваний результат».

Він нагадав, що з цією метою очолюваний ним уряд запровадив нову традицію — підготовку transition books і публічне визначення пріоритетів розвитку країни. «Ми заклали фундамент, спираючись на який, новий уряд може успішно рухатися вперед», — зазначив Прем’єр-міністр.

На підтвердження своїх слів глава уряду навів деякі макропоказники, яких вдалося досягти останнім часом. Обсяг міжнародних резервів досяг 21,8 мільярда доларів, інфляція скоротилася до однозначних показників, курс національної валюти залишається майже незмінним з 2016 року, а обсяг боргу зменшився з майже 80% ВВП до 60% і триває тенденція до його зниження. Економіка у другому кварталі демонструє зростання 4,6%.

«Нам потрібно приділяти увагу економічному зростанню. Причому зростати потрібно в півтора-два рази більше, ніж тепер. І слід зробити таке зростання сталим», — переконаний Володимир Гройсман.

Запорукою досягнення мети стане залучення інвестицій, а це можливо за умов формування сприятливого ділового клімату. Чинний уряд забезпечив зростання позицій України в рейтингу Світового банку Doing Business. Якщо швидкості цього руху не втрачати, то Україна, впевнений Володимир Гройсман, зможе увійти до 30 кращих країн за легкістю ведення бізнесу. «Це можливо зробити», — додав Прем’єр-міністр.

Економіка має стабільно зростати

Для розв’язання наявних проблем економіка України повинна стабільно зростати, й зростати щорічно. У другому кварталі вона продемонструвала максимальне за останнє десятиліття на рівні 4,6%, але необхідно досягнути стабільного зростання.

«Щоб ми вийшли з того стану проблем, які маємо, ми повинні рости в 1,5—2 рази більше, ніж зростають сусідні країни. Це означає, що ми маємо зростати на 5—7%», — зазначив керівник уряду.

Серед інших напрямів, які важливо зберегти пріоритетними, — оновлення судової системи, підтримка інновацій, інфраструктурна розбудова країни особливо в сегменті дорожнього господарства, децентралізація в контексті зміцнення громад і посилення можливостей місцевого самоврядування, зростання соціальних стандартів, передусім доходів громадян.

В умовах збереження курсу реформ середня заробітна плата наступного року може зрости до 540 доларів, а в 2021 році — до 620, тоді як нині вона становить 402 долари. Він зазначив, що мінімальна зарплата наступного року цілком може досягти 5,5 тисячі гривень.

Ціна на газ для населення, встановлена в серпні, залишається прийнятною і не має зрости під час опалювального періоду 2019—2020 років. «Нам вдалося змусити НАК «Нафтогаз України», починаючи із травня, знизити ціну на газ для населення на 25%. Сподіваюся, що наступний опалювальний сезон не буде пов’язано з підвищенням цін для людей. Вважаю, що зараз ціни на серпень цілком прийнятні, і їх може бути застосовано наступного опалювального сезону», — уточнив Володимир Гройсман. За його словами, весь газ було закачано за цінами, які перебувають на мінімумі.

Прагнемо енергетичної незалежності

«Не менш важлива й енергетична незалежність. Закладені нашим урядом можливості видобутку власного газу має бути реалізовано, — зазначив Прем’єр-міністр. — Не можна відмовлятися і від змін, які ми започаткували в освіті. Ми створили понад 85 тисяч місць у дитячих садочках. Наступного року черг до дитячих садочків уже бути не повинно. Ми започаткували роботу програми «Нова українська школа». Без якісної освіти жодного економічного зростання не буде».

Так само, впевнений Володимир Гройсман, не можна відмовитися від реформи системи охорони здоров’я. Поганий стан цієї сфери — це не наслідок змін, а причина, через яку ці зміни потрібно продовжувати, наголосив Прем’єр-міністр.

«Що просив би ще зробити: приділити увагу питанням національної пам’яті. Це основа України як держави. Потрібно завершити будівництво Меморіалу жертв Голодомору. Доцільно залишити й проєкт культурної децентралізації «Малі міста — великі враження», — сказав Володимир Гройсман. – Окрім того, треба розвивати і підтримувати кіно — це вже ціла індустрія».

Прем’єр-міністр окремо зупинився на темі оборони й безпеки. На його думку, важливо зберегти принаймні дві речі: обсяг фінансування на рівні не менш як 5% ВВП й проєкти модернізації війська та служб внутрішньої безпеки, передусім ДСНС.

«Стратегічний пріоритет — подальша інтеграція з Європейським Союзом. Вважаю, що тут можна рухатися швидко. Нам треба посідати провідні позиції на ринку ЄС», — окреслив мету Прем’єр-міністр.

Володимир Гройсман наголосив, що всі ці настанови — це добра порада новому уряду, який неодмінно матиме власне бачення роботи. «Дуже важливо, щоб мети побудувати успішну Україну було досягнуто. Бажаю успіхів новим уряду, Верховній Раді, Президенту. Тому що успіх України — це успіх українців. А ми всі українці», — резюмував Прем’єр.