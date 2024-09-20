За понад рік роботи українського коридору, який гарантує глобальну продовольчу безпеку, було транспортовано 70 мільйонів тонн вантажів. З українських портів вийшло 2577 суден. Кількість зернових вантажів становила понад 46 тисяч тонн, інші товари — понад 23 тисячі.

Головними портами призначення українських товарів стали порти Азії, Африки, Європи та Америки. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали українське зерно. Завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

«Україна попри все залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. Кожне судно, яке проходить коридором, — це не лише економічний успіх, а й символ нашої боротьби за дотримання норм міжнародного права, яке зокрема гарантує вільне судноплавство», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Міністерство продовжує роботу над розширенням можливостей коридору.

Тимчасовий морський шлях було організовано після того, як росія почала блокування суден, що проходили тодішнім зерновим коридором. З ініціативи Президента України Володимира Зеленського зерновий коридор було організовано за підтримки ООН і Туреччини для гарантування світової продовольчої безпеки. Але тоді росія була однією зі сторін угоди. Після систематичних порушень з боку країни-агресора та блокування суден було ухвалено рішення про організацію альтернативного шляху, який отримав назву український коридор.

Нагадаємо, для суден, які користуються українським коридором, передбачено два основні інструменти страхування ризиків судновласників. Перший — механізм страхування провідними страховими компаніями та банками світу за сприяння уряду Великої Британії. Угода дає змогу покривати ризики Marine Hull War і Loss of Hire War для суден на рівні 1—1,25% страхових премій. Це фактично довоєнні показники. Другий — гарантії відшкодування шкоди фрахтувальникам, операторам та власникам суден і суден внутрішнього плавання під час їх перебування в територіальних водах України.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій