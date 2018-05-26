Норми Податкового кодексу щодо невідшкодування ПДВ експортерам олійної сировини нарешті скасовано, але аграріїв не влаштовує, в який спосіб це було зроблено

У вівторок Верховна Рада за скороченою процедурою 176 голосами проголосувала за законопроект №7403-д, запропонований главою Податкового комітету Ніною Южаніною. Він стосується сумнозвісних олійних правок.

Збитки за законом

Нагадаємо: йшлося про скандально відомі олійні поправки 180 та 182, які скасовували відшкодування ПДВ на експорт з України сої та ріпаку. За словами представників провідних аграрних асоціацій, в разі набуття чинності цієї норми рентабельність вирощування олійних культур неминуче знизилася б на 16% — обсяг не відшкодованого ПДВ.

Як зазначив народний депутат Іван Мірошниченко, збитки малих та середніх аграріїв у результаті олійних правок могли сягнути понад 8 мільярдів гривень. Крім того, ця норма була грубим порушенням зобов’язань, узятих Україною під час вступу до СОТ і підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

І ось тепер, після численних протестів аграріїв, з усіма можливими зволіканнями питання таки було винесено у сесійну залу. Та як цікаво: на розгляд народних обранців було запропоновано два законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України: №7403-2, розроблений групою народних депутатів з Аграрного комітету, і вже згаданий №7403-д.

Між цими двома документами є одна невелика, однак дуже істотна різниця. Перший законопроект просто скасовував поправку, а другий пропонував відшкодовувати ПДВ лише тим експортерам, які самі виростили цю сировину на своїх землях. І саме цю норму ухвалили.

На чию користь

Здається, ніби нова законодавча норма спрямована проти трейдерів, насправді ж — на користь агрохолдингів. Адже малі й навіть середні сільгоспвиробники не експортуватимуть продукцію самотужки — не ті обсяги, та й нема у них у штаті менеджерів з міжнародних зв’язків, власної логістики тощо. Натомість холдинги відтепер мають усі можливості скуповувати задешево сировину у фермерів, продавати її за кордон як власну і відшкодований з державного бюджету ПДВ спокійнісінько класти в кишеню.

Така схема, до речі, працює вже зараз: коли деякі горе-експерти наводять цифри приголомшливої різниці у продуктивності праці між агрохолдингами і фермерами, не радимо надто довіряти цим цифрам. Велика частина продукції, яка пішла у статистику як виробничий здобуток холдингів, насправді вирощена тіньовими виробниками і скуплена в них за готівку.

«Ухвалення законопроекту №7403-д — напівміра. Парламент вирішив, що тепер ПДВ відшкодовуватимуть тільки тим, хто самостійно виробляє сою. Це несправедливо, тому що фермери не зможуть формувати великі корабельні партії сої для експорту. А у великих компаній нині подвійна перемога: вони зможуть експортувати свою сою за світовими цінами, а продукцію малих фермерів купувати за зниженими», — зауважив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

Менше зло — ще не добро

Такої самої думки дотримується і президент ВГО «Українська аграрна конфедерація» Павло Коваль. Коментуючи ситуацію на прохання кореспондента «Урядового кур’єра», він заявив: «Ухвалений законопроект — це менше зло порівняно з тим, що було. Але тепер малим та середнім аграріям треба визначитися, як пристосуватися до новоухвалених норм. Тепер їм варто об’єднуватися, створювати у заснованих ними структурах власні переробні підприємства і виходити на експорт самим із продуктами переробки. Тільки в цьому разі цей закон може бути їм корисним.

А взагалі наша позиція була на підтримку законопроекту №7403-2, який скасовував цю норму. Ми ще з’ясовуватимемо, хто вносив альтернативну пропозицію, хто її підтримував. Адже і Міністерство аграрної політики, і Міністерство фінансів підтримували саме нашу позицію. Але обрали другий варіант. Це показує ставлення до аграріїв-виробничників, законослухняних платників податків, особливо малих та середніх, хоч уряд заявляє, нібито саме їх підтримує. Не кажу про те, що настає час спитати: а як, у який спосіб використовують державні дотації на підтримку сільгоспвиробників, яка з програм державної підтримки працює?»

Щодо порушеного Павлом Ковалем питання про ініціаторів появи законопроекту №7403-д: його розробником на офіційній інтернет-сторінці Верховної Ради значиться голова Податкового комітету Ніна Южаніна. Членом того самого комітету є одіозний депутат — колишній «регіонал», власник найбільшого в Україні олійного концерну. Як стверджують, саме з його подачі, у шулерський спосіб, з голосу, без обговорення було ухвалено сумнозвісні правки, а тепер з того самого комітету з’являється інший документ, який називають «напівмірою» та «меншим злом».

Насамкінець. Українська зернова асоціація звернулася до Президента України Петра Порошенка з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою закон про відшкодування ПДВ при експорті олійних культур, бо він створює несприятливі, дискримінаційні умови діяльності на зерновому ринку України. «Закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, не відповідає запиту громадськості та представників аграрного сектору зокрема, оскільки створює дискримінаційні умови діяльності учасників ринку та суперечить нормам захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Крім того, цей закон суперечить міжнародним зобов’язанням, які брала на себе Україна під час вступу до СОТ та підписання Угоди про асоціацію з ЄС», — заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.