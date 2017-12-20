Цьогоріч проблема аграрного рейдерства, на жаль, була вельми актуальною. Шахраї вигадували дедалі нові методи відбирання чужого майна. Подекуди допомагали їм у цьому нечисті на руку реєстратори, які вважали, що це їм минеться безкарно. Щоб розв’язати цю проблему, уряд ухвалив певні рішення. Які новації чекають на аграріїв, дізнавався «Урядовий кур’єр».

За злочини доведеться відповідати

В одному із сіл Київської області один фермер вирішив віджати трохи землі в сусіда. І хоч добре знав, що його колега оформив договори оренди на землю з людьми на п’ять років і термін цих договорів ще не минув, дуже хотілось якнайбільше землі вже і зараз. Тож пішов цей фермер до людей, щоб підписати з ними повторно договори на вже орендовану землю. Часто люди не знали, що саме підписують. Дехто із власників паю мав поважний вік і погано бачив, тому довіряв доброму фермеру, який казав, мовляв, це документи на матеріальну допомогу від нього. Щоб провернути цю аферу, кмітливець долучив до справи й місцевого реєстратора. Той недовго думаючи повторно оформив земельні паї, знехтувавши вимоги закону. Коли в ситуації почали розбиратись правоохоронні органи, які виявили провину реєстратора, фермер вступився за нього. Мовляв, навіщо ж людину ув’язнювати — помилилась вона. Проте розуміння, що за скоєний злочин доведеться відповідати, в шахраїв не виникло. На жаль, останнім часом подібні випадки непоодинокі.

«Аграрні угіддя і врожай завжди були ласим шматком для рейдерів. Ми вперше за 25 років спрацювали на випередження і створили в усіх регіонах оперативні антирейдерські штаби, — зазначила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. — Результати їхньої роботи вражають. Протягом 3 місяців на «гарячу лінію» штабів надійшло 615 дзвінків. Члени штабів розглянули 491 звернення, з яких 136 стосувалися рейдерства. За цими фактами вже порушено 17 кримінальних справ. Найбільше заявок щодо захоплення сільськогосподарських ділянок надійшло з Тернопільської, Хмельницької й Полтавської областей.

Важливою складовою роботи штабів у межах проекту Мін’юсту «Я маю право» стала просвітницька робота. За допомогою мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги ми проводимо консультації у найвіддаленіших населених пунктах. Траплялося, що співробітники органів юстиції й адвокати проводили прийом громадян в полі».

Результати виїздів правників у поля продемонстрували, що українці дуже погано знають свої права. Часто люди підписують документи не читаючи. Мовляв, навіщо читати, якщо той самий договір приніс фермер Василь, якого бабуся знає змалечку. Адже він не обдурить. Тільки фермер не зважає на похилий вік односельців й нахабно обдурює їх. Потім старенькі поневіряються й шукають правди. А довести її вкрай важко, адже люди самі підписали папери.

«За час роботи антирейдерських агроштабів ми побачили достатньо низький рівень правової свідомості населення. Це справді стало проблемою, — розповідає заступник міністра юстиції Олена Сукманова. — Люди двічі, а інколи навіть тричі підписують з різними орендарями один і той самий договір оренди, не замислюючись, що це, м’яко кажучи, незаконно. Також вони здебільшого не читають документів, які підписують. Трапляється, що підписують договори оренди замість когось, не маючи злого умислу, бо вважають: якщо земельна ділянка бабусина, то онук може замість неї підписати договір оренди, і це нормально. Проте потім виникають конфлікти».

Представник Аграрного союзу України Геннадій Новіков позитивно оцінив роботу штабів і зауважив, що завдяки їхній діяльності кількість випадків рейдерства зменшилася.

Онлайн-реєстрація землі

Закони в Україні не досконалі, й тут є над чим працювати. Нещодавно урядовці ухвалили технічні рішення, які встановили взаємодію між Державним земельним кадастром і Реєстром прав на нерухоме майно. Відтепер в онлайн-будинку юстиції можна буде зареєструвати договір оренди земель сільськогосподарського призначення.

Завдяки цьому сервісу з’явиться змога дистанційно, сканувавши договір оренди землі, зареєструвати його в онлайн-режимі, додавши електронний цифровий підпис. Реєструвати договори оренди потрібно для того, щоб запобігти аграрному рейдерству.

«Коли за вами зареєстровано право оренди на землю, тоді стає зрозуміло, хто має право збирати врожай, — додає Наталія Бернацька, — і користуватися цією земельною ділянкою. Після підписання антирейдерського закону на послугу щодо вчинення цих реєстраційних дій був дуже великий попит. Коли йшлося про великі компанії чи агрохолдинги, що можуть одночасно надати реєстраторові 12—15 тисяч заявок на окремі земельні ділянки, на процедуру реєстрації доводилося витрачати багато часу. А невеличкі фермерські господарства не могли зареєструвати договори, оскільки було створено чергу. Тепер усі дії щодо реєстрації можна вчинити не виходячи з дому чи офісу».

Завдяки цій новації буде унеможливлено реєстрацію права на неіснуючу земельну ділянку. Так шахраїв позбавлять можливості подвійної реєстрації оренди однієї й ті самої земельної ділянки. Буде удосконалено процедуру встановлення особи та перевірки її діє­здатності. Адже нині багато людей представляються реєстраторам іншими іменами, надаючи сфальшовані документи чи хабарі. Новація унеможливить це.

Для реєстраторів запроваджено обов’язок проводити уточнення інформації, розміщеної в базах даних.

«Ми встановлюємо обов’язок державного реєстратора у разі виявлення неповної або неточної інформації щодо власників чи користувачів земельних ділянок направляти відповідні повідомлення про виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі», — пояснює Наталія Бернацька.

Ще в Україні буде запроваджено сервіс «СМС-маяк». Ця послуга передбачає таке: якщо стосовно вашої власності реєстратор вчиняє певну дію, то людина отримує СМС-повідомлення. Цей сервіс доступний не лише власникам землі, а й орендарям. Коштує він недорого.

Законодавчі новації

Завдяки аналізу роботи штабів Мін’юст разом із профільними сільськогосподарськими асоціаціями підготували ще один законопроект «Про захист майнових прав у сфері земельних відносин». Він передбачає норми, які будуть спрямовані на захист прав власників і орендарів земельних ділянок.

Дуже багато людей скаржилися на оформлення договорів оренди на померлих, підроблення підписів, заміни сторінок у договорах оренди тощо. У підсумку з’являються фіктивні договори оренди. У цьому законопроекті автори знайшли баланс між захистом прав землевласника і не створенням надмірного фінансового й організаційно-технічного навантаження на орендарів. Було запропоновано норму, згідно з якою власник, що хоче нотаріально оформити договір оренди, має право звернутися до реєстратора, і той робить у реєстрі позначку, яку бачитимуть усі реєстратори. Тоді з цим власником договір оренди укладають винятково в нотаріальній формі.

У Мін’юсті запропонували надати доступ реєстраторам до державного міграційного реєстру та до реєстру довіреностей, щоб реєстратор мав змогу визначити, чи оригінальні документи, з якими до нього прийшли, чи паспорт не фальшивий, тощо. Коли реєстратор матиме доступ до державного міграційного реєстру, це буде легко перевірити.

Аналогічна ситуація з довіреностями. Інколи реєстратори стикаються із ситуацією, коли люди приходять із зареєстрованими довіреностями, але якщо зайти в реєстр довіреностей, то з’ясовується, що вони зовсім іншого змісту.

Тож урядовці докладають максимум зусиль, щоб подолати проблеми в аграрному секторі.