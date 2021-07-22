Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вугільні підприємства, де є такі проблеми, відтепер спрямовуватимуть на це 80% коштів від реалізації продукції

21 липня 2021 року розпочався п’ятий етап вакцинації українців від COVID-19, коли всі категорії громадян незалежно від віку та професії зможуть отримати щеплення. Щоб захистити себе та близьких, слід звернутися до центру вакцинації або пункту щеплення та отримати вакцину, наголосив на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що бажано мати укладену декларацію із сімейним лікарем. Адже це значно скоротить час на отримання вакцини.

«Запрошуємо всіх українців активно вакцинуватися, щоб запобігти поширенню пандемії в Україні. Станом на зараз вже зроблено майже 4,2 мільйона щеплень. Майже 2,8 мільйона українців отримали перше щеплення, а повністю завершили вакцинацію 1,5 мільйона осіб. Сумарно ж до кінця літа Україна має домовленість про постачання 13 мільйонів доз вакцин. Тобто маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих», — запевнив очільник уряду.

Соцпослуги у пріоритеті

Важливою під час пандемії залишається соціальна підтримка громадян. Уряд концентрується на тому, щоб ця допомога стала більш адресною та якісною. Для цього було розроблено пілотний проєкт «Розвиток соціальних послуг» в об’єднаних територіальних громадах. Уряд розширив його критерії, аби якомога більше громад мали змогу взяти в ньому участь.

Держава підтримує розвиток таких соціальних послуг, як денний догляд дітей та осіб з інвалідністю, супровід під час інклюзивного навчання, соціальний супровід під час працевлаштування та на робочому місці, а також тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

Уряд і надалі підтримує трансформацію вугільних регіонів. Невід’ємною частиною цієї програми мають стати нові підприємства, можливості для бізнесу та нова якість соціальної інфраструктури.

Втілення проєкту не означає, що уряд загалом або в наступні роки залишить без підтримки шахтарів та їхні родини. А вчасно і в повному обсязі виплачена зарплата для цих трударів — один із ключових параметрів для стабільної роботи вугільної галузі та енергетичного сектору України. Тож уряд затвердив нові правила, за якими шахти, де є заборгованість перед працівниками із зарплати, мають обов’язково спрямувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції.

«Це сприятиме тому, щоб шахтарські підприємства розрахувалися за старими зарплатними боргами і не створювали нових», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зауважив, що у другому кварталі нинішнього року фіксують зростання ВВП за попередніми оцінками на 6%. А головне завдання — зробити все, аби пришвидшити відновлення економіки. І підтримка інновацій — один із ключових чинників на цьому шляху.

Тож уряд ухвалив постанову, яка розпочала процес створення в регіонах центрів індустрії 4.0. Вони постануть на базі індустріальних парків, університетів та наукових парків. Основне завдання — координація процесу впровадження та розроблення перспективних технологій, підготовка фахівців, формування зв’язків між бізнесом, який розробляє сучасні технології, і виробничими підприємствами.

«Центри індустрії 4.0 мають стати важливим інструментом інноваційного розвитку на регіональному рівні й відігравати важливу роль у просвітницькому, науковому та освітньому процесах. Саме для цього хочемо залучати українські університети, налагодити співпрацю з європейською мережею цифрових інноваційних хабів та міжнародними фондами», — пояснив Прем’єр.

Економічні злочини розслідуватимуть якісно

Серед важливих реформ — створення Бюро економічної безпеки. Новий орган має забезпечити нову якість розслідувань економічних злочинів, спираючись на аналітичну роботу та масиви баз даних.

«Конкурс на посаду директора бюро вже розпочався, а робота відомства розпочнеться цієї осені. Воно замінить Державну фіскальну службу, яку буде ліквідовано. І аби весь процес відбувся планомірно та злагоджено, до 25 серпня 2021 року має бути проведено аудит матеріально-технічних ресурсів ДФС», — поінформував головний урядовець.

Уряд затвердив зміни до соціально-економічного плану розвитку регіонів. Субвенції на соціально-економічний розвиток — це додатковий інструмент підтримки проєктів на місцях, які мають важливе суспільне значення і поліпшують життя у громадах. Значна частина проєктів стосується ремонту шкіл, лікарень, закупівлі додаткового сучасного обладнання для медичних закладів.

«Отже, за рахунок економії коштів за однією із програм Мінфіну обсяг програми соцеконому збільшено майже на пів мільярда гривень. А це означає, що буде ще більше програм з ремонту та будівництва нової інфраструктури у громадах, зокрема за ініціативою і проєктами Президента», — наголосив Прем’єр-міністр.

Спорт для всіх

Денис Шмигаль нагадав, що вже почалися Олімпійські ігри в Токіо, де нашу державу представляють 158 спортсменів у 25 видах. Він побажав успіхів українській збірній і зауважив, що уряд виправить ситуацію, коли спорт залишався поза увагою держави. І це відбуватиметься в межах програми Президента «Активні парки — локації здорової України». Вона передбачає створення спортивних локацій, де кожен громадянин зможе за допомогою QR-коду отримати комплекс вправ, який йому буде найбільше до вподоби. Заходи відбуватимуться за участі відомих спортсменів, акторів та інших медійних осіб.

Тож уряд затвердив постанову, яка визначає відповідальними за проведення таких заходів Мінмолодьспорту, обласні державні адміністрації та центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

На засіданні було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів «Деякі питання реформування державного управління України», яким схвалено Стратегію реформування державного управління України на 2022—2025 роки та затверджено план заходів з її реалізації.

Ухвалили урядовці й рішення щодо надання Міністерству у справах ветеранів 16,5 мільйона гривень на одноразову грошову допомогу особам, постраждалим в антитерористичній операції. Відповідний проєкт розробило і подало на розгляд Кабінету Міністрів Міністерство економіки. Із цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей п’яти осіб, які загинули, і 19 особам, котрі отримали інвалідність внаслідок участі в антитерористичній операції. Кошти буде надано з резервного фонду держбюджету.