Те, що в Харківській області почали впорядковувати сферу енергозбереження та економії природних ресурсів, жителі регіону помітили не з декларативних програм, що ухвалені центральною, регіональною чи місцевою владою, не з галочок у звітах і навіть не із засобів масової інформації, а лише з власного досвіду: краще й тепліше їм стало нинішньої зими чи…

Докорінні зміни

«У нашому селі живе 565 чоловік. Майже всі мають роботу. Cело красиве, квітуче, особливо навесні. Недарма має назву Вишнева. А ось відпочити душею, поспілкуватися майже ніде. Узимку хоч вовком вий. Наш клуб, до речі, гарний, на 275 місць, 18 років поспіль не опалювали, — каже сільський голова села Вишнева Балаклійського району Ніна Чемерис. — Тому не до концертів та танців».

Проте, за її словами, у 2016 році ситуація, на радість сільчан, докорінно змінилася. У приміщенні клубу встановили твердопаливний теплогенератор, за кошти районного бюджету обладнали приміщення для зберігання дров. Замінили двері, зробили капітальний та поточний ремонти, і культурне життя завирувало.

«Ми також придбали всю необхідну апаратуру, зокрема мік?рофони, світлове супроводження, костюми для фольклорного гурту, молодіжних колективів. Один із них — «Вишневий цвіт», який вирізняється гумористичним спрямуванням своїх пісень. Хлопці та дівчата на свій лад виконують народні твори, осучаснюють, приперчують, і виходить дуже оригінально, — радіє сільський голова. — Відремонтували й опалення бібліотечного блоку, музейного приміщення, комп’ютерної зали».

Тепер у клубі — і концерти щомісяця, і репетиції раз-тричі на тиждень, працюють гурток лозоплетіння, клуби за інтересами, а щосуботи для дітвори — мультимедіа на великому екрані. Мультфільми люблять усі.

«Для нормального функціонування в осінньо-зимовий період клубних закладів, які опалюються вугіллям та дровами, ми уклали договори на їхнє постачання, — розповідає заступник голови Балаклійської райдержадміністрації Валентина Панасенко. — Окрім Вишнівського сільського клубу, здійснено капітальний ремонт на 224,8 тисячі гривень опалювальної системи в Борщівському СК, встановлено повітряний теплогенератор у Бригадирівському СК, відремонтовано систему опалення в Залиманському сільському будинку культури, на 100 тисяч гривень замінили систему опалення в Чепилівському клубі. Багато роботи на об’єктах соціальної сфери в межах Програми енергозбереження Балаклійського району проведено із заміни вікон, дверей, впровадження інших елементів енергозбереження. Але ці затрати райбюджету того варті. Вони не лише починають окупатися, але й спонукають сільчан до повноцінного життя».

Ці слова, здається, стали лейтмотивом роботи в більшості районів Харківщини. Облрада ухвалила розроблену Харківською облдержадміністрацією Регіональну програму підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів у Харківській області на 2016-2022 роки. Документ передбачає щорічне зменшення споживання газу на 1-5 відсотків.

Кошти освоять повністю

«Заходи програми спрямовано на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів як об’єктами соціальної сфери, так і підприємствами області, — розповів начальник управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА Олексій Белоцький. — Наша мета — скорочення видатків на енергоспоживання. Заощаджені кошти спрямовуватимуть на подальшу модернізацію установ та підприємств регіону».

У 2016 році в регіоні було виконано роботи з технічного переоснащення систем теплопостачання 73 об’єктів соціальної сфери на альтернативні види палива. У школах, дитячих садках, лікарнях, будинках культури встановлено сучасні котли, які працюють на твердому паливі — дровах, пелетах, трісці. В управлінні паливно-енергетичного комплексу ХОДА стверджують, що перехід на альтернативне паливо скоротив споживання природного газу в бюджетній сфері на 20 відсотків.

«Усього на проекти з газозаміщення в 2016-му було спрямовано понад 80 мільйонів гривень», — розповіли в управлінні ПЕК.

Зокрема у Вовчанському районі завершено пілотний проект із модернізації систем теплопостачання 17 об’єктів соціальної сфери. Як запевняють фахівці, це дасть змогу скоротити споживання природного газу на 0,5 мільйона кубічних метрів на рік. А всього в 2015-2016 роках на території Харківської області було реалізовано 140 проектів із газозаміщення в бюджетній сфері. За даними фахівців, експлуатація цих котелень на альтернативному паливі заощаджує понад 80 мільйонів гривень в опалювальний період. Проте економія в обігріві об’єктів соціальної сфери значно відчутніша, якщо взяти до уваги комплекс проведених заходів з енергозбереження. Нині енергозберігаючі роботи тривають на 17 об’єктах соціальної сфери в районах Харківської області. Загалом це заміна вікон і дверей у лікарнях, школах та амбулаторіях.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, яка інспектувала хід робіт, у Краснокутській центральній районній лікарні — у хірургічному та терапевтичному відділеннях, а також частково в лабораторному, замінять 58 вікон і 4 дверей. На це спрямували 456 тисяч гривень. Понад 90 тисяч гривень надали на такі самі заходи в Колонтаївській амбулаторії Краснокутського району.

На заміну вікон і дверей у лікарнях, школах та амбулаторіях регіон отримав понад 5 мільйонів гривень субвенції з держбюджету за програмою соціально-економічного розвитку певних територій. Найближчим часом заходи з енергозбереження здійснять ще на деяких об’єктах соціальної сфери області, і всі надані на це кошти будуть освоєні сповна.

ДОВІДКА «УК»

Згідно з Регіональною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів у Харківській області на 2016-2022 роки, на впровадження енергоефективних заходів планують спрямувати:

♦ майже 118 мільйонів гривень — на об’єкти ЖКГ;

♦ 77 мільйонів гривень — на заклади охорони здоров’я;

♦ приблизно 150 мільйонів гривень — на заклади освіти.