Важливий і фундаментальний документ, який містить 690 пунктів, план пріоритетних дій уряду на 2020 рік, було ухвалено 9 вересня на засіданні Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що кожен із чималої кількості цих пунктів має обґрунтування важливості дій, чітко визначає відповідальних, терміни та індикатори виконання, а також те, чого від нього очікують.

За його словами, цей документ, яким керуватимуться міністерства у своїй подальшій діяльності, «це той план дій, який забезпечить поступ у виконанні програми дій уряду, яку було затверджено на початку нашої роботи».

Очільник уряду також докладно зупинився на деяких пунктах цієї програми. Так, до кінця року планується запровадити ініціативи з розвитку економіки, серед яких — робота з Європейським Союзом над промисловим безвізом, подання понад 30 євроінтеграційних законопроєктів, впровадження нульової декларації тощо, повідомляє УНІАН.

«Плідна робота з Європейським Союзом відбуватиметься в межах урядової програми «Шлях до Європи». Також триватимуть напрацювання законопроєкту про вільну економічну зону для IT-галузі, продовження на шість місяців після завершення карантину мораторію на держконтроль і перевірки бізнесу, підтримка експорту через оновлення відповідного агентства, створення фонду розвитку сільських територій, впровадження нульової декларації або амністія капіталів», — поінформував Денис Шмигаль.

Серед актуальних планів завершення ліквідації Державної фіскальної служби і створення передумов для появи нового державного органу, який займатиметься розслідуванням економічних злочинів. На часі проведення комплексної реформи митниці, ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції та розроблення законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему.

Отже, плани чималі та амбітні, й урядовці готові до їхнього втілення. Що й підтвердили одностайним схваленням документа.

Далі вони заслухали презентацію проєкту антикорупційної стратегії на 2020—2024 роки, представлену головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим, який зазначив, що вона має п’ять основних пунктів.

«Це оптимізація функцій державних органів, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні законні сервіси, нетерпимість до корупції серед громадян, невідворотність покарання», — наголосив голова НАЗК.

За його словами, у стратегії враховано міжнародні рекомендації, передові практики та зобов’язання України, зокрема вказані в Меморандумах про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом. Після ухвалення Верховною Радою антикорупційна стратегія буде обов’язковою для виконання всіма органами влади як на місцевому, так і національному рівнях. Олександр Новіков висловив сподівання, що парламент ухвалить стратегію вже у вересні цього року.

Без обговорення під час засідання уряду було затверджено зміни до переліку товарів, робіт і послуг, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Також урядовці схвалили рішення про підписання угоди з урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних і службових паспортів та укази Президента про призначення державних стипендій. А також рішення, згідно з яким молоді люди, які прямують з окупованих територій на навчання в Україну, можуть не проходити самоізоляцію.

Підтримали і законопроєкт, який передбачає можливість пред’являти електронний паспорт у програмі «Дiя» під час авіаперельотів у межах України. Тож відтепер е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон для повітряних перевезень у межах нашої держави можна надавати замість паспорта громадянина України у формі картки і паперового документа для виїзду за кордон.

Як Мінфін збалансовує бюджет читайте тут

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

Топ досягнень Уряду за пів року роботи

Файл у форматі PDF

Файл у форматі PDF