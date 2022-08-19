На Полтавщині завершують роботу зі створення нової поштової колекційної марки «Гадяцьке сафарі». Нагадаю: надзвичайні події навколо цього міста відбувалися на самому початку агресії росії проти України з кінця лютого до початку березня 2022 року. Тоді професійні військові, тероборона і небайдужі місцеві жителі активно обороняли Полтавщину від вторгнення російських військ з боку Сумщини. Їм вдалося розбити колону ворожої бронетехніки, взяти в полон російських загарбників і захопити кілька справних танків.

Продовження традиції

Ідею створити нову марку ініціювали обласна влада Полтавщини спільно з Укрпоштою. За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, на конкурс надійшло вже майже 200 ескізів, які, за задумом організаторів, мають продемонструвати величезну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави. Журі у складі полтавських художників Нато Мікеладзе та Олексія Соболевського, голови правління Полтавського обласного товариства філателістів Михайла Мелліна, керівництва Полтавської філії Укрпошти, облради та ОВА відібрало 10 найкращих робіт, які найближчим часом оприлюднять для проведення всенародного голосування.

За його підсумками визначать дизайн марки «Гадяцьке сафарі», випустять її разом з конвертом та листівкою для Полтавщини за проєктом «Власна марка». Представлять і урочисто погасять поштову марку в присутності автора ескізу-переможця.

До речі, умовами конкурсу ескізів передбачено: надсилаючи свої напрацювання, учасник-конкурсант погоджується, що в разі перемоги він підпише авторський договір на передачу майнових авторських прав на твір. «Гадяцьке сафарі» стане продовженням започаткованої традиції з випуску марок на воєнну тематику.

Першу колекційну марку, яка з’явилася в Україні на початку війни, Укрпошта ввела в обіг у квітні. Тепер марка «Рускій воєнний корабль, іді на…!» відома в усьому світі.

«Ця фраза стала лейтмотивом нашого опору. Один із наших бійців, Роман Грибов, на острові Зміїний, вислухавши ультиматум російського військового корабля, дав відповідь. Раніше це було нецензурне слово, а тепер — вираження української позиції із приводу того, що відбувається в нашій країні. Ця марка вийшла накладом приблизно мільйон примірників», — розповів керівник Полтавської філії АТ «Укрпошта» Юрій Набасов.

Національний поштовий оператор підготував до випуску дві художні поштові марки загальним тиражем 1 мільйон штук: одну номіналом F (еквівалент 23 гривні) — для оплати поштових відправлень в Україні, а другу номіналом W (еквівалент 1,5 долара США) — для оплати листів та листівок, які надсилають за кордон. До поштового випуску входить конверт.

Ескіз поштової марки обрали за підсумками народного голосування серед користувачів соціальних мереж. Найбільше голосів вони віддали за картину Бориса Гроха — за неї проголосувало 1756 із 8000 користувачів Facebook та Instagram.

Створюючи тренди

Друга колекційна марка з цього проєкту «Русскій воєнний корабль… всьо» офіційно ввійшла в обіг у травні цього року. Її спецпогашення відбулося у полтавському головпоштамті. Акцію приурочили до «сороковин» із дня потоплення українськими «Нептунами» ракетного крейсера «москва» у Чорному морі. Наклад марки — 5 мільйонів примірників. Дмитро Лунін побажав присутнім на заході встигнути придбати її, доки черговий окупаційний крейсер не пішов на корм рибам. Його пораду почули, перед входом у головпоштамт була черга охочих придбати марку одними з перших. В одні руки продавали не більш як два аркуші та п’ять конвертів і листівок.

Третю колекційну марку «Українська мрія» Укрпошта ввела в обіг 28 червня, на День Конституції України. У Полтаві церемонію спецпогашення провели у музеї важкої бомбардувальної авіації. Марка присвячена найбільшому у світі літаку Ан-225 «Мрія», який російські окупанти знищили наприкінці лютого в Гостомелі. Символізм у тому, що літак можна знищити, але українську мрію — ніколи. Надруковану накладом 3 мільйони примірників «Українську мрію» можна купити у відділеннях Укрпошти або онлайн-магазинах.

Зовсім недавно, 28 липня, в Полтаві погасили та розпочали продаж нової колекційної марки від Укрпошти «Доброго вечора, ми з України!» На цьому випуску марки зображено український трактор, який тягне покинутий російський танк. Автор ескізу — дизайнер-графік викладачка живопису Анастасія Бондарець. У сюжет лягли реальні події російсько-української війни. За назву марки взято відомі слова із треку діджеїв із Кременчука. А ще символізм у тому, що трактор тягне російський військовий брухт. Саме так аграрії Полтавщини відбирали у ворога танки під час «гадяцького сафарі».

«Я впевнений, що нову марку одразу розкуплять наші фермери. Полтавщина створює тренди. Я особисто голосував за марку «Доброго вечора, ми з України!» Сподіваюся, що наступні марки будуть на тематику з Полтавщини», — сказав тоді Дмитро Лунін.

Марка «Доброго вечора, ми з України!» символізує незламність духу українців. Її тематику теж було обрано шляхом народного голосування. Понад 100 тисяч українців проголосували саме за такий дизайн. Загальний наклад марки — 5 мільйонів примірників, її представлено у двох номіналах. Із 28 липня її можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти.