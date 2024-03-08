Президент України і Прем’єр-міністр Греції обговорили в Одесі зусилля у відновленні зруйнованого внаслідок атак рф

Під час робочої поїздки в Одесу Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс обговорили допомогу у відновленні цивільної інфраструктури, зокрема церков, навчальних закладів, об’єктів культурної спадщини.

«Абсолютна більшість мішеней росії — звичайні цивільні об’єкти. Будинки й церкви, інфраструктура та школи, університети — усе це потрібно відновлювати. Ми говорили про це із Прем’єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи», — заявив глава держави, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Кіріакосом Міцотакісом.

На переконання Президента, така співпраця додасть обом країнам нових економічних, соціальних можливостей та створить робочі місця.

«Хочу подякувати Греції за готовність узяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема в Одесі, яка має зв’язок із грецькою історією та культурою. Не можна дозволити путінській ненависті знищити все це — нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу», — наголосив Володимир Зеленський.

Безпека і гарантії

Глава держави розповів високому гостеві, що лише за ніч перед зустріччю в межах Одеської області сили ППО України збили 20 ударних дронів «шахед», а загалом у країні за ніч — понад 30.

«На жаль, не всі було збито — були і влучання. А вранці по Одесі було завдано чергового удару. І саме це реальна сутність дій росії: постійний терор. І кожен збитий «шахед», кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак — це врятовані життя людей, врятовані будинки, врятована інфраструктура. Саме тому Україні так потрібна допомога з ППО та іншою зброєю», — зазначив Президент.

Глава держави заявив, що Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації G7, та повідомив, що Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс підтвердив свою участь у першому Саміті миру щодо реалізації формули миру, який відбудеться у Швейцарії. Під час переговорів у вузькому та розширеному форматах сторони обговорили посилення санкцій проти росії та її представників, підтримку роботи Міжнародного кримінального суду та протидію російській дезінформації.

Прем’єр-міністр Греції висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей унаслідок російських обстрілів.

«Такий рівень жорстокості, жертвами якої стають мирні громадяни, викликає смуток та обурення. Коли я їздив Одесою, був вражений, бо, з одного боку, це страшна картина руйнувань внаслідок атак росії, а з другого, — незламність та сміливість українського народу», — зауважив він.

Кіріакос Міцотакіс зазначив, що в Одесі живе грецька діаспора, із представниками якої він мав змогу зустрітися. Глава уряду Греції додав, що нині місто — приклад опору російському вторгненню та окупації.

За словами Прем’єр-міністра, в Афінах спільно з Європейським інвестиційним банком провели конференцію з відновлення України, в якій узяли участь десятки компаній, а грецькі порти перетворилися на важливі хаби з перевезення вантажів для України.

«Одещина — регіон, у якому ми передусім прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми. Ми підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний рух вашої країни, вважаючи, що умови вступу України будуть корисними всім українцям. Це доводить досвід усіх членів ЄС. Тому ваш рух до європейських структур має прискоритися», — резюмував КіріакосМіцотакіс.

Порт незламності

Під час відвідання Одеського морського торговельного порту Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс ознайомилися з функціонуванням зернового коридору в Чорному морі.

Як зазначив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа, з липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе та більш як 170 ракет по портовій інфраструктурі Одещини. Віцеадмірал наголосив, що Сили оборони України змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря. Крім того, завдяки діям Повітряних сил із грудня 2023 року агресор призупинив дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.

Президент України акцентував, що постійне відновлення портової інфраструктури, яка зазнає систематичних атак, — доволі непросте завдання, тому дуже важливо посилити її захист.

«Питання номер один — це, звичайно, протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і портової інфраструктури», — наголосив Володимир Зеленський.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував главу держави та Прем’єр-міністра Греції, що завдяки новому коридору за сім місяців було експортовано майже 28 мільйонів тонн зерна та інших вантажів у щонайменше 38 країн. Зокрема у грудні — лютому істотно зріс обсяг товарів, відвантажених в портах Великої Одеси. Для порівняння: за час функціонування Чорноморської зернової ініціативи до виходу з неї рф з українських портів майже за рік було експортовано 32,8 мільйона тонн аграрної та іншої продукції.

«Нині маємо два каравани на вхід та вихід у денний час. Наприклад, сьогодні це буде 22 судна. Максимально в нас було 47 суден, а починали ми із трьох-п’яти», — зазначив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс заслухали інформацію представників військового командування про відбиття повномасштабного вторгнення росії та розвиток спроможностей Сил оборони України.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ України Олексій Неїжпапа, командувач Повітряних сил Микола Олещук, командувач ОСУВ «Одеса» Михайло Драпатий, командувач угруповання морської піхоти Андрій Гнатов поінформували про поточну безпекову ситуацію на Одещині та південній ділянці фронту, заходи із протидії російському флоту.

Окремо військове командування розповіло про забезпечення роботи зернового коридору та підтримку Україною світової продовольчої безпеки попри всі спроби росії заблокувати судноплавство в Чорному морі.

Президент України та Прем’єр-міністр Греції також заслухали інформацію про наслідки повітряних ударів російської федерації по населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури України.

Українська сторона передала інформацію про потреби щодо підсилення ППО для захисту неба, зокрема в Одеській області.

Не залишили в біді

Український Президент і грецький Прем’єр ушанували пам’ять жителів Одеси, які загинули внаслідок влучання ворожого БпЛА «шахед» у дев’ятиповерховий житловий будинок. Володимир Зеленський поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків. Люди розповіли йому про свої переживання під час ворожої атаки та подякували всім службам і місцевій владі, які врятували людей і нині надають необхідну допомогу.

Глава держави висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російської атаки та побажав швидкого одужання постраждалим.

За його словами, всі відповідні служби виконували свої обов’язки, допомагали, боролися за життя наших людей. Президент наголосив на важливості забезпечення всім необхідним тих, хто втратив житло.

«Щодо квартир, втрати документів — із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влади проконтролюють це питання», — зазначив глава держави.

Зруйнований під’їзд не підлягає відновленню, його мають демонтувати з подальшим зміцненням тримальних конструкцій решти будинку. Заяви на отримання компенсації за програмою «єВідновлення» подали власники 12 знищених квартир, шестеро — у процесі оформлення заявок та збирання документів.

Джерело: Офіс Президента