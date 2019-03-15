Запроваджена урядом реформа з децентралізації влади — передачі повноважень і фінансових ресурсів на рівень громад об’єднала країну й стала реальною та ефективною альтернативою ідеї федералізації України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який взяв участь у засіданні ради регіонального розвитку під час робочої поїздки на Харківщину. Однією з центральних тем засідання став перебіг реформи з децентралізації та необхідність виходу на її новий етап — незворотності змін.

Символічно, що п’ять років тому саме в Харкові Володимир Гройсман, тоді ще віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, представив саму ідею реформи не лише як основу нового управління на центральному та місцевому рівнях, а й як дієву та ефективну альтернативу федералізму і сепаратизму.

Не дозволили федералізму розшматувати державу

«Рішення, які ми ухвалюємо, зумовлюють розвиток нашої держави на середньострокову й довгострокову перспективи, — сказав Володимир Гройсман. — У 2014 році нам пропонували федералізацію, яка могла розшматувати Україну. А ми запропонували те, що з’єднало державу, — реформу з децентралізації. За чотири роки ми провели реформу, яка дала змогу втричі збільшити бюджети громад. І нині треба ефективно використовувати ресурси для досягнення цілей. Наше завдання — дати нову якість освіти, медицини, інфраструктури. Рушієм розвитку стає національна економіка», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Нині повністю змінено модель управління, і йдеться про плани розвитку на 3—5 років наперед. «Роль місцевого самоврядування тут надважлива з точки зору формування середовища, в яке якісно і комфортно інвестувати. Минулий рік ми завершили з непоганими результатами. Цього року, незважаючи на політичні процеси, треба підтримувати стабільність, забезпечувати надходження інвестицій і зростання, зокрема використовуючи можливості децентралізації, що дає змогу зростати регіональним економікам і національній економіці загалом», — вважає він. Прем’єр додав, що капітальні інвестиції в реальний сектор економіки України у 2018 році перевищили 520 мільярдів гривень. А завдання уряду на цей рік — забезпечення зростання національної економіки на рівні понад 5%.

На місця передано ресурси й механізми їх ефективного використання і примноження. «І тепер потрібно захистити реформу, закріпити її цілі в Конституції, щоб нікому на думку не спадало забрати те, що належить громадам і громадянам», — сказав Володимир Гройсман. Він запевнив, що всі законодавчі рішення буде ухвалено в широкому діалозі шляхом дискусій та обговорення.

«Знаю, що ми будемо єдиною, сильною, незалежною державою. І досягнемо цього разом», — зазначив Прем’єр-міністр.

Коментуючи плани підприємців і керівників громад Харківщини розробляти й впроваджувати енергоощадні проекти та проекти використання альтернативних видів палива і джерел енергії, які вони подали на розгляд Кабміну, Прем’єр-міністр зазначив, що енергонезалежність України, яка є стратегічною метою роботи уряду, стосується не лише питань безпеки, а й можливостей інвестування та запровадження нових технологій.

«Енергонезалежність і енергоефективність — це ринок для нових технологій, інвестицій, інновацій, — провадив далі Володимир Гройсман. — Наша мета — повністю забезпечувати свою енергонезалежність і стати експортером газу та електроенергії». Глава уряду запевнив: Кабінет Міністрів усебічно сприятиме реалізації енергопроектів як за допомогою ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, так і через механізм надання державних гарантій.

Енергетика залучає інвестиції

Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон нагадав, що Зміївська ТЕС, яка працює в Харківській області, першою в Україні у 2017 році перейшла від використання дефіцитного енергетичного вугілля антрацитових марок на використання вугілля газової групи українського видобутку. «Це стало добрим прикладом для інших ТЕС, і нині вже 75% теплоелектростанцій в Україні працюють на вугіллі газової групи», — підкреслив він.

А за підсумками першого газового аукціону, який відбувся 6 березня, 20-річну ліцензію на геологічне вивчення нафтогазоносних надр Південно-Кобзівської площі, розташованої у Харківській області, з подальшим видобутком там нафти й газу отримала державна компанія «Укргазвидобування». «5% рентної плати з кожного видобутого кубометра газу залишиться у громаді Харківщини», — наголосив віце-прем’єр.

За словами урядовця, китайські інвестори мають намір побудувати в Первомайську одну з найбільших альтернативних електростанцій з використанням сонячної енергії. Китай готовий інвестувати в цей проект близько 50 мільйонів євро. «Це не просто цифра, а додаткові робочі місця в області, конкурентна заробітна плата, надходження до бюджету держави», — зауважив Володимир Кістіон.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»