Напевно не помилюся, стверджуючи, що серед пріоритетів кожної людини здоров’я — власне та рідних людей, а також матеріальні статки і затишок в оселі. Обговоренню саме цих питань була присвячена селекторна нарада з регіонами, яка відбулася в Кабміні 15 травня 2017 року під головування віце-прем’єр-міністра Павла Розенка за участі представників МОЗ і Міністерства соціальної політики. На нараді Павло Розенко розповів про покроковий механізм реалізації програми монетизації залишків невикористаних субсидій на оплату витрат на індивідуальне опалення.
Так, до 1 червня цього року всі газо- й електропостачальні організації — надавачі послуг мають подати до управлінь соціального захисту за місцем проживання отримувачів субсидій списки громадян, які не використали в повному обсязі призначену державну допомогу і мають економію. До 1 липня місцеві органи соцзахисту мають повідомити всіх цих людей про право на отримання монетизованої виплати. Її обсяг буде встановлено з розрахунку вартості 100 кубометрів газу або 150 кВт/год електроенергії. Тобто сума відшкодування становитиме майже 700 гривень.
— Таку компенсацію, за нашими підрахунками, зможуть отримати до півтора мільйона українських родин. Усі необхідні ресурси для фінансування цієї програми є, і з 1 липня до 1 вересня слід здійснити абсолютно всі виплати, — зазначив віце-прем’єр.
А для цього громадяни повинні до 1 вересня подати до органів соціального захисту заяву, де чітко зазначити, куди саме їм перерахувати кошти: на картковий рахунок у будь-якому вітчизняному банку (вказавши його назву і номер) або через відділення Укрпошти (зазначивши його номер).
Павло Розенко доручив Мінсоцполітики і Мінфіну проводити в областях постійний моніторинг реалізації рішення уряду щодо виплати громадянам грошової компенсації за невикористані субсидії. А Міненерго спільно з НКРЕКП — забезпечити своєчасне надання газо- та електропостачальними підприємствами списків осіб, яким передбачено виплату готівкових коштів.
ДОВІДКА «УК»
Урядове рішення про виплату людям компенсації за економію субсидій регламентоване постановою Кабінету Міністрів України № 300. Цим документом внесено зміни до деяких постанов уряду, зокрема № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Окрім того, документ обумовлює ухвалення наступних кроків, серед них щодо запровадження механізмів монетизації зекономлених грошей.