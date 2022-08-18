Як у Полтаві борються з амброзією, яка спричиняє в людей алергію

У серпні почався тяжкий період для алергіків — цвітіння амброзії, яка в центрі та на півдні України протягом кількох місяців допікатиме людям, схильним реагувати на її пилок. Медичні препарати не дуже допомагають проти цього, і боротися треба із самою рослиною, не допускаючи її цвітіння. Цими днями Полтавське комунальне підприємство «Декоративні культури» уклало з київським ТОВ «Алсвіт Плюс» договір, згідно з яким кияни до кінця серпня мають поставити в Полтаву 30 тисяч літрів препарату для боротьби з амброзією амбростоп. Ці ліки від злісного бур’яну-алергена виготовляють на основі розчину природного мінералу бішофіту, вони містять хлорид магнію та азотовмісний компонент і, як стверджують фахівці, надзвичайно ефективні.

Бур’ян косять, а він розростається

Тендер на цю закупівлю було оголошено в липні, за 10 днів відбувся аукціон з єдиним учасником, який запропонував препарат. Оскільки процедура проходила спрощено, з «Алсвіт Плюс» уклали договір. За його умовами, товариство має поставити весь обсяг товару в упаковках по 1000 літрів. Для киян це перше бюджетне замовлення, раніше в конкурсах Prozorro вони не брали участі.

До укладення договору жодних засобів для боротьби з амброзією Полтава цього року не закуповувала, бо, згідно з постановою Кабінету Міністрів №590, бюджетні витрати в умовах воєнного стану на це не передбачені. Подейкують, що міська рада офіційно надіслала листа на адресу уряду і попросила внести доповнення в постанову в частині дозволів на боротьбу з рослиною-алергеном. Мотивували це тим, що від цього бур’яну страждають й інші українські міста.

Доки урядовці розглядали це питання, зеленбудівці Полтави боролися з амброзією традиційним способом — скошували її бензокосами. І так сприяли ще більшому її розростанню.

Для Полтави та області останніми роками, а особливо тепер, амброзія стала стихійним лихом. До вій­ни в обласному центрі боротьбою з нею займалися із травня по вересень, витрачаючи на обприскування та скошування чималі кошти. Амброзія буйно зростала у всіх районах міста: на ділянках будівництва, узбіччях, у парках, скверах і навіть біля будинків. Цілі плантації цього бур’яну впродовж десятиріч можна було бачити на дослідних полях Інституту свинарства на вулицях Шведській та Шведська Могила. Та й тепер він там є. Як пояснював недавно директор цього інституту Василь Волощук, це тому, що в закладу фінансові проблеми. Бур’ян не знищують, а тим часом вітер розносить його насіння до людських осель, і рослини там добре приживаються.

На необхідності розв’я­зати цю проблему неодноразово акцентували небайдужі полтавці й таки достукалися у владні двері. На одному з недавніх засідань виконкому Полтавської міської ради депутати затвердили цільову програму боротьби з амброзією на 2022—2026 роки із загальним плановим фінансуванням 31 мільйон гривень. Протягом цього року на заходи зі знищення амброзії в місті планують витратити 6 мільйонів гривень, у наступні — по 6,2 мільйона гривень.

Екологічні загони чекає робота

Текст програми не містить фінансової конкретики. Проте з огляду на досвід попередніх років можна припустити, що левову частку коштів направлять на закупівлю засобу на основі бішофіту, який комунальники Полтави вперше застосували 2019 року.

Тоді цією операцією впродовж літа займалися найняті на сезонну роботу 40 осіб, здебільшого тимчасово безробітні, які стояли на обліку в міському центрі зайнятості, та студенти. Їх розділили на так звані екологічні загони, і вони ходили по всьому місту з ранцевими обприскувачами і щедро поливали препаратом майже всі плантації цієї рослини. За словами людей обізнаних, сотні тисяч гривень було витрачено на придбання інвентарю: обприскувачів, причепа та єврокубів для перевезення засобу.

2020 року КП «Декоративні культури» продовжували знищувати амброзію амбростопом, замовивши його 160 тисяч літрів на суму 3 мільйони гривень. 2021-го, після зміни влади в місті, керівництво підприємства вирішило відмовитися від самостійного оброблення амброзії та замовили приватній компанії не просто рідину з бішофітом, а комплексну послугу з оброблення карантинних рослин на території громади.

Проте замість економії місто ризикувало істотно переплатити. Після скандалу, який виник через непрозорість у постачанні препарату, керівництво міста вимушене було скасувати закупівлю. А оскільки нові закупівлі більше не проводили, зеленбудівцям довелося використати певну кількість кубів амбростопу, що залишилися з 2020 року, і повернутися до старого простого методу — скошування алергенних рослин.

2022 року в Полтаві, крім уже зазначених способів боротьби з амброзією, її заплановано було нищити до цвітіння на засмічених ділянках агротехнічним методом (ідеться про перекопування або переорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток). А вже в період цвітіння, формування насіння та плодоношення боротися шляхом викопування або виривання рослин з корінням з подальшим спалюванням у спеціально відведених для цього місцях або подрібненням і захороненням решток у санітарних ямах з використанням гасу або вапна. Це у липні й серпні.

Так полтавці нині воюють на два фронти. Дуже хочеться, щоб перемогли на обох.

Насамкінець. Амброзія — не тільки сильний алерген, а й рослина, яка завдає великої шкоди сільському господарству, бо виснажує ґрунт і знижує врожайність корисних рослин, витісняючи їх із ділянок. Сіно з амброзією впливає на якість молока, якщо тварина його вживає. А олія із соняшнику, в який потрапило насіння амброзії, набуває неприємного смаку і запаху.

ДОПОМОЖИ СОБІ САМ

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе алергію

Симптоми алергії на амброзію:

сильний нежить і закладеність носа, втрата нюху;

сльозоточивість, почервоніння та свербіж в очах;

кашель і дере в горлі,

свербіж шкіри.

Передовсім зверніться до сімейного лікаря. Він надасть рекомендації, а за потреби скерує вас до алерголога, який призначить необхідні ліки.

Щоб бодай трохи полегшити свій стан і пом’якшити симптоми:

намагайтесь уникати перебування на вулиці в період з 10 до 15 години;

тримайте двері та вікна зачиненими;

після повернення з вулиці прийміть душ, помийте руки і змініть одяг;

сушіть випраний одяг та постільну білизну у приміщенні;

носіть сонцезахисні окуляри.

Не намагайтеся лікуватися і призначати собі препарати самостійно.

За матеріалами ЦГЗ МОЗ України