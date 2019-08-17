Фахівці Мінагрополітики роз’яснюють, які інгредієнти має містити органічна продукція і як її маркувати

Органічна продукція — це тепер, як кажуть, тренд, головна складова здорового харчування й здорового способу життя. Це теоретично. А чи насправді та продукція, що її видають за органічну, така і є? Чимало продовольчих товарів мають позначки «біо», «еко» тощо — вони всі органічні чи деякі ні?

Із цього приводу Міністерство аграрної політики та продовольства оприлюднило офіційне роз’яснення. Маркування продукції, яку вводять в обіг та реалізують як органічний продукт, здійснюють відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», продукт дозволено маркувати як органічний, якщо його вироблено відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, він містить не менш ніж 95% органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою без урахування частки води та кухонної солі) та не більш як 5% (за вагою) неорганічних інгредієнтів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволено використовувати у процесі органічного виробництва та до використання у гранично допустимих кількостях. Органічне виробництво такого продукту підтверджує сертифікат.

Органічну продукцію, що вводиться в обіг та реалізується, слід маркувати державним логотипом для органічної продукції. Цей логотип наносять виключно на продукцію, вироблену відповідно до законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що підтверджено сертифікатом, який засвідчує відповідність виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Державний логотип, затверджений наказом Мінагрополітики від 22.02.2019 №67, можна наносити на будь-яку упаковку, етикетку (стікер), споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, листок-вкладиш, документ, повідомлення, інші елементи упаковки, що супроводжують органічну продукцію чи належать до неї.

Обов’язковий елемент маркування органічної продукції — кодовий номер, що стоїть під державним логотипом для органічної продукції та містить: акронім, що ідентифікує державу походження; напис «organic»; реєстраційний код органу сертифікації, що її здійснив.

Під час маркування органічної продукції відповідно до законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції дозволено додатково використовувати інші логотипи, запроваджені операторами, що здійснюють виробництво, реалізацію органічної продукції, чи їхніми об’єднаннями, якщо вони не заборонені законом.

Маркування органічної продукції здійснюють за письмовою згодою органу сертифікації, реєстраційний код якого зазначено на маркуванні. Таку згоду здійснюють на безоплатній основі.

Заборонено маркувати державним логотипом для органічної продукції сільськогосподарську продукцію, отриману не в результаті органічного виробництва, або продукцію перехідного періоду, а також використовувати під час маркування будь-які позначення та написи «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та/або однокореневі та/або похідні слова з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами. Реклама неорганічного продукту як органічного, зокрема використання напису «органічний продукт» у власних назвах та торговельних марках, вважається недобросовісною рекламою.

Ввезену для реалізації на митній території України продукцію з відповідним сертифікатом, що засвідчує органічне виробництво та/або обіг такої продукції у державі походження, визнають в Україні як органічну продукцію, а написи на оригінальному маркуванні «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо українською мовою позначають написом «органічний продукт».

Під час маркування неорганічної продукції у переліку інгредієнтів можна зазначати складники, отримані в результаті органічного виробництва, лише якщо відсоток таких складників перевищує 2. У такому разі в переліку інгредієнтів обов’язково слід зазначати відсоток складників (за вагою без урахування частки води та кухонної солі), отриманих у результаті органічного виробництва, до загальної кількості складників. Інформацію про такі складники потрібно відображати літерами такого самого кольору і розміру, що і решта інформації у Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволено використовувати у процесі органічного виробництва у гранично допустимих кількостях.

Маркування державним логотипом для органічної продукції, отриманої не в результаті органічного виробництва, а також використання під час маркування такої продукції будь-яких позначень та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами є обманом покупця або замовника. Така продукція підлягає вилученню.

За порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції оператори несуть відповідальність згідно зі статтею 40 цього закону.