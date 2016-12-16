Форум об’єднаних громад — це передовсім швидкий та зручний спосіб вирішити злободенні питання. Для об’єднаних територіальних громад це фінансування, вдосконалення і розвиток системи охорони здоров’я, освітньої галузі. Під час нинішнього форуму йшлося навіть про розроблення стратегій розвитку громад. Кабінет Міністрів присвятив проведення заходу до річниці діяльності об’єднаних територіальних громад.

Децентралізація вже охопила майже всі куточки нашої країни. Її керівництво більше не повертається у виступах на три роки назад, коли ніхто навіть не уявляв бодай якоїсь можливості існування ОТГ. Нині ситуація інша. Коли йдеться про важелі впливу на окремих територіях, порушують конкретні теми й проблеми.

Прем’єр-міністр — не виняток. Володимир Гройсман відкривав цей форум виступом-заявою. Перша з них стосувалася готовності уряду внести до Верховної Ради законопроект про передання в управління ОТГ земель поза межами населених пунктів. Для них цей документ стане зеленим світлом, адже його норми дадуть змогу територіям почати залучати інвестиції та розвивати регіони залежно від власних потреб.

Нині у цьому питанні є багато «але». Глава уряду запропонував власний варіант уникнення гострих кутів: «Треба завершити ухвалення законодавства, щоб створити можливості для розвитку ОТГ. Слід позбавити політиканів можливості спекулювати на питанні управління земельними ресурсами. Усі землі потрібно передати в управління об’єднаних територіальних громад».

Що зробив у цьому напрямі уряд? Вніс пропозицію і проект закону №4355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель». Підготовка документа до другого читання викрила штучні перешкоди, створювані на шляху змін.

Дії місцевої влади Володимир Гройсман називав популізмом ще влітку. Такої самої думки він дотримується й нині. «Це спекуляція і прагнення знищити реформу децентралізації. Наше завдання — подати окремий законопроект, у якому буде написано, що всі землі передаються в управління ОТГ», — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

На думку Прем’єра, було б непогано, якби органи місцевого самоврядування разом з ОТГ сформували порядок денний для парламенту. Наприклад, визначили 3, 5, 7 документів щодо об’єднання територіальних громад, управління земельними ресурсами і запропонували їх розглянути парламентаріям у січні-лютому 2017 року. Він переконаний, що у Верховній Раді сприятимуть таким бажанням ОТГ.

«Нам треба завершити ухвалення необхідного законодавства для забезпечення можливості вашого розвитку. Вірю, що ми зможемо переконати депутатів у такому підході. Нам потрібно обрати день, сформувати пакет законопроектів. Думаю, що нам потрібно буде зустрітися з фракціями, попросити їх про підтримку. Доки буду Прем’єр-міністром, доти від мене залежатимуть державні рішення. Нікому не дам наблизитися хоч на півкроку до того, щоб зруйнувати реформу децентралізації».

До слова, земельний конфлікт почав назрівати в 2012-му, коли повноваження розпоряджатися всіма сільгоспземлями держвласності перейшли до Державного агентства земельних ресурсів, — нині це Держгеокадастр. 19 квітня 2016-го Верховна Рада проголосувала за основу законопроект №4355. Потім його відкорегували народні депутати, поширивши чинність законопроекту не на ОТГ, а на всі форми місцевого самоврядування.

Наступний акцент Володимира Гройсмана стосувався областей — лідерів з проведення децентралізації. За його очікуваннями, саме вони першими досягнуть економічного зростання. Прем’єра також обнадіює факт зростання місцевих бюджетів за 11 місяців утричі. Цим процесам дали назву «фінансова децентралізація». Центральна влада проводить розрахунки і резюмує, що на одного жителя бюджети територіальних громад можуть надати майже вчетверо більше коштів. У середньому це приблизно 2 тисячі гривень порівняно з 600, як було раніше.

«Це лише початок. Далі буде більше ресурсів, більше можливостей і більше успіхів», — спрогнозував глава уряду. За його даними, у 2017 році доходи місцевих бюджетів зростуть принаймні на 25%.

Кінець 2016-го зафіксував 44 мільярди гривень додаткових доходів місцевих бюджетів. Наступний рік може дати місцевим радам додаткові 60 мільярдів гривень. Головне — підтримати потрібні законопроекти. Поки що ця сума на рахунку Державної казначейської служби.

Цю інформацію озвучував під час Форуму об’єднаних громад міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. «Можу повідомити, що станом на 15 грудня на казначейському рахунку 60 мільярдів гривень, які буде спрямовано на розвиток регіонів у межах децентралізації. Це відбудеться після ухвалення законодавства щодо децентралізації, — цитує УНІАН слова урядовця. — До кінця року потрібні законодавчі ініціативи будуть готові та винесені на розгляд парламенту».