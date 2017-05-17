Офіційний візит Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Ізраїлю обов’язково передбачав зустріч із тамтешнім колегою Беньяміном Нетаньягу. Здебільшого сторони говорили про співпрацю в галузях ІТ-технологій та кібербезпеки, науки і освіти, сільського господарства й туризму. Наша держава хоче впроваджувати цифрові послуги в державному секторі, залучати технічну й експертну допомогу у створення державної мережі надання широкосмугового доступу до інтернету. Окрім цього, важливо обмінюватися досвідом у сфері державної та приватної підтримки новітніх науково-технічних розробок і стартапів. Зокрема, Національна рада з питань розвитку науки і технологій готова до співпраці з відповідними інституціями Ізраїлю. Другий крок — проведення спільного комітету з імплементації програми науково-технологічного співробітництва, підготовка та підписання програми співпраці в сфері освіти, науки, культури, молоді та спорту на 2017—2019 роки.

Окремо йшлося про розширення співпраці у галузі сільського господарства, подальшу активізацію двосторонньої торгівлі, збільшення можливостей українського експорту якісної доступної продукції сільського господарства і харчової промисловості на ринок Ізраїлю. Ця країна, до речі, ще має відновити експорт українських столових яєць, скасувавши відповідну заборону. Пріоритетами взаємодії можуть стати лібералізація ринку повітряних перевезень, скасування обмежень кількості рейсів на авіамаршрутах.

Володимир Гройсман виступив за активний суспільний діалог із Ізраїлем щодо встановлення історичної правди про трагічні сторінки спільної історії. Він поінформував ізраїльського колегу, що у 2017—2018 роках в Україні проводитимуть жалобні заходи у зв’язку з 85-ми роковинами трагедії Голодомору. В цьому розрізі визначальне значення мало б визнання Ізраїлем Голодомору 1932—1933 років актом геноциду українського народу.

Беньямін Нетаньягу подякував Україні за рішення підтримати Ізраїль у межах резолюції ЮНЕСКО і за позицію уряду в боротьбі з антисемітизмом.

Освіті відкрито нові перспективи

Тіснішій взаємодії сприятиме й активізація міжпарламентської співпраці. Такої думки Володимир Гройсман дійшов разом зі спікером Кнесету Юелем Едельштейном. Вони задоволені динамікою розвитку політичного діалогу, високим рівнем міжпарламентського взаєморозуміння, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Для Володимира Гройсмана було важливо донести керівництву Ізраїлю об’єктивну інформацію про ситуацію на Донбасі. Після цих слів Юель Едельштейн подякував нашому уряду за необхідну допомогу Ізраїлю, якому надали літаки для гасіння масштабних лісових пожеж у листопаді 2016 року.

З лідерами громад вихідців з України в Єрусалимі Володимир Гройсман порушив тему тісних зв’язків, які мають стати основою для посилення двосторонньої міждержавної співпраці.

За кілька годин представники ізраїльського бізнесу почули інформацію про відкритість вітчизняного уряду до взаємодії з ними, про намір сприяти реалізації інвестиційних проектів і в такий спосіб забезпечити розвиток торговельно-економічної співпраці.

Окремим блоком ішлося про роботу Офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, Національного комітету з промислового розвитку та Офісу з просування експорту. Учасники зустрічі запевнили Прем’єра, що ізраїльський бізнес відчув зміни на краще в Україні. «Я особисто і наш уряд стояв і завжди стоїть на боці легального чесного бізнесу, публічного й прозорого. Ми зробимо все, щоб кожен з вас був успішним. Я готовий служити бізнесу, тому, хто створює наш ВВП. Ми готові супроводжувати кожен проект під ключ. Це буде наша інвестиція в успіх», — резюмував Володимир Гройсман.

Опісля українська делегація відвідала Стіну плачу в Єрусалимі. Там глава уряду залишив записку з побажаннями миру в Україні, оглянув археологічні розкопки і спустився в підземелля.

Нашого туриста поважатимуть на кордоні

Другого дня перебування в Ізраїлі глава уряду зустрівся зі співголовою Українсько-ізраїльської міжурядової комісії з питань торговельного та економічного співробітництва, міністром з питань охорони навколишнього середовища, міністром у справах Єрусалиму і спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним. Країни разом намагатимуться розв’язати проблеми нелегальної міграції й політичних біженців, усунути складнощі, з якими стикаються українці, перетинаючи ізраїльський кордон. Наприклад, у квітні служби аеропорту Тель-Авіва відмовили у перетині кордону групі українських прочан, серед яких були дипломати, представники духовенства, депутати місцевих органів самоврядування, вчителі, лікарі, бізнесмени. Вони мали всі необхідні документи, проте так і не потрапили на територію Ізраїлю.

«Має бути повага до українського паспорта, до українського туриста», — наголосив Володимир Гройсман.

А зацікавлена Україна в інноваційному досвіді Держави Ізраїль для розвитку вітчизняної освіти і науки, державної та приватної підтримки новітніх науково-технічних розробок. Присутня на зустрічі міністр освіти Лілія Гриневич додала про розробки Ізраїлю в галузі розвитку інклюзивної, вищої та середньої освіти.

Зєев Елькін вважає освітню галузь однією з найперспективніших у двосторонній співпраці. Під час переговорів ішлося й про готовність України розвивати співробітництво в аграрному секторі та залучати ізраїльські технології в розвиток власного агровиробництва, про бажання Києва сприяти гарантуванню продовольчої безпеки Ізраїлю на довготерміновій основі і створювати умови для залучення ізраїльських інвестицій у наше сільське господарство.

«Ми зацікавлені в ізраїльських технологіях виробництва у сільському господарстві з багатьох напрямів. Наш пріоритет — відхід від сировинного типу економіки, і ми усіляко готові сприяти бізнесу», — запевнив Прем’єр.

Він назвав Ізраїль одним із головних торговельних партнерів України в регіоні та позитивно оцінив обсяги товарообігу країн. Зростанню цього показника сприяє робота спільної Українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, а ще плани уряду задля поліпшення інвестиційного клімату, проведення реформ і пожвавлення економічних зв’язків між країнами з широкого спектру питань.

Зустрівся Володимир Гройсман і з міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом. У зв’язку з російською гібридною війною демократичний світ має демонструвати подальшу солідарність, наголосив Володимир Гройсман, закликавши Ізраїль надати Україні допомогу, необхідну для забезпечення потреб вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Завершальним акордом візиту стала зустріч Прем’єра з патріархом Святого Града Єрусалима і всієї Палестини, Сирії, Аравії, всього Зайордання Теофілом ІІІ. Володимир Гройсман підкреслив вагому особисту роль патріарха у питанні відновлення міжцерковного діалогу та подякував йому за підтримку України й українців словами: «Ми все робимо, щоб дорога до храму в Україні була вільною. Треба все робити для якісного церковного діалогу, для Єдиної Православної Помісної церкви, не втручаючись у церковні справи».