Виколисаний на землі Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, Семена Гулака-Артемовського та Кирила Стеценка Черкаський державний академічний заслужений народний хор увібрав у себе мелодику, дух і слово українського пісенного мистецтва і підняв його на найвищі вершини. Відомий він не лише своєрідною манерою виконання та багатющим репертуаром, а й знаменитими виконавцями і керівниками.
Засновником колективу був Микола Кущ, який працював художнім керівником до 1963 року. Обробки народних пісень «Ой, у вишневому садочку», «Ой, у полі криниченька», «Цвіте терен», «Ой, чий то кінь стоїть» у виконанні хору стали улюбленими піснями в усій Україні.
Його наступниками були Володимир Конощенко, Анатолій Пашкевич, Євген Кухарець, Петро Савчук, Олександр Стадник, Анатолій Авдієвський. За їхнього керівництва репертуар хору поповнився сотнями ліричних, обрядових, побутових народних пісень, а також творами сучасних українських композиторів. Кожна пісня або вокально-хореографічна композиція розповідає про історію й культуру України.
Нині колектив, що є лауреатом Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, очолює заслужений діяч мистецтв Леонід Трофименко.
Він досконало володіє основами хорового співу і справив значний вплив на високу художність виконання колективу.
— Хоч репертуар збагатився новими самобутніми творами, зберігаємо й доробок, закладений у період становлення хору, і нас упізнають саме за ним, — розповідає Леонід Миколайович. — Наша особливість — манера виконання пісень, яка відрізняється від усіх українських хорів. Вона близька до народної: глибокий грудний альт і високі сопрано, як-от колись в Україні йшли з поля й співали. Нині це виконання осучаснили.
Велику увагу Леонід Трофименко приділяє якісному оновленню репертуару. Нині хор готується до ювілейного концерту й гастролей. А для земляків планують окремий концерт. Побудують його на творах, які полюбилися черкащанам.
Дедалі більшу увагу звертають на дитячу програму, щоб виховувати в юному поколінні любов до української пісні та культури. Недавно з’явився вертеп, планують впровадити й інші обрядові постановки.
У колективі нині понад 70 осіб. Це артисти хорової та балетної груп, оркестранти. Уже сорок років віддала улюбленому колективу бандуристка Катерина Лаврова. Понад 30 років співає на черкаській сцені заслужена артистка України Людмила Йосипова. Завжди тепло глядачі сприймають виступи заслуженої артистки України Євгенії Крикун.
Невід’ємна частина хору — балетна група. Саме завдяки їй композиції стають яскравішими. Крім того, танцівники мають власний репертуар, який виконують окремо від спільних виступів із хором. Останнім часом з’явилися нові композиції. Зокрема, танець, присвячений воїнам АТО, «На захисті найдорожчого».
Ювілейні виступи побачать у різних куточках України. А центральною подією стане гранд-концерт у Національній філармонії України 23 травня. Також у межах святкування влітку відбудеться фестиваль народного мистецтва Черкащини.