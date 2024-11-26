Третій Міжнародний саміт з продовольчої безпеки під егідою гуманітарної програми «Зерно з України» відбувся в Києві 23 листопада. Він об’єднав світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів. Саміт відбувся в День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять мільйонів безневинних жертв сталінського режиму.

Захід слугує важливою платформою для сприяння міжнародній співпраці в забезпеченні доставки продовольства до країн, які потерпають від голоду, а також обговорення шляхів подолання глобальних викликів продовольчої безпеки.

Цьогорічний саміт продовжує традиції попередніх зустрічей, що традиційно проходять у Києві наприкінці листопада. 2022 року перший саміт започаткував ініціативу Президента Зеленського «Зерно з України» для підтримки країн, що страждають від голоду. Другий саміт 2023-го зосередився на розблокуванні шляхів постачання продовольства і забезпеченні безперебійного експорту зерна з України. Третій Міжнародний саміт спрямовано на розвиток сталих продовольчих систем і зміцнення здоров’я майбутніх поколінь через реформу шкільного харчування, досвідом та матеріальною базою якої готова ділитися Україна.

Програма розширюватиметься

Звертаючись до учасників саміту, Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто забезпечує роботу програми. «Загалом за час роботи нашої програми «Зерно з України» вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі.

В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.

Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення попри все», — наголосив він і нагадав, що повномасштабне російське вторгнення почалося зокрема із блокади флотом росії українських портів. І росія дуже добре розуміла, які наслідки будуть від цього. Вона хотіла цих наслідків, безумовно, страшного результату для всього світу — не тільки для України.

«Вони хотіли, щоб ціни на продовольство у світі зросли. І це не просто бажання більших грошей, більших прибутків. Безумовно, це є і було в росії. Але це про владу передусім. Якщо вони можуть влаштувати продовольчу катастрофу, значить, вони можуть підкорити народ, який залежить від імпорту продовольства — будь-якого продовольства. Це вкрай чутливо для більшості народів Африки, значної кількості людей в Азії. Та й у Європі чи Америці питання про ціни — це завжди питання про стабільність у тому чи іншому регіоні. А передусім стабільність життя людей.

Тому так важливо, щоб ми й надалі були разом у захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів, — сказав Президент України.

Він наголосив, що продовольча безпека залежить від того, як швидко ми зможемо очистити наші поля від російських мін, як швидко відновиться звична стабільність продовольчого ринку. Президент подякував українським сільгоспвиробникам за їхню працю і жертовність.

Гуртом боротися із глобальним лихом

росія намагається підірвати аграрний потенціал України — через масштабні замінування українських земель, атаки на сільськогосподарську інфраструктуру, масове вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на відкритті третього Міжнародного саміту з продовольчої безпеки.

«Цими днями ми вшановуємо пам’ять жертв голодоморів, які понад 90 років тому на наших землях організував сталінський режим з москви. І з болем говоримо, що нині росія робить те саме, але ще в більшому масштабі. Ми сьогодні тут для того, щоб разом боротися із глобальним лихом — голодом. Україна як ніхто розуміє біль людей, які потерпають від нестачі продовольства», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що агресор прагне всіляко перешкодити нашому аграрному експорту і цим приректи на голод десятки вразливих країн.

«На щастя, спільно з вами — нашими друзями та партнерами — ми успішно протидіємо цій стратегії. Україна за час повномасштабної війни зібрала вже третій урожай. Це понад 53 мільйони тонн зернових і зернобобових культур. Цифри не остаточні, збирання урожаю ще триває. Зібраного буде достатньо і для внутрішніх потреб, і на експорт», — відзначив очільник уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що українські сільгоспвиробники здійснюють справжній подвиг, щоб забезпечити продовольством Україну та світ. А завдяки роботі чорноморського логістичного коридору та іншим шляхам Україна відновила свої експортні потужності. За десять місяців 2024-го було експортовано товарів більше, ніж за весь минулий рік.

«Саме продовольство — олія, кукурудза, пшениця — головне у структурі експортних потоків. Ми постачаємо продукцію в понад 100 країн для більш як 400 мільйонів людей. Це переважно країни Південно-Східної Азії та Африки. У середньостроковій перспективі є всі можливості вдвічі збільшити обсяги аграрного експорту й забезпечити продовольством до 600 мільйонів людей в усьому світі», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Як зазначив глава уряду, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським гуманітарна програма Grain from Ukraine — яскравий приклад дієвої доброї волі й солідарності світу для допомоги людям. За підсумками двох попередніх самітів було зібрано понад 290 мільйонів доларів донорських коштів.

«За час чинності програми разом з партнерами ми спрямували понад 280 тисяч тонн агропродукції до 12 країн, які гостро її потребують. І я вдячний усім країнам, які долучилися до програми, зробили внески і зроблять це в майбутньому. Разом ми робимо одну велику справу заради життя сотень тисяч людей», — зазначив Денис Шмигаль.

Їжу не можна використовувати як зброю

Учасники заходу привернули особливу увагу до необхідності впровадження інноваційних технологій, які сприятимуть підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, збереженню природних ресурсів і створенню сталих продовольчих систем, здатних адаптуватися до змін клімату та глобальних викликів.

Окремою темою заходу стала агресія росії, яка триває і завдала значних втрат аграрному сектору України та значно вплинула на глобальний продовольчий ринок. Учасники саміту наголосили, що цілеспрямовані атаки на портову інфраструктуру України та зерносховища, блокування постачання зерна загрожують продовольчій безпеці мільйонів людей у всьому світі.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів із країн Африки і Латинської Америки, які перебувають в Україні цими днями. Глава держави наголосив, що Україна цінує свої партнерські відносини з країнами у всьому світі й залишається відданою своїй ролі надійного донора глобальної продовольчої безпеки. Попри ці виклики, Україна залишається ключовим гарантом глобальної продовольчої безпеки, створюючи альтернативні логістичні коридори та закликаючи до міжнародної солідарності в боротьбі з використанням голоду проти цивільного населення.

За підсумками саміту країни-учасниці заявили про подальшу фінансову підтримку програми «Зерно з України» на загальну суму приблизно 44 мільйони доларів США.

Третій Міжнародний саміт з продовольчої безпеки підкреслив критичну потребу у глобальній єдності для подолання голоду, створення стійких продовольчих систем, запобігання використанню їжі як зброї.

Ухвалення спільної заяви наприкінці саміту закріпило зобов’язання та визначило основи для подальших дій світової громадськості, спрямованих на боротьбу з голодом, підтримку вразливих категорій населення, сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення проєктів, орієнтованих на інвестиції у здоров’я майбутніх поколінь.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ

Фото з урядового порталу