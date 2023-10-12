«Румунія надала Україні і оборонну, і політичну, і дуже важливу гуманітарну та економічну підтримку. Ми вдячні за кожен вияв вашої солідарності й завжди пам’ятатимемо, що у вирішальний момент Румунія не вагаючись обрала Україну», — наголосив Володимир Зеленський, зустрічаючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Він відзначив надзвичайно важливе рішення про тренування в Румунії українських льотчиків для F­16 у новоствореному центрі підготовки пілотів. «Ми обговорили з паном Президентом, як прискорити таку підготовку, і домовилися, що українських пілотів буде зараховано до першої хвилі навчання», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський поінформував колегу про ситуацію на полі бою та оборонні потреби української армії. За підсумками сьогоднішніх переговорів будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, зазначив глава держави.

«Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні. Обговорили з паном Президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а всього регіону, України, Молдови, Румунії, наших людей», — наголосив він.

Окремо Володимир Зеленський відзначив один зі стратегічних напрямів співпраці у трикутнику Україна — Румунія — Молдова: «Уже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. Це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом».

Глава держави зазначив, що співпраця між Україною, Румунією та Молдовою дає істотний стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури й робочих місць для наших народів.

Клаус Йоганніс запевнив, що Румунія та румунське суспільство сповнені рішучості багатосторонньо і змістовно підтримувати Україну та український народ, зокрема наданням оборонної допомоги, стільки, скільки буде потрібно, — до перемоги над російським агресором, визволення всієї української території, притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів, і потім — у процесі відновлення та відбудови України.

На принципах добросусідства

Президенти України та Румунії за підсумками зустрічі в Бухаресті підписали спільну заяву.

Як зазначив Президент України, в документі відображено питання транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових українсько­румунських пунктів пропуску та підходи сторін у взаємодії з національними спільнотами.

Окремо в заяві глави держав констатували, що поділяють бачення відносин між Україною та Румунією як стратегічного партнерства, заснованого на принципах добросусідства, спільних демократичних цінностях і повазі до міжнародного права.

Президент Румунії зазначив, що лідери двох держав розпочали конкретний процес виведення відносин між Україною та Румунією на рівень стратегічного партнерства, і підписаний документ окреслює принципові межі подальшої співпраці двох країн. Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс у документі відзначили готовність поглиблювати співпрацю для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, підтримали зусилля для подвоєння до 4 мільйонів тонн на місяць обсягів транзиту через Румунію й домовилися підтримувати координацію транзиту українського зерна територією Румунії.

Було задекларовано тверду підтримку з боку Румунії просування нашої держави до членства в Європейському Союзі, зокрема необхідність ухвалення до кінця 2023 року політичного рішення про відкриття переговорів про вступ у ЄС України та Молдови.

Глави держав заявили про підтримку інтеграції України в НАТО, а також схвалили готовність Румунії розпочати переговори про двосторонню безпекову угоду в межах Спільної декларації G7.

Дієва взаємодія між парламентами та урядами

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Ніколає Чуке й тимчасовим виконувачем обов’язків голови Палати депутатів парламенту Румунії Альфредом Сімонісом.

Глава нашої держави висловив подяку очільникам обох палат румунського парламенту за чітку позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Володимир Зеленський відзначив ухвалення сенаторами й парламентарями Румунії декларації у зв’язку з роковинами початку широкомасштабного вторгнення росії, а також послідовну підтримку ініціатив України в міжнародних парламентських форматах. Глава держави наголосив на важливості парламентського виміру для забезпечення деокупації українських територій. Співрозмовники відзначили важливість участі країн­партнерів у другому парламентському саміті «Кримської платформи».

Володимир Зеленський високо оцінив ухвалення Сенатом і Палатою депутатів парламенту Румунії декларації про визнання Голодомору 1932—1933 років злочином проти людяності та звернувся до спікерів обох палат із проханням про реалізацію наступного кроку — ухвалення в румунському парламенті рішення про визнання цього жахливого злочину актом геноциду українського народу.

Під час зустрічі із Прем’єр­міністром Румунії Марчелом Чолаку глава держави висловив подяку румунському уряду за вагому практичну допомогу нашій державі з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Президент високо оцінив конструктивну й дієву взаємодію на рівні виконавчої влади двох країн, зокрема підготовку першого в історії двосторонніх відносин спільного засідання урядів України та Румунії в Києві. Володимир Зеленський і Марчел Чолаку обговорили питання оборонної підтримки України та посилення двосторонньої співпраці на рівні ОПК. Сторони відзначили критичний внесок України та Румунії у глобальну продовольчу безпеку, зокрема забезпечення транзиту української агропромислової продукції на ринки третіх країн. Було наголошено на важливості реалізації домовленостей щодо подвоєння обсягів транзиту української агропродукції територією Румунії.

Президент і Прем’єр­міністр відзначили важливість забезпечення прав представників української національної меншини в Румунії та представників румунської національної меншини в Україні, зокрема шляхом розвитку двосторонньої договірно­правової бази з урахуванням міжнародних зобов’язань і стандартів.

Джерело: Офіс Президента