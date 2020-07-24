Перебуваючи в робочій поїздці в Донецьку та Луганську області за участі Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, Президент України Володимир Зеленський підтримав нову швейцарську програму співпраці з Україною на наступні три роки, відповідно до якої на потреби комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» у 2020 році передбачено 1,4 мільйона швейцарських франків. Глава держави зазначив, що це КП забезпечує питною водою майже 4 мільйони жителів Донеччини, зокрема українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Глава держави наголосив, що з 2014 року об’єкти КП неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань, через що періодично припиняли подавати воду. Погіршився технічний стан інфраструктури підприємства, бракує хімічних реагентів для очищення води і технологічного обладнання. У цих обставинах надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога Швейцарії. Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очищення, установки для знезараження питної води і багато іншого дали змогу запобігти гуманітарній катастрофі на Донеччині.

«Сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації. Це ще 17 вантажівок. 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. А ще одна — гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь. Щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу й цінну допомогу», — цитує Президента його Офіс.

Відданість гуманітарним принципам

Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга зазначила, що постачання питної води дуже важливе для подолання гуманітарних викликів. Це наочно продемонструвала коронакриза, адже вода означає гігієну. Вона зауважила, що Швейцарія надає гуманітарну допомогу населенню України на лінії розмежування з 2015 року. І подякувала Президентові й уряду України за дозвіл швейцарській гуманітарній допомозі приїжджати в зони, не підконтрольні українському уряду. Це показує відданість української влади гуманітарним принципам і розуміння потреб людей у регіоні.

«Оскільки цьогорічна зима була теплою, для підготовки питної води довелося витрачати більше хімічних реагентів, і їхні запаси на складах закінчуються. Тому я дуже рада, що ми змогли передати 300 тонн допомоги для очищення води і відповідні прилади, які допоможуть людям отримати чисту воду. Це не остання гуманітарна допомога від Швейцарії — у вересні плануємо наступну велику партію. Швейцарський народ та уряд не залишать Україну», — запевнила Симонетта Соммаруга.

Швейцарія — фактично єдина держава, яка надає гуманітарну допомогу по обидва боки лінії розмежування на сході України. Основні гуманітарні проєкти — очищення питної води на Донбасі, доставка медикаментів та медичного обладнання.

КП «Компанія «Вода Донбасу» з 2015 року отримує гуманітарну допомогу від уряду Швейцарії щодо забезпечення якості питної води для населення Донецької області. За 2016—2019 роки компанія одержала допомогу на суму 49,8 мільйона гривень.

За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, компанія «Вода Донбасу» — найбільше підприємство на Донеччині, на ньому працює понад 11 тисяч осіб.

«Ми починаємо постачання на території, підконтрольній Україні, потім вода рухається на непідконтрольну територію, а потім знову виходить на південь області, до Маріуполя. З міжнародною допомогою заплановано модернізацію каналу Сіверський Донець — Донбас. Буде вдосконалено роботу водопроводу для зменшення залежності від території, де тривають бойові дії, та впроваджено енергоефективні технології. У межах підвищення енергоефективності заплановано заміну старих труб на нові, пластикові. Також передбачено встановити нові насоси, що допоможе зменшити енергопостачання в 1,5 раза», — поінформував він.

Перебуваючи на території підприємства, Президенти України та Швейцарії поклали квіти до меморіальної дошки працівникам підприємства, які загинули внаслідок артобстрілу території насосної станції з боку незаконних збройних формувань.

У партнерстві заради миру

Під час зустрічі з представниками міжнародних гуманітарних організацій Володимир Зеленський подякував Симонетті Соммарузі та всім міжнародним організаціям за послідовну підтримку України й плідну співпрацю у питанні відновлення миру на Донбасі, що важливо для сотень тисяч українців, які опинились у складних умовах.

Учасники зустрічі відзначили прогрес, якого досягнуто за останній рік для покращення гуманітарного стану в регіоні, поліпшення безпекової ситуації та встановлення миру. Наголошували на важливості відновлення діалогу в нормандському форматі, домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню, визначенні точок розведення сил, поверненні утримуваних осіб, відкритті КПВВ після епідемії COVID-19, відбудові мосту в Станиці Луганській, яким щодня проходить майже 10 тисяч осіб. Було особливо відзначено, що міст у Станиці Луганській, який був емблемою людського страждання, став ознакою відданості керівництва країни досягненню миру.

Зазначали, що Україна виконує багато роботи з інтеграції тимчасово не підконтрольних територій, і цей процес необхідно продовжувати, щоб люди почувалися вдома. Володимир Зеленський закликав надати допомогу для відбудови інфраструктури Донбасу. Він наголосив на важливості зведення лікарень у невеликих населених пунктах, які не входять у загальний план будівництва, і зазначив, що необхідно розв’язати проблему забезпечення житлом переселенців, які втратили помешкання.

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