У краї діють 23 центри, де можуть зробити щеплення всі охочі жителі області вакциною Moderna. За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Михайла Черняка, в області створюють можливості, щоб якомога більше людей змогли вакцинуватися. В обласному центрі та районах працюють 56 мобільних бригад та понад 150 пунктів щеплення.

Зробити укол можна в ТРЦ

Один з таких пунктів почав роботу в останні дні липня в торговельно-розважальному центрі «Французький бульвар». Завітав сюди шостого дня його роботи. І хоч приймати відвіду­вачів тут офіційно починають о 10 годині ранку, о 9.30 біля столика імпровізованої реєстратури, за яким господарює волонтерка з Харківського національного мед­університету Ангеліна Басенко, вже зібралося понад 20 осіб. Ангеліна заповнює листки очікування, за якими формується жива черга.

Як розповідає адміністраторка ТРЦ Ірина, блок із чотирьох просторих обладнаних кімнат ТРЦ надав для медиків і охочих зробити запобіжний укол на безплатній основі.

«Розуміючи ситуацію в країні й Харкові зокрема, керівництво ТРЦ і весь колектив намагаються сприяти медикам, щоб якомога більше людей вакцинувалися», — каже Ірина.

І це не просто слова. Працівники ТРЦ оточили опікою не лише медпрацівників мобільних бригад, а і кожного, хто прийшов вакцинуватися. За центром вакцинації закріплено відповідальних працівників закладу, котрі допомагають відвідувачам. Скрізь на території розміщено вказівники, як добратися до центру вакцинації. Охоронці допомагають кожному відвідувачеві знайти його, детально роз’яснюють, показують або проводять людей залами.

Щодня, за словами волонтерки, студентки 4 курсу медичного університету Карини Гуманець, приходить понад сотня охочих. В інших центрах масової вакцинації, де вона чергувала, це число сягає 300. Дівчина розповідає, що студенти мед­університету працюють на добровільній основі фактично в усіх місцях вакцинації Харкова. Лише з її факультету медбригадам допомагають більш як 15 студентів.

«Інколи виникають проблеми. Люди приходять, записуються, утворюється жива черга. Хоча і не всюди, доступний онлайн-запис, тож утворюється ще одна черга. Бувають конфлікти. Допомагаю організувати процес вакцинації, записую людей у чергу, допомагаю заповнювати інформовану згоду, анкету, виписую довідки, заповнюю журнал реєстрації», — розповідає Карина.

Адміністраторка Ірина пояснює, що міська влада широко інформує населення міста, проте ще не всі знають про відкриття нових пунктів щеплення.

«Першого дня ми особливо хвилювалися, бо вранці на запис прийшло зовсім обмаль людей, хоч і всі працівники ТРЦ поширювали інформацію серед кого тільки могли. Проте вже після обіду охочих зробити укол виявилося стільки, що мобільна бригада подовжила свій робочий день і працювала, аж доки не зробила щеплення всім, хто прийшов», — розповідає Ірина, занепокоєно поглядаючи на годинник.

Проблеми не заважають роботі

Уже майже на пів одинадцяту, а мобільна бригада ще не прибула до ТРЦ. Люди в черзі, яких зібралося більш як пів сотні, нервуються. Ірина намагається з’ясувати причини затримки, проте їй це не вдається. Річ у тому, зазначає адміністраторка ТРЦ, що до центру вакцинації щодня приїжджає нова бригада. І не лише з Харкова, а навіть з віддалених районів області. Це спричиняє певні організаційні збої, хоч раніше такого не траплялося. Не з’явилася бригада і о пів на дванадцяту.

57-річна пані Олена прийшла на вакцинацію заздалегідь і вже нервується. Каже, відпросилася з роботи. «Цей центр для мене зручно розміщений, поряд з житлом. Сьогодні просто якийсь колапс, уже півтори години чекаємо, а бригади все немає. Кажуть, що затори на дорогах, але за півтори години, думаю, з будь-якого затору можна вибратися. А все інше зручно. Щось незрозуміле із затримкою медичної бригади», — занепокоєно розмірковує пані Олена.

Лише о 12 годині люди нарешті полегшено зітхнули — прибула мобільна бригада вакцинації. Як пояснила керівниця бригади Людмила Гребенюк, їх направили до цього ТРЦ з Пісочина. А на запитання, чому спізнилися, відповіла, що зателефонує керівництву і запитає, чи може давати коментарі.

«Наша бригада до цього працювала в пісочинській лікарні. Ми не знали, що сьогодні працюватимемо у «Французькому бульварі», збиралися на виїзд в інше місце. Це було несподівано», — розповідає лікарка після телефонного дозволу прокоментувати ситуацію.

Певне, відбувся якийсь організаційний збій на управлінському рівні або ж за клопотами, пов’язаними з відкриттям нових центрів, забули уточнити маршрути і графіки роботи мобільних бригад. Попри затримку, медпрацівники дуже оперативно розгорнули пункт щеплення і за кілька хвилин до блока стали заходити відвідувачі. До речі, ніхто з них не обурювався, розуміючи організаційні накладки.

Першою робити щеплення випало Оксані, яка до центру вакцинації прийшла з малюком на руках, бо ні на кого було його лишити. Тож затримку бригади переживала ще більше. Їй записатися на вакцинацію вдалося по телефону — знайшла номер в інтернеті.

У кімнаті відпочинку, яку обладнали по сусідству з маніпуляційною, сказала, що після уколу почувається добре. А прийшла тому, що не хоче захворіти.

«А якщо й підчепимо інфекцію, то є шанс, що легше перенесемо хворобу. Можливо, до кінця сезону вдасться кудись поїхати на відпочинок», — міркує молода мама.

Зробити щеплення вакциною Moderna вирішив юнак, який попросив його не називати. За його словами, цю вакцину він обрав тому, що ефективність препарату становить 94,1 відсотка, він гарантує захист від важкого перебігу COVID-19. А ще має міжнародний сертифікат вакцинації і, зробивши щеплення, можна їхати за кордон.

Уже за 15 хвилин робота центру вакцинації увійшла в ритмічне русло і більшість відвідувачів навіть забула про неприємні хвилини очікування. Згодом усі полегшено зітхнули, що нарешті це зробили, і з вдячністю прощалися з медпрацівниками мобільної бригади.

МОВОЮ ЦИФР

За даними поточної статистики Мінфіну про вакцинацію, на 1.08.2021 в Харківській області кількість вакцинованих на 2620 тисяч населення становила 219 894 (8,39 %). Повністю вакциновано 17 750 осіб (4,49 %). Усього у краї зроблено 337 644 щеплення.