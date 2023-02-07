Прагнучи залишити українців без світла, тепла і знищити нашу економіку, ворог протягом кількох місяців руйнує енергетичну інфраструктуру. Під час чергового ракетного обстрілу по території кількох областей енергетики застосували превентивні відключення для збереження цілісності енергетичної системи. На Полтавщині того дня повністю або частково електропостачання вимкнули. Під час повітряної тривоги поблизу зупинки громадського транспорту в Полтаві пролунав вибух. На щастя, то було не влучання ворожої ракети, а виникла розгерметизація котла на підприємстві УТОС поблизу.

Перехрестя стануть безпечними

Керівник підприємства Віталій Січевський повідомив: «Унаслідок раптового знеструмлення вилетів клапан на дров’яному котлі, який опалює підприємство. Цей звук і почули полтавці. Нічого страшного не відбулося, і ніхто не постраждав. Наслідки ми ліквідували».

Через аварійні й планові відключення електрики у квартирах полтавців виходять з ладу побутові прилади, побільшало вночі дорожньо-транспортних пригод там, де заборонили використовувати вуличне освітлення.

«У зв’язку з цим у темну пору доби на перехрестях зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Одна така пригода трапилася нещодавно на вулиці Героїв АТО. Тому ми вирішили підключати до мережі об’єкти, які працюють тільки на перехрестях. Якщо раніше всі вони були під’єднані до загальної лінії, то тепер нам доводиться монтувати нову мережу: ми підключаємо кожен об’єкт на перехрестях окремо, але не всі світильники вздовж вулиці. Іноді доводиться тягнути до світильника на переході кабель завдовжки 1—1,5 кілометра. Поки що виконуємо роботу за власні кошти», — розповіли працівники ПЕЗО «Міськсвітло», які перепідключають мережі зовнішнього освітлення на пішохідних переходах на багатьох перехрестях міста.

Усього із заборони вуличного освітлення торік у жовтні «Міськсвітло» під’єднало до мережі 44 світлофорних об’єкти та 122 перехрестя.

Для безперебійного електроживлення об’єкти критичної інфраструктури області забезпечують генераторами. Уже перепідключили або забезпечили альтернативним джерелом живлення більш як 40 об’єктів, які забезпечують централізовано теплом. Також перепідключили шість каналізаційно-насосних станцій. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту будівництва, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики ПОВА Едуард Рева.

За рахунок міжнародних партнерів область отримала 17 генераторів, за кошти обласного та місцевих бюджетів — 25, та ще 36 закупили підприємства. На цей момент життя комунальних підприємств, які постачають воду і тепло, підтримують майже 80 генераторів різної потужності. Незабаром вони отримають ще 30 генераторів.

На підприємстві «Полтаватеплоенерго» закупили кілька дизель-генераторів потужністю по 108 кВт кожен. Цієї потужності достатньо, щоб забезпечити роботу однієї котельні без електрики чотири години й більше. Ці генератори не будуть стаціонарними — їх переміщатимуть на об’єкти за потреби.

Залишається невирішеним питання з пальним для генераторів. На підприємстві сказали, що ціну на нього не враховували під час розрахунку тарифу на опалення будинків. А генератори потужністю понад 100 кВт витрачають більш як 20 літрів дизельного палива щогодини.

Генератори від партнерів

Залежно від розмірів котелень підприємства для їхньої роботи потрібні генератори потужністю 100—400 кВт. Проте котельню «Аврора» в Полтаві таким генератором не запустити. Для неї потрібна мініелектростанція на 2,4 МВт, яка коштує 1,5 мільйона євро, а саме ця котельня забезпечує теплом і гарячою водою понад 60 тисяч містян у мікрорайонах Алмазний, Сади та Огнівка.

Усього в Полтаві 92 котельні, 24 із них під’єднані до звичайних ліній живлення, тому їх відключають від електромережі під час застосування погодинних графіків. Комунальники вже перевели частину цих котелень на критичні лінії. Проте зробити це з усіма котельнями поки що технічно неможливо.

Попри запроваджені ліміти на використання електроенергії, у Кременчуці з 11 січня тролейбуси працюють на лінії повний день.

«У Кременчуці маршрутна мережа не така, як у Полтаві по кільці. У них 20 тролейбусів можуть на автономному ходу під час відключення заїхати в депо. А нас колись блекаут спіймав на лінії, то ми тролейбуси тягали до вечора. Буде проблема, якщо вимкнуть і резервну лінію», — пояснив директор КП «Полтаваелектроавтотранс» Євгеній Зайцев.

За його словами, керівники Полтави аналізують ситуацію, наскільки робота тролейбусів без перерв необхідна нині, коли світло вимикають на 2—4 години. І щойно потеплішає, тролейбуси в Полтаві знову працюватимуть у дві зміни.

«Нині на маршрути виходить 51 машина. Люди працюють через день, графіки складають заздалегідь. Коли буде команда, графіки переробимо, люди працюватимуть, як і раніше: чотири дні працюють, два дні вихідних. Тепер залучаємо 51 водія і стільки само кондукторів. А якщо повернутися до повного дня і графіка, за яким ми працювали, то потрібно 83 водії та 88 кондукторів. На сьогодні ми такий графік забезпечити не зможемо, тому що люди хворіють, є планові відпустки, частина пішла до лав ЗСУ. Проте якщо працювати протягом усього дня, із цим проблем не буде», — зазначив Євгеній Зайцев.

Наприклад, у Білоцерківській громаді вирішити питання з енергопостачанням допомагають генератори, які вона отримала від програми «U-LEAD з Європою». Це повідомив її лідер Іван Лещенко: «У нас працює більшість закладів соціальної сфери. Ми вдячні U-LEAD, бо для нас тепер блекаути — не проблема, ми не підлаштовуємо своє життя під графіки відключень. Щодня звертаються люди по довідки, і ми не кажемо, щоб прийшли в інший час. Усе працює. Звісно, збільшилося навантаження через закупівлю пального».

Ця громада отримала одразу кілька пакетів технічної підтримки. Крім генераторів, їм надали пакети «Прихисток» та «Освітлення». До першого входили спальні мішки, ковдри, баки для води — для розміщення переселенців, до другого — вуличний освітлювач. Загалом на Полтавщині критично необхідну допомогу від U-LEAD отримали десять громад.