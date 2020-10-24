«Оцінка кількості щоденних заражень на коронавірус, за якої держава буде змушена вдатися до жорстких карантинних заходів, змінюється залежно від готовності медичних закладів. Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі захворілих на день наша медицина зупиниться — не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків. Нині міністр охорони здоров’я Максим Степанов правий, що при 15 тисячах захворілих можемо запровадити локдаун», — на цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам. І додав, що жорсткий локдаун повністю зупинить економіку України, і зараз його запровадження не доцільне.

За словами глави держави, сьогодні медична система України може витримати саме 15 тисяч нових інфікованих COVID-19 на добу. «Відбувається активне переобладнання лікарень та забезпечення медиків. Один з визначальних чинників — наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на коронавірус. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медичних закладів і залучення інтернів та студентів. Але цей ресурс не безмежний, тому громадяни мають дотримуватися карантинних обмежень. Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з’явитися в Україні. Це велика проблема, і саме через це звертаємось до людей — розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски — не тільки для себе, а й для свого оточення», — закликав Володимир Зеленський.

Він вважає доцільним посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів. Глава держави регулярно проводить наради, зокрема із представниками місцевої влади, щодо небезпеки нової хвилі епідемії. І вже розпочато кримінальні провадження проти міських голів через недотримання карантину.

Гроші від COVID-хворих не забирали

Президент нагадав, що навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ. Нині владі вдалося забезпечити населення та лікарні необхідним захистом, медобладнанням і тест-системами.

На запитання щодо нецільового використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом глава держави зауважив, що COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше спрямовували на різні програми, але їх реалізацію було тимчасово зупинено через епідемію. За словами Володимира Зеленського, програма «Велике будівництво» фінансується завдяки частині коштів, які НАК «Нафтогаз України» виграла у Стокгольмському арбітражі в російської компанії «Газпром». Програма передбачає відновлення доріг, якими серед іншого швидкі доправляють хворих до лікарень.

«Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав», — цитує главу держави його Офіс.

А ще Президент відзначив кваліфікацію українських медиків у лікуванні коронавірусних хворих і важливість їхнього достатнього грошового забезпечення. «У нас майже найнижчий у Європі показник смертності — 1,9% кількості хворих, через те що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися — італійці не просто так запрошували наших медиків», — зауважив Володимир Зеленський, додавши, що з вересня медичним працівникам підвищили зарплати.

Крім можливості запровадження жорсткого карантину, забезпечення медиків, Президент розповів про українську вакцину. «Клінічні випробування (поки що не на людях) проходить унікальна українська вакцина від COVID-19. Фахівці працювали над препаратом близько шести місяців. В Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробленням вакцин. Якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування, готовий випробувати її на собі. Якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми її закуповуватимемо в будь-якому разі, не чекатимемо нашої. Але потім її теж додамо. Бо з COVID боротимемося не один рік. Вакцина працюватиме багато років», — зазначив Володимир Зеленський.

Наблизити закінчення війни на Донбасі

Президент переконаний, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме закінченню війни та залученню інвестицій у регіон.

«У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони бачитимуть, що жити у вільній Україні краще. Уже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проєкти. Ідею створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювали з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік. Бізнесу необхідно дати сигнал — інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними. Режим тиші працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна», — зауважив глава держави. Він додав, що головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

Президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, коли контролюватимемо кордон, коли буде виведено всі війська і це буде повністю наша територія», — уточнив Володимир Зеленський.

Говорив глава держави й про те, що багато областей України, які також потребують інвестицій, мирні та безпечні. Саме це він прагне продемонструвати, запрошуючи іноземних лідерів відвідати разом з ним той чи інший регіон нашої країни.

Земельне питання

Не оминув увагою Президент і земельну реформу. Він нагадав, що минулого тижня підписав указ про передачу понад двох мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, і тепер об’єднані територіальні громади зможуть спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток: будувати дороги, ремонтувати школи, садочки.

«Тепер відповідатимуть за використання цієї землі, наповнення місцевого бюджету. І це правильно», — підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що політики старого покоління багато років лякали український народ земельною реформою, не даючи людям права вільно розпоряджатися своєю землею. За цей час із семи мільйонів гектарів сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більш як два, решту просто вкрали.

«Упродовж останніх майже 30 років українські політики виступали проти запровадження вільного обігу землі та брехали народові про те, що так начебто захищають український родючий чорнозем від продажу іноземцям. Але насправді вони через сірі схеми розкрадали цю землю. Ми проаналізували, як промивали мозок людей щодо земельної реформи. Частина людей, причетних до розкрадання сільгоспземель, і зараз перебуває у Верховній Раді. Також виступали проти впровадження ринку землі земельні лобісти. Вони не хотіли, щоб ми проводили земельну реформу. Цей величезний спротив реформі відчув під час призначення на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка. Навіть просто призначити його головою Держгеокадастру було складно — щодня погрози, якісь дзвінки», — розповів Президент.

Глава держави нагадав, що попри старання лобістів, 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг сільськогосподарських земель, який передбачає надання права купівлі землі українцям з липня 2021 року. 6 травня було підписано закон про Національну інфраструктуру геопросторових даних, що дасть змогу впорядкувати реєстри природних ресурсів України, а 22 липня — закон щодо просторового планування територій громад.

На шляху до народовладдя

Президент говорив про загальнонаціональне опитування, ініційоване 25 жовтня. Він пояснив цю ініціативу так: «Хочу отримати відповіді мільйонів людей, а не вибірку з двох тисяч громадян. Проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня — важлива подія, адже запровадження реального народовладдя було одним з пунктів моєї передвиборчої програми. Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Готовий до другого читання проєкт закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ. Таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть змогу дізнатися думку якомога більшої кількості людей».

Володимир Зеленський наголосив, що це опитування не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому як Президенту України додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства.

«Я зрозумію відповідь народу й говоритиму з депутатами та пропонуватиму такі позиції», — сказав глава держави.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

«Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Я як Президент, маючи вже соціологію, нічого не боятимуся, подам відповідний законопроєкт і знатиму, що в мене є підтримка і Ради, і народу», — заявив він.

Щодо наступних дій української влади у разі схвалення громадянами можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету й територіальної цілісності України Володимир Зеленський зазначив, що поки що не може розкривати подробиць.

«Я сьогодні займаюся тим, щоб повністю відродити державу Україна — самостійну, обороноздатну. Тому в нас невипадково з’являються військово-морські бази. Невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було й близько у держави Україна. Я підписую з Великою Британією, з Туреччиною. Хочу ще з деякими країнами це зробити», — розповів він, уточнивши, що не йдеться про можливість відновлення ядерного потенціалу України.

«Ми говоримо про те, що всі повинні виконувати свої домовленості. В іншому разі ми з вами будемо не «за столом», як кажуть у європейських країнах, а будемо постійно людьми, які просять дати ще кредит, дати катер, дати ще бронежилет, дати ще маски, коли в нас COVID-19», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня буде не за кошти держави й не за кошти олігархічних структур.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»