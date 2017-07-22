Днями настала гаряча пора не лише для вчорашніх школярів. Знову відчули себе абітурієнтами ті, хто отримав диплом бакалавра й прагне стати магістром. Для них цього року можливості значно розширились. Вони мають змогу навчатися за програмою подвійних дипломів: отримати дипломи українського й польського університетів.

Якщо раніше таку можливість нашим спудеям надавали лише в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, то з вересня цього року за програмою подвійних дипломів майбутніх магістрів навчатимуть і в Київському університеті ім. Бориса Грінченка. Адже обидва виші багато років співпрацюють з Університетом ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща). Виш-партнер уперше для вступників провів іспит зі знання польської мови в Україні.

Знання додають можливостей

«Широка угода про співпрацю між нашими університетами існує давно, — розповідає «УК» завідуючий кафедрою журналістики та нових медіа інституту журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка Юрій Нестеряк. — У лютому ми підписали додаткову угоду про запровадження магістерської програми подвійних дипломів з факультетом політичних наук та журналістики Університету ім. Адама Міцкевича. Тож бакалаври, які вступають на магістратуру в наш виш, складають вступний іспит тільки в Україні, до польського треба лише подати документи. Студенти посеместрово навчатимуться вдома і за кордоном. Оскільки навчальні програми узгоджено між університетами, майбутні магістри складатимуть лише одну сесію, а виш-партнер зарахує іспити автоматично. Дипломні роботи також включатимуть тільки одну тему, вони захищатимуться відповідно до умов університетів. Магістр отримує український (його не потрібно нострифікувати) і польський дипломи».

Викладачі кажуть, що ідея подвійних дипломів важлива, оскільки молодь не виїжджає назавжди за кордон, а навчається паралельно у двох вишах і залишається працювати вдома.

«Подвійні дипломи відкривають студентам ширші шляхи для працевлаштування, розвитку, кар’єри, — зауважує Юрій Нестеряк. — А головне, таке навчання змінює світогляд: студент чіткіше усвідомлює, яких компетентностей вимагатиме від нього працедавець. Важливо, що навчання за такою програмою — не викачування мізків у стандартному варіанті. Навпаки, наші студенти прив’язані до України, вони лише мають змогу розширити свої знання, набути більше навичок, досвіду, тобто здобути і українську, і закордонну освіту».

Переваги такої магістратури відчула і випускниця університету ім. Тараса Шевченка Валерія Фадєєва. «Програму подвійних дипломів першими запровадили в університеті ім. Тараса Шевченка, тож уже є певні результати. На Батьківщину повернулася більшість студентів: вони дізнались, яка журналістика там, і привезли цей досвід сюди. Такі випускники успішно влаштовуються у фірми з іноземним капіталом, міжнародні організації тощо», — запевняє нині докторантка факультету політичних наук і журналістики Університету ім. Адама Міцкевича Валерія Фадєєва.

Іспит приїхав до абітурієнтів

Звісно, щоб навчатися в Польщі, потрібно скласти іспит на знання мови. Його проводять в Україні. «Нещодавно іспит на знання польської Університет ім. Адама Міцкевича провів безкоштовно в приміщенні Грінченкового університету, — розповідає Валерія Фадєєва. — Зареєструвалося майже 60 учасників з різних куточків країни. І не лише журналісти, а й майбутні біохіміки, фахівці в ІТ-галузі тощо».

«Студенти повинні володіти іноземною мовою на рівні В1. Наші мови близькі, тому можуть бути і початкові знання польської. Одначе підтягнути мову треба буде швидко», — пояснює проректор Університету ім. Адама Міцкевича Тадеуш Валас. «Моя донька почала вивчати польську торік. Ми перебрали багато репетиторів, а варіант з фінальним екзаменом і сертифікатом підійшов нам найбільше», — каже батько абітурієнтки Владислав Долгий.

«У вивченні польської мови найголовніше — опанувати її на такому рівні, щоб було легко розвиватися далі, — додає мама абітурієнтки Альона Катаєва. — Тож і для вступників, і для їхніх батьків важливо, що відтепер іспит на знання польської можна складати в Україні. Усі три етапи тестування проводять українські й польські викладачі-професіонали».

Співпраця між університетами цим не обмежується. Розвивається мобільність не тільки студентів, а й викладачів, які читають свої предмети в обох вишах. Також університети-партнери працюють над створенням спільного наукового журналу і сподіваються ввести його до переліку провідних наукометричних баз.