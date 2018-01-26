Днями біля Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області фермери з кількох районів, депутати обласної ради, учасники АТО та люди, що їх підтримують, протестували проти непорозумінь, які трапляються з оформленням земельних ділянок. Під час акції протесту аграрії вимагали відставки начальника управління Ольги Залоги і керівника відділу Держгеокадастру в Маньківському районі Черкаської області Віктора Гончара.

До участі в аукціоні не допустили

Як пояснили учасники акції, порушення інтересів орендарів земельних ділянок стають уже мало не звичним явищем. 11 січня цього року відбувся аукціон щодо передачі в оренду земельної ділянки в Маньківському районі, яку раніше орендував і обробляв фермер Григорій Білецький, керівник господарства «Білецького». Через різні непорозуміння фермера не допустили до аукціону. Підставою став нібито неповний пакет поданих документів на участь у торгах, з якого зникли деякі файли. На законну вимогу обурених аграріїв провести повторні торги керівництво районного відділу Держгеокадастру відмовило і не надало вичерпних пояснень.

За словами самого Григорія Білецького, він працює в Русалівці у цьому господарстві вже 15 років. На землях, які взяв в оренду в односельців, і на ділянках резервного фонду вирощує сільськогосподарські культури. Регулярно сплачує людям за оренду паїв і в районний бюджет за користування землею. Нині, однак, згідно із законом, щоб користуватися державною ділянкою, необхідно укладати договір із Держгеокадастром. Офіційно договір на цю землю у фермера закінчився у 2014 році.

— Їздив до районного відділу та Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області більш як десять разів. У мене на руках, — розповідає Григорій Петрович, — є всі підтверджувальні документи і дозвіл від територіальної громади на використання цієї землі. Але продовжувати договір на користування цією ділянкою (вона займає трохи більш як 20 гектарів ) відмовилися. Нарешті мені надійшов лист із повідомленням, що цю земельну ділянку виставляють на аукціон. Я, звичайно, хотів узяти в ньому участь. Приїхав, щоб подати відповідну заявку до інституту землеустрою в Черкасах, якому доручено організовувати аукціон. Директор інституту порекомендував мені зробити це вже після нового року. Після повторного звернення заступник директора пояснила мені, що в пакеті документів не вистачає однієї довідки — про відкриття рахунку в банку «Аваль». Я повернувся додому, взяв необхідну довідку і наступного дня знову приїхав у Черкаси. Цього разу мені сказали, що кошти, які я заплатив за участь в аукціоні, ще не надійшли на рахунок, тому не можу взяти в аукціоні участь. Я заплатив ще раз уже через інший банк. Кошти зараховано, мені це підтвердили в бухгалтерії інституту. Потім повідомили, що я вже приїздив безпосередньо на аукціон. Однак 11 січня мене відсторонили від участі в ньому, бо, як пояснили, заступник директора не бачила моїх платіжних документів. У підсумку до аукціону з 6 охочих допустили тільки 2, іншим пояснили, що в них проблеми з документами. Ділянку передали іншому користувачеві. Тепер він платитиме по 2500 гривень за гектар, тоді як торік я платив за кожний гектар по 3511 гривень. Чи є тоді сенс у таких аукціонах?

У доведеного до відчаю фермера на очах сльози. Адже витерпіти знущання важко.

Русалівський сільський голова Людмила Раш, яка теж прийшла на акцію протесту, пояснила:

— Ділянку, про яку йдеться, в управлінні Держгеокадастру чомусь вважали занедбаною, нібито вона заростає бур’янами і за неї податків взагалі не сплачують. Єдине — перед самим аукціоном зателефонували з Черкас із вимогою надати наші банківські рахунки, на які тепер нараховуватимуть орендну плату. Справді прикро, що раніше ця плата була вищою, ніж надалі платитимуть ті, хто виграв аукціон. Це свавілля чиновників Держгеокадастру. Це політика, яка йде врозріз з інтересами селянина. Тому ми й зібралися, щоб захистити селян. Адже наші невеличкі села живуть за рахунок податків, що надходять до бюджету. Від результатів цього незрозумілого аукціону наше село тільки програло, адже податки зменшаться.

Я не я і хата не моя?

На жаль, така ситуація не тільки в Маньківському районі. Учасник акції заступник директора СТОВ «Агрофірма «Маяк» Золотоніського району Олексій Васильченко розповів:

— Мене обурює ситуація, яка виникла в сусідньому селі Шабельники. Там організували дуже сумнівну оборудку, внаслідок якої за безцінь скуплено так звані паї. Правоохоронні органи, хоч і далеко не відразу, почали цікавитися цією оборудкою. Однак з’ясувати, чим же завершився розгляд цієї справи, нам досі не вдається. Як же сталося так, що земля, яка коштувала на момент передачі близько 45 тисяч гривень за гектар, була з блискавичною швидкістю «проведена» через нотаріуса і чиновницькі кабінети за майже втричі меншою ціною — 16 тисяч гривень за гектар? Куди ж дивився Держгеокадастр? Хоч про цю установу розмова особлива. Сьогодні не кожен керівник сільськогосподарського підприємства, що обробляє кілька тисяч гектарів, може потрапити на прийом у цю установу. Але дехто туди, як кажуть, ногою двері відчиняє. Ось тільки один характерний штрих: щоб відвести земельні ділянки одинадцятьом атовцям, ми цілий рік у цій конторі не могли оформити документи. Як же найвищі посадовці можуть цього не бачити?

Як пояснили офіційним листом за підписом прес-служби Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, після закінчення терміну договору на оренду ділянки «звернень від СФГ «Білецького» стосовно продовження договору оренди до Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області не надходило». Мовляв, орган виконавчої влади, у цьому разі ГУ Держгеокадастру в області, — лише організатор земельних торгів. А виконавець — згаданий вище інститут землеустрою. Із нього й питати треба. Читаємо далі: «На жаль, пан Білецький не звертався зі скаргами щодо порушення його прав до ГУ Держгеокадастру в Черкаській області як організатора торгів напередодні аукціону».

Виходить, я не я, і хата не моя? Тобто, як випливає з офіційного листа, організатори торгів жодної відповідальності за їхню організацію не несуть. А всі претензії — до виконавців.

Учасники акції висловили категоричний протест у зв’язку з безладом у земельних відносинах на Черкащині. В ухваленій резолюції йдеться про те, що керівники районних державних установ, які володіють монопольним правом розпоряджатися землями державної власності, за підтримки керівництва обласного управління Держгеокадастру фабрикують результати проведених торгів щодо передачі в оренду земельних ділянок. Як зазначено в резолюції, «в останні місяці по всій території України значно зросли випадки незаконної передачі земель в оренду з порушенням інтересів орендарів земельних ділянок, що поглиблює недовіру населення до влади. Це зумовлено зокрема корупційністю Держгеокадастру, який на сьогодні не виконує своїх прямих обов’язків щодо нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності. Порушення Держгеокадастром законодавства в цій сфері завдає значних фінансових збитків громадам».

У зв’язку з цим, вважають учасники мітингу, є нагальна необхідність урегулювати питання переліку та повноважень органів, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, уникнути дублювання у їхній роботі. Протестувальники також вимагали ухвалити на позачерговій сесії обласної ради рішення про необхідність підтримки законопроекту №7363 від 06.12.2017 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин», що передбачає передання земель запасу і резерву в розпорядження об’єднаних громад для прийняття рішень про проведення аукціонів. Ухвалення цього законопроекту дасть змогу зменшити корупцію в земельній сфері й захистити землі та майно селян.