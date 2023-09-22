Українці налаштовані на те, що наступна зима буде непростою: через агресора ми вже навчилися жити в умовах відімкнення електроенергії, тепла, зв’язку, інтернету, без звичного комфортного побуту. Найбільше занепокоєння у споживачів послуг і комунальників викликають не технічні чи організаційні питання, а можливі плани ворога. Передбачити їх складно, ми не можемо знати його тактики, але врахувати досвід попередніх холодних сезонів нам цілком до снаги.

Нові котли плюс резерви

Посадовці тримають на контролі питання захисту енергетичної інфраструктури в обласному центрі та забезпечення безперервної роботи теплопостачальних підприємств. У Черкасах таких два: комунальне підприємство «Черкаситеплокомун енерго» та Черкаська ТЕЦ.

«Цілком можливо, що наступний опалювальний сезон буде ще складнішим, адже зберігається загроза ворожих ударів по критичній інфраструктурі, — поділився думками за підсумками однієї з нарад заступник міського голови Віктор Беззубенко. — Виконавчий комітет ставить перед теплопостачальними організаціями завдання, щоб їх було забезпечено генераторами в разі аварійних відімкнень електрики, а всі інженерні мережі мають бути полагоджені».

Триває робота з оснащення котелень для підвищення автономності критично важливих підприємств. Усі роботи відбуваються за раніше затвердженим графіком. У котельнях КП «Черкаситеплокомуненерго» ще донедавна тривали роботи із заміни котлів на сучасніші. Як пояснили фахівці, використання старих у разі аварійних відключень світла становить небезпеку, їх до початку нового опалювального сезону виведуть з експлуатації та залишать у резерві. Усі котельні підприємства обладнано резервами в разі блекаутів, щоб жителі були з теплом.

Модульні укриття виготовляють на місці

Черкащина готова до роботи в осінньо-зимовий період на 86%. Про це під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зауважив, що передовсім у краї працюють над захистом і стабільною роботою критичної інфраструктури.

«Щоб область була зі світлом, теплом і водою, убезпечуємо мережі та підстанції, — додав Ігор Табурець. — Продовжуємо роботу з нарощування спроможностей альтернативи: резервне обладнання, генератори, запаси різних видів палива тощо».

Ще один інструмент убезпечення жителів — модульні укриття. Цими днями в обласному центрі встановили перші з них, у перспективі — ще 17 локацій у місті. Це спільний проєкт Черкаської обласної військової адміністрації та міської влади, які спрямували на це 15 мільйонів гривень.

«Усі керівники громад мають чітке завдання: нарощувати фонд захисних споруд, — зауважив Ігор Табурець. — Однак є місця, де з певних причин неможливо збудувати капітальне укриття, але там концентруються люди. На таких локаціях у Черкасах ми зводимо модульні укриття — загалом їх буде 18. Сподіваюся, що ця практика ширитиметься областю, а місць захисту населення під час повітряної тривоги більшатиме».

Кожне таке укриття вміщує до кількадесят людей. Воно уберігає від осколкових уражень і вибухової хвилі. Конструкції виготовляє одне з черкаських підприємств. За утримання таких об’єктів відповідати муть місцеві комунальники. Загалом в області налічується понад 1600 укриттів. З них у Черкасах — 273.

За найвищими стандартами

Серед підприємств та установ, які дбають про успішне й безпечне проходження осінньо-зимового періоду, — ПАТ «Черкаси обленерго». Тут нагадали, що з настанням холодної пори року збільшується навантаження на електромережі через вмикання електронагрівальних приладів. На початку вересня фахівці цього підприємства встановили трансформаторну підстанцію для обласного медзакладу додатковою потужністю 500 кВт для приміщень радіо логічного корпусу променевої терапії з лінійними прискорювачами. Нині встановлено нову трансформаторну підстанцію потужністю 630 кВА, яка пройшла всі необхідні лабораторні випробування й готова до роботи.

Як розповів директор з інвестицій та перспективного розвитку ПАТ «Черкасиобленерго» Віктор Шевчук, роботи з будівництва трансформаторної підстанції підприємство взяло під свою відповідальність.

«До нас звернулися представники клінічного центру онкології щодо приєднання додаткової потужності. З огляду на важливість такого об’єкта ухвалено рішення в найкоротші терміни забезпечити замовлені потужності. Ми розробили та затвердили проєктно-кошторисну документацію, організували прокладання додаткових ліній 10 кВ та встановили трансформаторну підстанцію відповідної потужності із двома силовими трансформаторами для забезпечення другої категорії надійності електропостачання», — розповів Віктор Шевчук.

Директор Клінічного центру онкології, гематології, трансплатології та паліативної допомоги Віктор Парамонов додав, що саме такі кроки зі встановлення лінійних прискорювачів забезпечують рівень медичних послуг європейських країн, адже медики працюють за єдиним протоколом лікування.

І тепло, й економія

Ретельно готуються до опалювального періоду й заклади освіти в усіх громадах Черкащини. У найбільш виграшній ситуації ті громади, які ще з весни та літа готувалися до холодів. Одна з таких — Степанецька на Канівщині. 18 вересня відповідно до вимог правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду комісія перевірила готовність об’єктів теплового господарства закладів освіти громади до роботи в зимових умовах 2023—2024 навчального року. У підсумку всім закладам освіти Степанецької громади надано позитивні висновки щодо можливості роботи теплових господарств під час опалювального сезону.

Тут упевнені, що здолають усі зимові сюрпризи, адже вже кілька років як узяли курс на енергонезалежність: у багатьох закладах замість газу топлять дровами. За гроші громади тут закупили нову техніку, щоб заготовляти сировину — тріску. Директор Мартинівського ліцею Олександр Костенко пояснив, що придбаний тип котлів належить до сучасних видів опалення. Він передбачає завантаження двічі за зміну.

«Сезон опалення розпочинається 15 жовтня, а холодно стає часом раніше. У зв’язку з переведенням на тверде опалення наша котельня стає незалежною від газопостачання», — зауважив Олександр Костенко.

Такі котли економніші від газових, тож є змога заощадити, пояснив голова Степанецької громади Олександр Яременко. Та й сировину дістати значно легше: «Ми власними силами забезпечуємо заготівлю дров, маємо брикетну лінію. Щоб підстрахуватися, цього року закупили вугілля і вже розвезли в усі навчальні заклади».

Скрізь, де довелося побувати цими днями, відчувається діловий настрій, готовність зустріти холоди та можливі блекаути у всеозброєнні. Черкасці, як і всі українці, зовсім не чекають манни з неба й готові впевнено протистояти ворожим та зимовим викликам. Загалом на підготовку до зими в області використано вже понад 585 мільйонів гривень. Це 81% запланованих коштів.

Насамкінець. Упевненості щодо успішного проходження зимового сезону додає й міжнародна підтримка. Стало відомо, що Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів готовий підтримати населення України у важкий період і готує спеціальні набори. Таку підтримку хочуть забезпечити для мільйона осіб. Орієнтовно для цього витратять 200 мільйонів доларів. За інформацією координатора Джона Вейна, робоча група вже активно працює над втіленням проєкту в життя. До зимового набору допомоги українцям увійдуть теплі речі — ковдри, покривала, обігрівачі на електриці чи твердопаливні. Окремо стоїть питання забезпечення паливом — дровами, брикетами чи вугіллям.