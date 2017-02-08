За попередні роки українці відвикли від сильних холодів. Ще минулого сезону про них згадували хіба що з ностальгічними нотками, мовляв, от раніше було… Втім, прогнози офіційних і народних синоптиків, надані ще наприкінці осені, нібито слід готуватися до відчутних морозів і хуртовин, справдилися практично повністю. Зима таки вдалася: на втіху дітлахам і на голову комунальних служб. Як протидіють стихії у деяких областях країни, чи застала негода зненацька відповідні служби — розповідають власні кореспонденти «Урядового кур’єра».

Черкащина:без сюрпризів не обійшлося

Інтенсивний снігопад і ожеледь, різке зниження температури не мали застати дорожників і комунальні служби Черкащини зненацька. Працівники управління ДСНС розгорнули інформаційну кампанію, яка допомагала автогосподарствам, енергетикам, іншим відповідальним службам зорієнтуватися й завчасно підготуватися до негоди. Проте без прикрих сюрпризів не обійшлося.

Дорожні служби цілодобово чистили автошляхи загального користування від снігу. Для боротьби з ожеледицею за три доби використано понад 3800 тонн протиожеледної суміші. До оброблення асфальтового покриття та на боротьбу з ожеледицею на автодорогах загального користування залучали 85 піскорозкидачів та 30 навантажувачів, працювало понад 110 людей. На деяких ділянках було тимчасово обмежено рух великогабаритного й великовагового транспорту. Проте водії скаржилися, що автомобілям особливо важко долати нерозчищені підйоми, яких ще чимало на південь від обласного центру. Це останніми днями дошкуляє автомобілістам біля Сміли та Городища.

Гірша ситуація була 5 лютого, коли рівень аварійності на багатьох автошляхах зріс на 50%. Дуже слизько було в неділю і в обласному центрі. Якщо проїжджа частина через відлигу була досить прийнятного стану, то більшість тротуарів і пішохідних доріжок залишилися скованими кригою, що призвело до численних падінь і травм містян.

Як повідомила заступник головного лікаря третьої міської лікарні Лариса Росенко, вранці в понеділок до травмпункту госпіталізовано майже сотню потерпілих з ушкодженнями ніг і рук. Відділення травматології тут переповнене, доводиться розміщувати пацієнтів на ліжках з інших відділень. Хоч інтенсивний снігопад у другій половині понеділка припинився, очікуване різке зниження температури не дає розслаблятися. У Черкасах та області працює майже 300 пунктів обігріву. Їх організували спільними зусиллями місцеві ради, міськрайонні відділення ДСНС, територіальні центри соцзахисту та комітети самоорганізації населення.

Чернігівщина: на головних трасах переметів немає

Наскільки якісно прибирають дороги, можна визначити за товщиною снігового покриву на узбіччях. На Чернігівщині він значний. Отже, заволодіти ситуацією негоді не дозволяють. Хоч комунальники нарікають, що минулої зими загальний прибиральний аврал був лише з півдесятка разів, а нині засніжило не на жарт. Тож вулиці чистять і посипають піском із сіллю цілодобово. І все одно є території, де міжбудинкові проїзди не бачили лопати, а мешканці нарікають на труднощі пересування до магістральних трас і зупинок.

Негода і за межами міста. Залежно від інтенсивності опадів сніг відгортають майже 140 одиниць спецтехніки. Іноді складається ситуація як у господині, яка середину світлиці замела, а закутки лишилися неприбраними.

Будь-яка негода ускладнює, але не зупиняє життя. Попри те що відповідні служби закликають жителів області утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, знаходиться чимало причин вирушити в дорогу. Народжуються діти, яких треба забирати з пологових відділень, їдуть учні до шкіл, хворі чекають на медичну допомогу. Тож у Куликівському районі довелося рятувати зі снігового полону карету швидкої допомоги, яка поспішала до хворого.

Загалом область живе у звичному режимі. Для водіїв і пасажирів, котрі можуть потрапити в скрутну ситуацію, працюють пункти обігріву. Їх розташовано в придорожніх магазинах, кафе й різних адміністративних закладах. Тож є сподівання, що цьогорічний «льодовиковий період» мине без ускладнень.

Полтавщина: від відлиги до морозу

Морози, що панували наприкінці січня — на початку лютого, змінилися різким потеплінням, аж до плюсових температур. І одразу під ногами утворилася каша. Особливо неприємно було перебиратися через нагорнуті вздовж зупинок снігові редути. Та всі ці дні проїжджу частину центральних доріг чистили, і сміття з баків на околицях Полтави вивозили. Відчувалося: ситуація на контролі у влади.

А в області не все було гаразд. Особливо в Лубенському, Лохвицькому, Машівському, Чутівському, Зіньківському, Козельщанському та Котелевському районах, де снігу випало найбільше. Тільки минулої суботи рятувальники вивільнили із заметів 17 вантажівок, автобусів і швидких, у яких було 36 людей.

Працівники обласного дорожнього господарства впродовж трьох останніх днів працювали майже цілодобово. Вдалося розчистити 3 тисячі кілометрів доріг. Висипано майже 4 тисячі тонн піщано-сольової суміші. Залучено понад 200 одиниць техніки та 250 людей. Особливу увагу приділили під’їздам до зупинок громадського транспорту. Тривало й водовідведення з проїжджої частини, щоб з приходом морозів вода не залишалася на асфальті. Звільнення шляхів від снігу триває. Через складні погодні умови і для недопущення дорожньо-транспортних пригод на трасі Київ — Харків — Довжанський тимчасово обмежили рух для великовагового і великогабаритного транспорту, що прямує на Київ з Полтавщини. Рух транспорту на цій ділянці траси контролюють підрозділи поліції. Про зняття обмеження руху буде повідомлено додатково.

За прогнозами синоптиків, увесь тиждень на Полтавщині слід очікувати малосніжну, холодну погоду з морозами 20 градусів і більше.

Сумщина: піску й солі не шкодують

Пік снігової активності на Сумщині припав на минулу суботу, коли область накрила густа заметіль, що тривала кілька годин. Однак завдяки комплексним злагодженим діям відповідних служб на дорогах загального користування не виникло жодної надзвичайної ситуації. Для боротьби зі стихією й ліквідацією її наслідків роботу організували у посиленому режимі. Було залучено 135 одиниць спеціальної техніки, яка розчищала дороги, забезпечуючи безперешкодний проїзд насамперед великовагової техніки, пасажирського транспорту, карет швидкої допомоги, пожежників. Для максимальної безпеки руху використано 2572 тонни піщано-соляної суміші та 101 тонну технічної солі, якими посипали насамперед схили доріг, аварійно небезпечні ділянки.

А в Сумах містянам доводилося часто переходити з пішохідних доріжок на проїжджу частину. На дороги вивели 40 одиниць техніки і 260 працівників дорожньої служби, що забезпечило безперешкодний проїзд усіх видів транспорту і насамперед маршруток. Активізували роботу 16 пунктів обігріву. Протягом останнього тижня туди по допомогу звернулися 47 громадян, з яких одного госпіталізовано з обмороженням стіп. Вихідними було скасовано або зірвано 46 приміських рейсів автобусів. Найбільше в Лебединському, Охтирському і Краснопільському районах. Утім, згодом цю проблему було розв’язано. Нині ситуація в області повністю контрольована. Хіба що прогнози синоптиків доволі холодні: на найближчі дні в області обіцяють зниження температури повітря вночі до 22—24 градусів, удень 12—17 морозу.

Матеріали підготували Роман КИРЕЙ, Євдокія Тютюнник,

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, Олександр ВЕРТІЛЬ, «Урядовий кур’єр»