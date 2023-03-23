Вияв кліматичних змін за даними спостережень у Києві можна поширити на всю рівнинну територію країни

Київ хоч і лежить на півночі держави, завдяки парниковому ефекту великого міста його температурний режим фактично середній для рівнинної частини України.

Теплі зимові місяці сприяли заощадженню електроенергії в державі. Попри оскаженілого північно-східного сусіда жителям не прифронтових областей України вдалося перезимувати у досить комфортних умовах.

На основі даних метеорологічних спостережень енергетики можуть порахувати економію від позитивних відхилень температури від кліматичної норми.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського (ЦГО), середня температура повітря за зиму становила -0,4°С, що вище від кліматичної норми на 2,1°С. Схожі зими були у 2019—2020 та 2021—2022 роках.

Усі зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а особливо січень, коли було зафіксовано 16 рекордів температури повітря і встановлено його новий абсолютний максимум +13,2°С. Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік (лише 15).

Найхолоднішим днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до -10,9°С, а найтеплішими — 1 та 2 січня, коли вона була +13,2°С.

Опадів цієї календарної зими випало 107 мм, що становить 87% кліматичної норми. Через часті відлиги стійкий сніговий покрив не утворювався.

Про незвичайний характер зими свідчить таблиця 1, яка фактично підтверджує наявність справжньої зими у столиці, адже число днів з від’ємною та позитивною середньодобовою температурою повітря розподілилося рівномірно по 45 днів. До речі, згідно із прийнятою термінологією, в помірних широтах, де лежить Україна, зимою вважається період, який починається після стійкого переходу середньої добової температури повітря через 0°С.

Але пом’якшення зим розпочалося ще в середині XX століття і прискорилось у IV період (1991—2020), про що свідчить таблиця 2. Через підвищений температурний режим грудня — лютого зменшується і тривалість залягання снігового покриву, про що свідчить таблиця 3. З огляду на цю тенденцію очевидно, що період класичних зим закінчується, а йому на зміну йде зимовий сезон. Стосовно цього терміна, то автори не вважають його остаточним. Сподіваємося, що небайдужі читачі «УК» можуть запропонувати інший термін. Але термін «зима» на території рівнинної України відходить у минуле.

Таблиця 1 Кількість днів із * середньодобовою температурою повітря у 2022—2023 роках у Києві за даними спостережень метеостанції ЦГО Від’ємна середня температура, дні Позитивна середня температура, дні Усього за зиму грудень січень лютий грудень січень лютий нижче 0°С вище 0°С 18 21 6 13 10 22 45 45

Таблиця 2

Середньомісячна температура повітря в Києві за даними спостережень метеостанції ЦГО

Десятиріччя Середня температура (°С) Загалом грудень січень лютий за зиму 1991—2000 -3,1 -3,1 -2,3 -2,8 2001—2010 -1,8 -3,3 -2,8 -2,6 2011-2020 рр. -0,7 -3,3 -1,9 -2,0 2021-2023 рр. -0,9 -1,4 -1,0 -1,1

Олександр КОСОВЕЦЬ,

почесний працівник гідрометслужби України,

член вченої ради Українського географічного товариства,

Андрій КУЦИЙ,

директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського