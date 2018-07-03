Останнім часом в Україні поширена практика затримки рейсів літаків з різних країн, які доставляють туристів. Нині найбільше страждають відпочивальники, які не можуть повернутися додому з Тунісу. Також на слуху проблеми вильоту з українських аеропортів.

Наші співвітчизники проводять в очікуванні від кількох годин до кількох днів, що є неабиякою ложкою дьогтю в позитивних враженнях про відпочинок. Тож справедливо нарікають на неподобство, якого немає в цивілізованих країнах.

«УК» намагався з’ясувати, чому так відбувається, хто винен у всіх цих проблемах і як їх можна розв’язати найближчим часом.

Шахрайські дії операторів

Учора українська авіакомпанія «Браво» повідомила, що попри заборгованість туристичного оператора Oasis, виконає п’ять гуманітарних рейсів з Тунісу до Києва і Львова, щоб повернути додому близько 850 пасажирів. «Оскільки українські туристи виявилися заручниками ситуації, що сталася з причини, як мінімум, недобросовісних дій туроператора, керівництво авіакомпанії «Браво» після консультацій з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ і Міністерством економіки ухвалило рішення про виконання п’яти гуманітарних рейсів… за рахунок авіакомпанії з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора в Україні», — зазначено в офіційному повідомленні авіакомпанії.

Як вважає комерційний директор TEZ TOUR Аркадій Маслов, саме туристичні компанії винні в тому, що відбувається. На його думку, ближче до часу вильоту туроператор розуміє, що попиту на ті чи ті рейси немає, і намагається їх об’єднувати. Приміром, з чотирьох заявлених рейсів за день може бути лише один. Трапляються випадки, знову-таки з вини туроператорів, коли туристи вже в аеропорту дізнаються, що змінено не лише їхній рейс, а й місто вильоту. Звісно, це шахрайство.

Винні всі

Проте інші турексперти вважають інакше й проблему цю оцінюють значно глибше. Так, як зазначила «УК» директор туркомпанії «Тут та там» Ольга Харченко, існує замкнене коло: «По-перше, туристи хочуть мати дешевий продукт, купують квитки на недорогі авіарейси, де дуже старі літаки (у їхній ремонт закладено мало коштів), і коли літак ламається, що нині відбувається часто, порушується увесь розклад — вильоти затримуються. По-друге, нам справді треба змінювати авіапарк, адже він дуже застарілий. По-третє, авіакомпанії повинні мати додаткові літаки на випадок технічних неполадок, а вони їх не мають».

У свою чергу директор компанії «Феєрія» Ігор Захаренко зауважив кореспондентові «УК», що винних в цьому неподобстві багато. На його думку, перші в цьому переліку туристичні оператори. «Є компанії, які продають тури, де жоден рейс літака не вилетів вчасно. У нас чимало туроператорів заявляють багато рейсів і з багатьох міст країни, тобто взяли на себе нереальні обсяги перевезень пасажирів. Тому часто виліт рейсу, приміром, із Запоріжжя до Тунісу переносять у Київ. А це вже шахрайство.

Велика провина в цьому й авіакомпаній, адже в більшості з них дуже старі літаки, якими вже навіть небезпечно літати, і якщо ми не вирішимо цього питання, може статися велика біда. Я дуже раджу людям не зв’язуватися з такими авіакомпаніями».

Також Ігор Захаренко вважає, що винні в цьому й самі туристи: не треба купувати дешеві путівки і вважати, що матимете сервіс на високому рівні.

Ставка на вітчизняне літакобудування

Що ж у цій нелегкій і навіть небезпечній ситуації має зробити держава? Аркадій Маслов вважає, що треба забирати ліцензії в таких недбайливих туристичних операторів та агентів. Проте, як зазначив «УК» адвокат Ростислав Кравець, це нічого не дасть. На його думку, перше, що має зробити держава, — оголосити авіабудування пріоритетною галуззю України: «У нас непогані літаки, які можуть швидко замінити парк старих Боїнгів, що розвалюються, але які експлуатують наші авіакомпанії. Треба розробити цільову програму розвитку авіабудування й надавати під це дешеві кредити. Адже тільки так можемо виправити негативну ситуацію, яка склалася».

Звісно, це справа не найближчого часу. Потрібно провести технічну інвентаризацію парку літаків у наших авіакомпаній, особливо ретельно перевіряти машини, які курсують так званими чартерами. Як радить Ольга Харченко, туристам також треба страхуватися від затримки рейсів, що вже роблять деякі страхові компанії.

Утім, питання вже настільки серйозне, що міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував спеціальну нараду з усіма відповідальними сторонами. У дописі на своїй сторінці у Фейсбуці посадовець висловив надію, що Мінекономрозвитку перегляне і скасує ліцензії тих туроператорів, які не виконують своїх зобов’язань, а Державна авіаційна служба України посилить контроль за ліцензіями авіакомпаній, виконанням ними регулярних і чартерних маршрутів, технічним станом і станом салону літаків. І наголосив: «Досить возити українців на літаках минулого століття!»