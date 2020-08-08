На календарі серпень, але батьки потроху вже починають складати списки всього необхідного для підготовки дітей до нового навчального року, сподіваючись, що 1 вересня школи таки відкриють двері. Бо вважають це кращою альтернативою дистанційному навчанню, яке вимушено практикували в минулому навчальному році. А ось школи влітку й не переставали готуватися до прийому учнів: у них роблять ремонти, облаштовують класи та інші приміщення. Та в керівництва шкіл з’явився новий головний біль: організувати освітній процес в умовах адаптивного карантину. «УК» намагався з’ясувати, чи зможуть школи виконати всі рекомендації МОЗ та МОН щодо початку 2020/2021 навчального року.

Правила виписано

Відповідно до рекомендацій МОЗ, у школах необхідно дотримуватися соціальної дистанції та правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту й уникати масових скупчень. Педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитися дистанційно або на екстернаті.

Щоб створити умови для дистанціювання, рекомендовано: відкрити кілька входів до приміщення, збільшити відстань між партами, використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів, за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі, встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів. Щоб мінімізувати пересування учнів у приміщеннях закладу, МОН рекомендує закріпити за класами окремі навчальні кабінети. Учителям рекомендовано обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями.

Персоналу проводитимуть обов’язкову термометрію. Для учнів температурний скринінг не обов’язковий, педагоги опитуватимуть їх щодо самопочуття. У заклад допускатимуть лише тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю. На заняттях захисні маски або респіратори необов’язкові, але під час пересування приміщеннями носіння масок обов’язкове. У школі мають бути антисептики на вході до всіх приміщень, окремі контейнери для використаних масок і рукавичок, рідке мило, паперові рушники або електросушарки для рук, плакати, банери про респіраторну гігієну та етикет кашлю, обладнані медпункти. Обов’язкове провітрювання та дезінфекція поверхонь.

Директори ламають голови

Керівник Київської загальноосвітньої школи I—III ступенів №225 В’ячеслав Глушаниця заявив, що повністю виконати рекомендації можна лише за умови повного матеріального забезпечення школи. «Ми комунальний заклад і повністю залежимо від міста. І нині маємо лише фарбу для розмітки на підлозі. Учні в нас зможуть заходити лише через центральний вхід. А оскільки учнів багато, очікуємо в межах 960—980, буде жорсткий контроль і графік. Наприклад, початкова школа — з 8.15, решта — після 9.00. Не учні, а вчителі ходитимуть по класах, щоб запобігти зростанню кількості хворих у геометричній прогресії. Остаточно визначимося незабаром, головне, щоб в останній декаді серпня нових вказівок не було», — каже директор.

А на питання, чи готові вчителі в разі потреби знову переходити виключно на дистанційне навчання, відповідає: «Колектив грамотний, і з таким навчанням проблем нема. Проблема в надмірному перевантаженні вчителів у таких умовах. Батькам таке навчання набридло, учням спочатку було цікаво, тепер вони хочуть до школи. Тобто дистанційне навчання можливе, але небажане. Коли є живі очі, ось тоді повноцінне навчання».

Директор Калинівської загальноосвітньої школи I—III ступенів у Броварському районі Київщини Світлана Кирій переконана, що потрібно вдосконалювати платформи дистанційного навчання.

«У разі такого навчання використовуватимемо платформи, які передбачають візуалізацію. Такий контакт потрібен насамперед першачкам. Однак не менш важливий і для учнів, які переходять у старшу школу. Але сподіваємося відчинити двері школи учням. Адже хотілося б оцінити засвоєння ними матеріалу в минулому навчальному році перед тим, як закладати в їхні голови нові знання. Плануємо, що місяць-півтора піде на таке тестування», — каже директорка.

ПРЯМА МОВА

Світлана КИРІЙ,

директорка Калинівської загальноосвітньої школи I—III ступенів:

— Усіх рекомендацій виконати не зможемо, але готуємося максимально. Початкову і старшу школи в нас розділено, що полегшує завдання. Вхід організуємо через центральний і два пожежні. Змістимо дзвінки на урок — з уроку, щоб учні не перетиналися. Фізкультура, праця, історія, природознавство тощо, де можливе усне навчання, проходитимуть просто неба. Звісно, не йдеться про 9—11 класи, де для певних уроків потрібні гаджети, електронні носії.

У нас 850 учнів і медсестра. Буде створено кімнату на кшталт ізолятора, де дитина може зачекати батьків або лікаря. Термометри плануємо отримати від відділу освіти, якому підпорядковані. Він уже забезпечив мінімальну потребу в антисептиках. Тож у питанні індивідуальних засобів захисту розраховуємо на державу й селищну раду. А також на батьків, яким рекомендовано забезпечити дитину мінімальним набором для самозахисту (вологі та сухі серветки, запасна маска, антисептик). Учителі розказуватимуть, як користуватися протиепідемічними засобами, але й батьки не можуть стояти осторонь, адже йдеться про безпеку та здоров’я їхніх дітей.