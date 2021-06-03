У селищі Терни на Сумщині з ініціативи його уродженців, які живуть у різних куточках України, облаштовано музей історії населеного пункту

На мапі України селище Терни Роменського району на Сумщині займає окремішнє місце. Засноване понад 360 років тому як слобода, воно має славетну історію, гідну увічнення і пошанування. Саме цим керувалися його уродженці, коли вирішили облаштувати музей, де сучасники і представники майбутніх поколінь, гості могли б дізнатися про історичний шлях маленької батьківщини, бо вона у світі одна-єдина і неповторна.

Ініціатива гуртує земляків

Ініціатор цієї справи Людмила Тупік, освітянка, вчителька української мови і літератури, живе і працює в місті Суми, де земляки дружно об’єдналися у Недригайлівське земляцтво (донедавна Терни належали до Недригайлівського району) і впродовж уже майже трьох десятиліть разом роблять добрі справи заради рідного краю. Ідею підтримали земляки-тернівці. І насамперед бізнес-леді благодійниця Ніна Жук — її родина взяла на себе левову частку фінансування проєкту.

Місце для музею підібрали знакове — у школі. Навчальному закладу закономірно судилося стати центром-осердям краєзнавчої й патріотичної роботи, адже тут навчаються молоді покоління тернівців, яким у майбутньому творити історію селища. З експонатами особливих проблем не було — до справи долучилися небайдужі, які передали різноманітні документи, світлини, предмети побуту, речі тощо.

Фінансування проєкту — особлива тема. У кімнаті, відведеній під музей, потрібно було ремонтувати все — від підлоги та стін до устаткування та стелажів для експонатів. Добру справу благословили людська увага і благодійність. Земляки із Сум, Києва, Харкова, місцеві фермери, жителі селища гривня до гривні зібрали потрібну суму, а це майже сотня тисяч гривень.

Як наголошує голова Недригайлівського земляцтва в Сумах журналістка-видавець Ірина Панасенко, така активна підтримка засвідчила, що громада — велика сила, здатна вершити масштабні справи. Тепер селище із глибоким віковим корінням, видатними людьми, які назавжди прославили Терни, має власний музей — центр історичної пам’яті.

Екскурсії реальні й віртуальні

Поки що карантинні обмеження не дають змоги розгорнути повноцінну музейну роботу. Однак головне відбулося: оновлений заклад сяє в усій красі й неповторності, готовий приймати відвідувачів, стати центром просвітницько-духовної освіти. Ошатна зала, сучасні меблі, дбайливо й зі смаком оформлені стенди, техніка, що дає змогу демонструвати відео, збережені через століття експонати — все зроблено з великою любов’ю до рідного. Розділи експозиції різні, вони стосуються історичних епох і конкретних земляків, імена яких добре знані в Україні. До речі, стенди оформив земляк художник Віктор Шутка. Вони такі самі світлі й одухотворені, як його картини.

Представлені матеріали із сивої давнини — про часи Симона й Анастасії Гендрікових, князів Дмитрієвих, Мамонових, Щербатових, яким свого часу належали Терни. Пізніші події — Перша і Друга світові війни, Голодомор 1932—1933 років, відбудова народного господарства, робота цукрового заводу, шкільних, медичних та інших закладів тощо.

Окремі експозиції — про славетних уродженців, серед яких кобзар Демид Зимогляд, медик член-кореспондент НАНУ Валерій Саєнко, професор доктор економічних наук Людмила Шепотько та інші.

Окрема особлива гордість тернівців — видатний оперний співак народний артист України і СРСР, лауреат Шевченківської премії професор Анатолій Мокренко (1933—2020). На його честь, до речі, цими днями відкрили меморіальну дошку на класі в Київській консерваторії, де він викладав з 1988-го по 2020-й роки. У присвяченому йому музейному розділі представлено численні документи, світлини, книжки, в яких ідеться про дитячі та шкільні роки, складний і тернистий шлях до вершин світового мистецтва.

Саме у рідних Тернах два десятиліття тому співак започаткував єдиний в Україні конкурс-фестиваль шкільних хорових колективів «Співаймо разом!», про який щороку у травні розповідав «Урядовий кур’єр». Світлини зберегли урочисті миті, коли співак приїжджав у рідне селище підтримати і надихнути на співочу творчість юні таланти з усіх куточків Сумщини.

Одне слово, ті, хто тепер і в майбутньому завітають до музею, здійснять історичну подорож у минуле селища над річкою Терн, відкриють нові сторінки у життєписі цього населеного пункту. Як каже Ірина Панасенко, у планах ентузіастів — підготувати відеоекскурсію, якою в інтернеті можуть скористатися всі охочі.

А поки що музей гостинно розчинив двері перед першими відвідувачами — школярами. І це добрий знак.