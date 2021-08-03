Наша держава має ствердитися у світі як сильна та авторитетна європейська каїна

Міжнародна політика нашої держави відтепер формуватиметься відповідно до Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Цей документ було ухвалено під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося у Краматорську під головуванням Президента Володимира Зеленського. Стратегія охоплює три напрями: Україна — активний учасник міжнародної політики; Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу; Україна — це країна нових економічних можливостей.

Ця стратегія, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, — перший систематизований документ найвищого рівня щодо зовнішньої політики нашої країни. Міністр нагадав, що стратегію було розроблено на доручення Президента України Володимира Зеленського. До розроблення було залучено аналітиків, науковців, представників провідних аналітичних центрів у галузі зовнішньої політики, експертів високого рівня з числа колишніх керівників дипломатичної служби.

Стратегія формулює мету зовнішньої політики нашої держави: утвердження України у світі як сильної й авторитетної європейської країни, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і реалізації потенціалу держави, економіки та українців, повідомляє пресслужба МЗС.

Глава української дипломатії перелічив шість пріоритетних напрямів зовнішньополітичної діяльності, які визначено у стратегії: забезпечення суверенітету й територіальної цілісності, протидія агресивній політиці Росії, курс на членство в ЄС і НАТО, просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів українських громадян за кордоном і просування позитивного іміджу нашої країни у світі.

«Цей документ ставить крапку в усіх спекуляціях щодо зовнішньополітичного курсу нашої держави», — наголосив міністр.

Про здоров’я і тарифи на електроенергію

Під час засідання РНБО заслухано доповідь міністра внутрішніх справ про реалізацію державної політики у захисті державного кордону. Ще одне питання стосувалося стану національної системи охорони здоров’я та невідкладних заходів щодо забезпечення громадян України медичною допомогою. Наголошено, що вітчизняна система охорони здоров’я має бути готовою до викликів, які можуть постати перед Україною та і через пандемію.

Глава держави поставив завдання з підвищення з 1 січня 2022 року фінансового забезпечення медиків, на плечі яких лягає найбільше навантаження під час зростання захворюваності у країні. Ішлося про подальші заходи з реформування системи охорони здоров’я, зокрема створення сучасних медичних закладів, повідомляє пресслужба ОПУ.

РНБО ухвалила комплексне рішення про стан водних ресурсів України. Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, це питання складалося з кількох пунктів. Ішлося про поверхневі води, які використовує промисловість. Володимир Зеленський акцентував на незадовільній діяльності Державної екологічної інспекції, тож на найближчому засіданні РНБО буде заслухано доповідь голови цього органу.

Розглядали проблему якості питної води. За словами Олексія Данілова, на засіданні РНБО дійшли висновку, що в кожній громаді слід вести публічний моніторинг якості води в системі централізованого водопостачання. Окремим пунктом обговорювали забезпечення до 1 вересня якісною водою шкіл, садочків, інших навчальних і медичних закладів.

Під час засідання РНБО ухвалила рішення про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній галузі. Як заявив Олексій Данілов, у ній спостерігають вкрай небезпечні тенденції, а саме ознаки монополізації на ринку розподілу газу.

«Якщо виникатиме загроза національній безпеці, ми розглядатимемо питання запровадження тимчасових адміністрацій», — заявив Секретар РНБО. За його словами, держава втратила понад майже 17 тисяч кілометрів газорозподільних мереж, які незрозуміло як перейшли у приватну власність. Тож згідно з рішенням РНБО, законність такої передачі буде перевірено. Під час засідання Президент наголосив, що тарифи на електроенергію для вразливих верств населення не повинні підвищувати за жодних обставин.

Санкції для контрабандистів

Ще одним важливим рішенням засідання РНБО стало введення санкцій проти трьох осіб, причетних до контрабанди. За інформацією Олексія Данілова, це громадянин Німеччини Олександр Акст і два громадяни України Валерій Фальковський і Владислав Студенець. Обмежувальні заходи буде застосовано і щодо 24 компаній, афілійованих із цими особами.

РНБО розглянула заходи із врегулювання проблемних питань АТ «Укрзалізниця», у фінансово-господарській діяльності якого спостерігаються небезпечні процеси з точки зору національної безпеки. За словами Олексія Данілова, РНБО ухвалила протокольне доручення уряду розібратися зі станом справ і в разі потреби ухвалити кардинальні рішення. Зокрема Кабінет Міністрів має невідкладно скликати загальні збори АТ «Укрзалізниця» і розглянути проблему приведення тарифів на вантажні перевезення в межах України до економічно обґрунтованого рівня; забезпечення безперебійного постачання електроенергії; запровадження програм відновлення інфраструктури і ремонту тягового рухомого складу тощо.

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«Урядового кур’єра»