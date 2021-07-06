Дипломатія має працювати на результат. Не сумніватися й не боятися ставити амбітні цілі, діяти прагматично, аби утверджувати Україну як авторитетну європейську державу. У світі поважають сильних, принципових, послідовних. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика», де впродовж трьох днів — до 7 липня — обговорюватимуть вектори зовнішньої політики України, стратегічні цілі: курс на вступ до ЄС, НАТО, енергетичну безпеку й підтримку української діаспори.

«Маємо розбудовувати дипломатичну присутність за кордоном з урахуванням національних пріоритетів, розширювати географію посольств у різних регіонах світу. Україна має органічно інтегруватися в міжнародне життя, бути активним гравцем — не об’єктом, а суб’єктом міжнародної політики. Помиляються ті, хто вважає, що міжнародні справи далекі від пересічних громадян. Адже сучасний світ надзвичайно глобалізований. Більшість викликів і загроз мають якщо не глобальний, то регіональний характер. А інтереси держави та її громадян справді виходять далеко за межі національних кордонів», — наголосив глава держави.

Президент акцентував, що зовнішня політики — один із ключових інструментів розвитку й процвітання України.

«Дипломатія — це реальні дії задля відновлення миру, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. Дипломатія — це рух до Євросоюзу, НАТО. Це запровадження високих стандартів демократії, верховенства права, прав людини. Це захист і підтримка українців у будь-якому куточку земної кулі. Усі розуміють, що місце і вага України у світі визначається насамперед рівнем внутрішнього розвитку. Це стабільність демократичної системи, чесне правосуддя, міцна ринкова економіка і сильна, потужна сучасна армія», — зазначив він.

Адже сучасний світ — світ постійних швидких змін, зокрема в архітектурі міжнародної безпеки.

«На регіональному й глобальному рівнях зростає напруга й кількість конфліктів. Окремі держави нав’язують багатьом країнам підходи до міжнародних відносин. Результат — ерозія міжнародного правопорядку. Наша основна мета — протидіяти цьому, але виключно в контексті власних національних інтересів, головний з яких — мир на нашій землі. Анексія Криму з боку Росії та війна на Донбасі — виклик для всього демократичного світу. Перетворення Криму на військову базу на Чорному морі повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні. Формування сильного зовнішнього фронту нашої держави — завдання кожного українського дипломата: від аташе до посла, особисте завдання міністра закордонних справ і Президента України. Кожна розмова й зустріч з іноземними колегами має використовуватися для формування підтримки України з боку світових потужних лідерів. Задля консолідації зусиль міжнародної спільноти ініційовано й створення «Кримської платформи», перший саміт якої відбудеться вже 23 серпня. Мета платформи — посилити міжнародний тиск на агресора задля деокупації українського півострова Крим і захисту прав кримчан», — уточнив Володимир Зеленський.

Глава держава наголосив на беззастережній солідарності світу з Україною щодо відновлення її територіальної цілісності й протидії агресії з боку РФ.

«Однозначно сильні сигнали дали заяви саміту Великої сімки, керівництва Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу. Рішенням нещодавнього саміту НАТО-2021 підтверджено, що Україна стане членом Альянсу. Проєкти ЄС і НАТО не буде завершено без України. Набуття повноправного членства нашої держави в цих організаціях — основоположний стратегічний пріоритет зовнішньої політики України. Згідно з останніми дослідженнями, понад 60% українців підтримують вступ до ЄС і переконлива більшість — до НАТО. Для нас це гарантія безпеки й добробуту. Ми вже зробили достатньо для того, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження, коли і як Україна стане членом ЄС та НАТО», — заявив Президент.

Говорив він і про енергетичну безпеку.

«Зараз найбільший виклик у цій галузі — добудова й запуск газопроводу «Північний потік-2». Це не про економіку. Це зброя проти України нині та всієї Європи у майбутньому. Це пряма безпекова пастка для всіх. Тому треба й надалі протидіяти реалізації цього проєкту і залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів», — зауважив Володимир Зеленський. І важлива спільна протидія різним дезінформаційним атакам у сучасному світі.

Президент констатував, що підвищується роль двосторонніх домовленостей. Причини: посилення конкуренції між державами, тенденції формування багатополярного світу, посилення державного егоїзму.

Нині закладаються основи нових проєктів та ініціатив для стратегічного партнерства зі США. На рівень стратегічного партнерства виведено відносини з Великою Британією. Україна зміцнює партнерство і дружбу з Туреччиною, поглиблює співпрацю з Канадою, розвиватиме стратегічні взаємовигідні відносини з багатьма іншими країнами.

«Щодо посилення економічної спрямованості зовнішньої політики. Економічна дипломатія має ефективно сприяти розвитку економіки в Україні. Зростає присутність української продукції на традиційних ринках Європи, на нових перспективних ринках Близького Сходу, Азії. У планах на майбутнє — Африка. Поглиблення співпраці з цими та іншими регіонами світу дасть поштовх реалізації промислового й наукового потенціалів України. Розраховуємо на спільні проєкти на території нашої держави», — зазначив Президент.

Втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії, побудованої на національних інтересах. Тому Президент сподівається затвердити Стратегію зовнішньополітичної діяльності України вже до 30-річчя Незалежності держави.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»