Вже більше двадцяти років програма житлових субсидій є головним механізмом соціального захисту населення України в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Допомогу держави – субсидію – може отримати більшість українських родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», державою відшкодовуються витрати на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг: централізоване опалення, газо- та електропостачання, централізоване постачання холодної та гарячої води, централізоване водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Крім цього, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, передбачено надання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування субсидія може бути призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Також комісії можуть приймати рішення щодо неврахування при призначенні субсидії окремих осіб з числа зареєстрованих, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №735 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та річного пічного побутового палива» внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами). Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і обов’язково перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону. У 2017-2018 рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 жовтня до 15 квітня. Зараз у пріоритеті для Уряду – здобуття енергонезалежності для України до 2020 року, тому розумне споживання енергоресурсів, особливо, коли погода в цьому сприяє, наближає країну до цієї мети.

За словами Віце-прем’єр-міністраУкраїни В. Кістіона, всі, хто має право на субсидії, їх отримають. Шляхом перегляду бюджету 2017 року у липні було додатково виділено 14,1 млрд грн на житлові субсидії. У травні була проведена звірка фактичного споживання і нарахування субсидій. В результаті вивільнилося ще 7 млрд грн для фінансування нових субсидій. Додатково 6 млрд грн є від так званих невикористаних субсидій. В цілому це близько 27 млрд грн – ресурс, який можна використовувати до кінця поточного року для фінансування субсидій. Тому кожен громадянин, який потребую соціального захисту від держави у вигляді субсидій, його отримає.

Також нещодавно в Україні вже розпочався розрахунок «зимових» субсидій. За словами В. Гройсмана, усім тим, кому у травні цього року субсидію було перепризначено на новий період – 2017-2018 рр., розмір допомоги на опалювальний сезон буде автоматично розрахований управлінням соціального захисту населення. При цьому, ніяких документів або довідок субсидіантам повторно не потрібно подавати або доносити. Заяву та декларацію про доходи заново необхідно було подати лише сім'ям, які орендують приміщення, мають зміни у складі сім'ї – хто прописався або виписався за останній рік, і хто хоче отримати субсидію на тверде паливо.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за січень-жовтень 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло більше 211 тисяч звернень, які пов’язані з проблемами щодо оформлення та фактичного отримання житлової субсидії. Загалом громадяни скаржилися на непроведення автоматичного нарахування житлової субсидії на неопалювальний період; невиплати коштів готівкою згідно з призначеною субсидією для придбання побутового палива і частини зекономлених субсидій; тривалий розгляд поданих документів для призначення субсидії та відмову у наданні субсидії.

Так, наприклад, заявниця із с. Велика Горбаша Житомирської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з приводу того, що їй не надійшла субсидія на відшкодування витрат за придбання твердого палива. Жінка попросила сприяння у даному питанні. Звернення було відправлене на розгляд Новоград-Волинській районній державній адміністрації. Під час встановлення зворотного зв’язку жінка повідомила, що вже за декілька днів кошти на придбання твердого палива вона отримала в повному обсязі.

Громадянка із м. Кам’янськеДніпропетровської області повідомила на урядову «гарячу лінію», що управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) міста відмовило їй у призначенні субсидії на наступний період, у зв'язку із заборгованістю по оплаті за житлово-комунальні послуги. Заявниця зазначила, що вона уклала договір реструктуризації боргу, про що надала до УПСЗН відповідні підтверджуючі документи. Жінка попросила сприяння у призначенні субсидії. Після розгляду даного звернення УПСЗН Кам’янської міської ради, громадянці була призначена субсидія на житлово-комунальні послуги, що і підтвердилося під час зворотного зв’язку.

Жінка із с. Троїця Івано-Франківської області звернулася на урядову «гарячу лінію» з приводу невиплати коштів призначених в якості житлової субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Заявниця стверджує, що з метою призначення житлової субсидії на тверде паливо подала документи до УСЗН Снятинської райдержадміністрації, після чого отримала повідомлення про призначення субсидії, але кошти так і не були виплачені. Заявниця просить сприяння у пришвидшенні виплати коштів призначених в якості житлової субсидії. Звернення було надіслано на розгляд Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Під час зворотного зв’язку громадянка повідомила про те, що кошти на придбання твердого палива отримала, а витрати на оплату житлово-комунальних послуг були відшкодовані.

Отже, держава гарантує свою допомогу на сплату житлово-комунальних послуг кожному, хто її потребує.

За період з 16 по 22 жовтня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 177 419 дзвінків, а також 1134 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua