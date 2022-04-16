Героїчний народе України!

Уряд почав реалізацію плану відновлення України. Насамперед це стосується нещодавно звільнених від російського окупанта територій.

Перший ключовий пункт – це безпека. Тому пріоритетне завдання – це розмінування територій, де були бойові дії. Російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб. Наші герої-піротехніки знешкодили з них уже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, на жаль, ще місяцями, роками будемо знаходити та знешкоджувати на нашій землі такі залишки «руського міру».

Тому Кабінет Міністрів уже зараз почав роботу над створенням Міжнародного центру розмінування. Про це ми говорили із заступником Генсекретаря ООН, з лідерами європейських країн та з усіма нашими партнерами, які разом із нами відвідували Бучу й Бородянку.

Процес повного знешкодження займе час, у певних областях це можуть бути місяці. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Міністерством внутрішніх справ та іншими міністерствами мають розробити багаторічну Державну протимінну стратегію. Така стратегія має включати не лише поетапний пошук і знешкодження вибухонебезпечних предметів, але також має охопити інші сфери – від навчань у школах до комунікаційних кампаній, які розповідатимуть, як виглядають ці предмети.

Той жах, який ми побачили в Ірпені, Бучі, Бородянці, десятках інших сіл та міст, неможливо описати. Наші сапери знаходять заміновані дитячі іграшки, пральні машини, мішки з картоплею, дитячі майданчики. У лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях закопані тисячі мін. Дії російських військ на території України – це чисте зло, яке має бути покараним і ніколи не може бути пробаченим.

На офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок. Я окремо прошу і звертаюся до батьків із міст та сіл, які були деокуповані: розповідайте дітям про небезпеку, не відпускайте їх на прогулянки за межі населених пунктів, за межі території, де вже проведена протимінна робота.

Міністерству внутрішніх справ уже доручено збільшити чисельність саперів та рятувальників, аби пришвидшити цю роботу. Але перевірити доведеться тисячі квадратних кілометрів території, тому прошу всіх бути пильними та відповідальними.

Другий етап плану відновлення України, який відбувається паралельно з першим, – це відбудова критичної інфраструктури.

«Укренерго» відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня. Постачання газу відновили для майже 30 тисяч домогосподарств. На 90% розчищена траса Київ-Чоп і рух по ній повністю відновиться найближчим часом. Продовжується розчищення дороги Київ-Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів – до Ірпеня, Бучі, Чернігова.

Міністерство розвитку громад та територій розпочало формування й реалізацію стратегії щодо знесення будівель, які не придатні до проживання, тобто які перебувають в аварійному стані. Після їх знесення можна буде якнайшвидше приступити до будівництва нового житла.

Водночас держава продовжує забезпечувати людей на прифронтових і деокупованих територіях допомогою у вигляді їжі, медикаментів та інших товарів першої необхідності. Держава вже закупила продуктових наборів для безкоштовної роздачі на 5 млрд грн і залучила до процесу більше 700 вітчизняних підприємств.

Так само продовжують працювати програми для вимушених переселенців. Уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати. На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, Уряд спільно з Організацією об’єднаних націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів. За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе нашим малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 грн. Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Паралельно з цим Уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості. Додатково виділяємо майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, аби забезпечити виплати допомоги по безробіттю.

Усе це є можливим також завдяки підтримці й допомозі від наших міжнародних партнерів. Сьогодні на засіданні Уряду оформили домовленості з Урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу. Також днями Міністерство фінансів підписало угоду з Урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів. Перемовини про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може й готовий допомогти.

Продовжуємо робити все для забезпечення українців та української армії. Продовжуємо разом робити все для нашої перемоги.

Слава Україні!