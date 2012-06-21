Найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon планує перейти на екологічний комерційний транспорт. Так, компанія уклала угоду з стартапом Rivian. За договором останній має намір до 2021 року почати поставки Amazon електричних комерційних фургонів. Всього буде випущено і доставлено інтернет-ритейлеру 100 тисяч електрокарів на суму 4 млрд доларів. Раніше Amazon вже мав намір інвестувати близько 700 млн доларів в розвиток Rivian.
Про американську компанію Rivian заговорили в кінці 2018 року, коли вона показала своє перше дітище – пікап з індексом RT1. Топова версія цього електромобіля оснащувалася батареями на 180 кВт год, а сукупна потужність електродвигунів досягала 765 к. с. і 1120 Нм максимального крутного моменту. До швидкості 96 км/год RT1 здатний прискорюватися всього за 3 секунди, а його «максималка» досягає 201 км/год. Пізніше був представлений і семимісний позашляховик – RS1, який отримав схожі технічні параметри.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»