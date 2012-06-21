Забезпечення дітей-сиріт житлом уже не перший рік стало одним із пріоритетів Харківської обласної влади. Завдяки державній програмі забезпечення житлом дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування у 2017 році було придбано 12 квартир та житловий будинок для одночасного забезпечення соціальним житлом 20 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. А для діяльності двох дитячих будинків сімейного типу придбали житлові будинки.
Торік за майже 22 мільйони гривень державної субвенції придбали 16 квартир і шість будинків для дитячих будинків сімейного типу в районах області. Цього року власне житло, на яке з державного бюджету передбачено більш як 21,5 мільйона гривень, зможуть придбати ще 50 дітей-сиріт.
За словами директора департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрія Шпараги, для реалізації програми відкрито на дітей-сиріт 34 рахунки і 9,4 мільйона гривень на них уже перераховано. Уже закуплено шість квартир.
У краї розраховують на надходження ще 5,8 мільйона гривень державної субвенції на забезпечення житлом дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. «Цих грошей вистачить на виплату компенсації ще 13 особам», — зазначив Юрій Шпарага.