Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

У Міжнародному аеропорту «Херсон» відбулась урочиста церемонія з нагоди відкриття чартерного рейсу за маршрутом «Даламан (Туреччина) – Херсон – Даламан». Аеропорт започаткував нове регулярне сполучення разом із авіакомпанією «BRAVO AIRWAYS». До відкриття цього чартерного рейсу готувалися впродовж року, і вже зараз до Даламану відправилися перші пасажири.

Перший літак відправився на Даламан. Фото надане автором

Як розповів директор комунального закладу «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, до офіційної церемонії відкриття напрямку «Даламан (Туреччина) – Херсон – Даламан» вже були здійснені три польоти авіарейсу зі стовідсотковою наповненістю пасажирами, тож сподіваємося що так буде і надалі.

«Відкриття рейсу стало можливим завдяки серйозній роботі впродовж усього року і керівництва області, і керівництва обох аеропортів, і авіакомпанії. Чим більше авіанапрямків відкривається в аеропорту «Херсон», тим відкритішою і розвинутішою ставатиме Херсонщина», – зазначив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик.

Команда пілотів і бортпровідників літака, який прибув у аеропорт, аби відправитися з пасажирами на борту в рейс Херсон-Даламан, також приєдналася до урочистої церемонії одразу після посадки й урочистого проходження літака через водну арку.

Директор Міжнародного аеропорту «Даламан» Хамді Гювенч, який виступив із ініціативою відкриття нового сполучення саме з Херсоном, запевнив: «Рейс стане мостом між Херсоном і Даламаном не тільки для туристів, а й для бізнесменів, інвесторів, ділових партнерів. Я щиро вдячний усім, хто доклав зусиль для започаткування такої співпраці і дружніх стосунків між нашими країнами». Чартерний рейс за маршрутом «Даламан (Туреччина) – Херсон – Даламан», за попередньою інформацією, здійснюватиметься до кінця вересня поточного року. Наразі кількість рейсів, які здійснюються Міжнародним аеропортом «Херсон» в окремі дні тижня сягає шести-семи напрямків.