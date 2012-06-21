Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Міжнародному аеропорту «Херсон» відбулась урочиста церемонія з нагоди відкриття чартерного рейсу за маршрутом «Даламан (Туреччина) – Херсон – Даламан». Аеропорт започаткував нове регулярне сполучення разом із авіакомпанією «BRAVO AIRWAYS». До відкриття цього чартерного рейсу готувалися впродовж року, і вже зараз до Даламану відправилися перші пасажири.
Як розповів директор комунального закладу «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, до офіційної церемонії відкриття напрямку «Даламан (Туреччина) – Херсон – Даламан» вже були здійснені три польоти авіарейсу зі стовідсотковою наповненістю пасажирами, тож сподіваємося що так буде і надалі.
«Відкриття рейсу стало можливим завдяки серйозній роботі впродовж усього року і керівництва області, і керівництва обох аеропортів, і авіакомпанії. Чим більше авіанапрямків відкривається в аеропорту «Херсон», тим відкритішою і розвинутішою ставатиме Херсонщина», – зазначив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик.
Команда пілотів і бортпровідників літака, який прибув у аеропорт, аби відправитися з пасажирами на борту в рейс Херсон-Даламан, також приєдналася до урочистої церемонії одразу після посадки й урочистого проходження літака через водну арку.
Директор Міжнародного аеропорту «Даламан» Хамді Гювенч, який виступив із ініціативою відкриття нового сполучення саме з Херсоном, запевнив: «Рейс стане мостом між Херсоном і Даламаном не тільки для туристів, а й для бізнесменів, інвесторів, ділових партнерів. Я щиро вдячний усім, хто доклав зусиль для започаткування такої співпраці і дружніх стосунків між нашими країнами». Чартерний рейс за маршрутом «Даламан (Туреччина) – Херсон – Даламан», за попередньою інформацією, здійснюватиметься до кінця вересня поточного року. Наразі кількість рейсів, які здійснюються Міжнародним аеропортом «Херсон» в окремі дні тижня сягає шести-семи напрямків.