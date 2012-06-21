Проблему безперешкодного доступу до аеропортів України та якісного сервісу для людей з інвалідністю слід розв’язати в найкоротший термін. Цю думку озвучив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк під час наради, присвяченої поліпшенню якості обслуговування людей з інвалідністю в аеропортах України. Йшлося про якість обслуговування пасажирів-людей з інвалідністю, підвищення рівня доступності повітряного транспорту та запобігання найменшим незручностям для них.
Міністерство інфраструктури доручило Державній авіаційній службі створити робочу групу, щоб провести аудит доступності українських аеропортів для людей з інвалідністю. За умови виявлення істотних порушень аеропорт може втратити сертифікацію. Окрім цього, слід визначити технічні вимоги до візків, які надають в аеропортах України, та забезпечити доступність інформації на сайтах аеропортів про сервіси для людей з інвалідністю.
«Успішно співпрацюємо з громадськими організаціями. Малими кроками змінюємо картинку та досягаємо європейського рівня обслуговування людей з інвалідністю та безперешкодного доступу до всіх видів транспорту України», — цитує слова Юрія Лавренюка прес-служба Мінінфраструктури. Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич відзначив високий рівень обслуговування таких громадян у міжнародних державних аеропортах «Бориспіль» та «Львів».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»