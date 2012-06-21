Виплати за програмами державної підтримки на 2020 рік вітчизняні сільгоспвиробники зможуть отримати не раніше, ніж у квітні цього року. Про це на засіданні парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький. За його словами, Кабінет Міністрів ще не затвердив програми держпідтримки-2020 з бюджетом 4,24 мільярда гривень, розробленої профільним міністерством.
На першому етапі уряд має ухвалити постанову про розподіл цієї суми, після чого порядки розподілу коштів кожному окремому напряму (міністерство пропонує п’ять таких напрямів) й відповідні статті в бюджеті. «Уся процедура триватиме від одного до півтора місяця. Умовно кажучи, маючи рішення на 15 лютого, ми розуміємо, що аграрії зможуть отримати гроші з квітня», — цитує УНІАН слова посадовця.
Загалом на програму державної підтримки АПК в держбюджеті-2020 закладено 4 мільярди гривень, а також додаткові 240 мільйонів — на створення фонду часткового гарантування кредитів під купівлю землі.