Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Попри облогу коронавірусом та оголошення надзвичайної ситуації в області хлібороби завдяки сприятливим погодним умовам на два тижні раніше звичного розпочали посівну кампанію і висіяли ярі зернові на більш ніж10% відведених площ. Як повідомив заступник директора департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації – начальник управління соціально-економічного розвитку Євгеній Філатов, ранні ярі культури – пшениця, ячмінь, овес – станом на середину березня вже посіяно на майже 50 тисячах гектарів.
Нинішнього сезону у регіоні збільшено посівні площі під яру пшеницю, горох, овес, гречку, а ось просо вирощуватимуть майже на 25% менших площах. Також скорочено і площі під цукрові буряки.
За інформацією аграріїв, навіть з огляду на аномальну зиму, не викликають розчарувань і посіви озимих, що займають понад 545 тисяч гектарів полів. Нині у доброму стані знаходяться 48% площ, 45% – у задовільному.
Увага до сільгоспвиробників в області, за словами голови ХОДА Олексія Кучера, – особлива, адже вони наповнюють третину бюджету області.