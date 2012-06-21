Станом на початок поточного тижня намолочено 28,6 мільйона тонн зерна нового врожаю. Збирання ранніх зернових і зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (86% до прогнозу) за врожайності 33,8 ц/га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема зібрано: озимої пшениці 21,5 млн тонн з 5,8 млн га (91%) за врожайності 36,8 ц/га; ярої пшениці — 184,9 тисячі тонн з 59,4 тисячі га (30%) за врожайності 31,1 ц/га; озимого ячменю — 3 млн тонн з 857 тисяч га (98%) за врожайності 35,0 ц/га; ярого ячменю — 2,9 млн тонн з 1,2 млн га (73%) за врожайності 24,3 ц/га; гороху — 705 тисяч тонн з 92 тисяч га (90%) за врожайності 18,0 ц/га; жита — 218 тисяч тонн з 82 тисяч га (55%) за врожайності 26,7 ц/га; вівса — 93 тисячі тонн з 44 тисяч га (22%) за врожайності 21,2 ц/га.
Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 959,6 тис. га (99%) за врожайності 26,1 ц/га та 41 тисячу тонн ярого ріпаку з 20 тисяч га (30%) за врожайності 20,9 ц/га.