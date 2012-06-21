Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Оскільки аграрна галузь зараз перетворилася на провідну в Україні, питання розвитку аграрного страхування стає все актуальнішим. Цій темі, зокрема, було присвячено спільну нараду Міністерства аграрної політики та продовольства України і Нацкомфінпослуг, які провели її розставивши акценти, щодо розвитку ринку аграрного страхування.

«Система сільськогосподарського страхування – одина з найбільш ефективних інструментів для стабілізації та гарантованості доходів агровиробників, який відповідає сучасним вимогам «зеленого кошика» Світової організації торгівлі. Тож функціонування повноцінної системи агрострахування, в тому числі з державною підтримкою, є одним із стратегічних напрямків розвитку АПК», – зазначила заступник міністра аграрної політики Олена Ковальова.

Варто пояснити, що «зеленим кошиком» (інакше – «зеленою скринькою») в країнах ЄС називають заходи непрямої підтримки вітчизняних виробників, які не є забороненими, на відміну від «червоної скриньки», і не спричиняють каральних заходів у відповідь з боку євроспільноти.

«Все більше країн розглядає страхування сільськогосподарських рослин і тварин в якості важливого інструменту управління ризиками, а субсидії, які надають неринковий вплив на виробництво, скасовуються. Тому очікується, що в майбутньому умовам агрострахування в правилах СОТ буде приділятися більше уваги», – підкреслив з цього приводу член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

За інформацією Нацкомфінпослуг, ринок аграрного страхування у 2017 році продемонстрував позитивну динаміку розвитку. Зокрема, укладено 15984 договорів страхування сільськогосподарської продукції, що на 48,6% або на 5230 більше ніж у 2016 році. При цьому страховики отримали від аграріїв страхових платежів на 271,2 млн грн, що на 21,4% або на 47,8 млн грн більше ніж у 2016 році.

Загальний розмір відповідальності страховиків за договорами страхування сільськогосподарської продукції на кінець 2017 року становив 7,7 млрд грн, що на 9,1% більше ніж на кінець 2016 року.

Протягом 2017 року страховиками було врегульовано 269 страхових випадків, за якими загальний розмір страхових відшкодувань становив 95,4 млн грн, що на 78,3 млн грн більше ніж у 2016 році. При цьому 94,3% страхових відшкодувань або 90 млн грн було здійснено за рахунок міжнародних перестраховиків.

Разом з тим, у загальній структурі страхового ринку питома вага агрострахування складає лише 0,6%. Причинами цього є «не підйомні» для багатьох аграріїв страхові платежі та взаємна недовіра страховиків і аграріїв.

Однією з причин такої недовіри є те, що деякі сільгоспвиробники свідомо обирають «липові» страхові компанії, бо у тих послуги дешевші, а наявність страхування є обов’язковою умовою для отримання державної допомоги для деяких категорій виробників. Деякі аграрії свідомо ідуть на ризик, знаючи, що страхових виплат у разі чогось від таких горе-страховиків годі й чекати. Натомість деякі цього не розуміють і відсутність страхового відшкодування стає для них прикрою несподіванкою. Тому важливою складовою розвитку аграрного страхування в Україні є роз’яснювальна та інформаційна робота.