Гуляючи центром Львова, містяни і численнігості днями могли здивуватися, побачившивеличезну ляльку. Вона буласмаглява і трохисумна на вигляд, але зібралачималукомпаніюдітей і дорослихнавколо себе. У їїпишномуволоссібуливплетеніжовто-синістрічки, а поручрозвівавсяукраїнськийдержавний прапор. Триметровийзріст не заважавїйграційнорухатися і нахилятися до малих. Керували лялькою троє людей: один бувїїтілом і ногами, а двоєіншихрухали руками.

Хто ж цядивовижна гостя міста Лева? Виявилося, щоцевідома у всьомусвіті лялька Амаль, яка символізуєсирійськудівчинку-мігрантку. Вона постраждалавідвійни у Сирії й пройшла 8 тисячкілометріввід кордону своєїкраїни до Манчестера в пошукахматері. Згодом вона стала символом дітей-біженців у всьомусвіті, яківтрачаютьдім через війну. І ось вона дісталася Львова, щонинінадавприхистоктисячамукраїнців, якітікаливідбойовихдій.

СпершуАмальзавітала до Стрийського парку, де у квітніоблаштуваликонтейнернемістечко для переселенців, щобпознайомитися з дітьми, які там мешкають, і привернутиувагу до проблем біженців і до війни в Україні. ЦеспільнийпроєктУкраїни і Польщі, тут оселилися 350 людей, яківтратилижитло.

ДаліАмальпрогулялася центром міста, отрималаукраїнський прапор відміськогоголовиАндрія Садового і біляпам’ятникаШевченкові з дитячим хором поспівалаукраїнськихпісень.

Лялька вжеоб’їхалапівсвіту. Над їїствореннямпрацювалаціла команда продюсерів та режисерів, зокремаДевід Лан, ТрейсіСіворд і СтівенДолдрі. Втіливширеальніісторії тих дітей, якіпереживаютьвійну, творціАмальприїздом ляльки хотілипідтриматиУкраїну. А ще вони привезли гуманітарнудопомогу, яку зібрала Велика Британія для українськихдітей.