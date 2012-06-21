Американські вчені створили нову технологію на основі мінералу перовскіту, який відкриває вражаючі перспективи в сонячній енергетиці. З перовскіта запропонували робити вікна-хамелеони, які можуть міняти ступінь затемнення і виробляти електрику.

Про проривну технологію пише видання NewAtlas.



Суть вікон-хамелеонів досить проста – два звичайних скла складаються у «сендвіч», між половинками якого є тонка перовскітна плівка. У зазор між плівкою і склом впорскується особливий «соус» – розчин, який взаємодіє з перовскитом при нагріванні.



Під впливом сонячних променів усередині «сендвіча» починається пароутворення, яке змушує перовскит міняти свою кристалічну структуру, а заодно і поляризаційні властивості. У результаті скло-хамелеон стає менш прозорим при більш інтенсивному сонячному світлі, що відмінно підходить для створення самозатеняючих вікон, які рятують від спеки.



Уже цього вистачило б, щоб назвати нову технологію дуже корисною і перспективною. Але вчені з Національної лабораторії поновлюваних джерел енергії (NREL) ще й змусили вікна-хамелеони виробляти електричний струм. Загалом, йдеться про справжній прорив у відновлюваній енергетиці, який буде доступний у вигляді перших прототипів вже протягом року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»